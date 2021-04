NEMA KRAJA PROBLEMIMA ZA ZRAČNU LUKU DUBROVNIK: Tvrtka glavnog aktera afere Janaf potražuje dodatnih 55 milijuna kuna

Za razumjeti detalje ovog potraživanja potrebno je krenuti redom od javnih nabava i potpisa ugovora

Elektrocentar Petek potražuje dodatnih 55 milijuna kuna za radove na aerodromu. Dubrovački dnevnik je radi navedenih dodatnih potraživanja kontaktirao Zračnu luku, tvrtku izvođača radova i bivšeg direktora. Uz Zračnu luku Dubrovnik ovih se dana vežu dobre vijesti i najave letova u sezoni, o kojima ovisi gospodarstvo cijelog juga Hrvatske, ali i one nešto lošije, uglavnom povezane s projektom razvoja koji je financiran europskim sredstvima i njegovim akterima.

Dubrovački dnevnik detaljno je pisao o korekcijama u projektu zbog nepravilnosti u javnim nabavama u vrijeme bivšeg direktora Roka Tolića zbog kojih je Zračna luka izgubila najmanje 100 milijuna kuna europskih sredstava. No, to nije kraj. Zračnoj luci Dubrovnik prijete dodatni troškovi, točnije dodatnih 55 milijuna kuna koliko potražuje tvrtka Elektrocentar Petek zbog kašnjenja dozvola u početku radova na drugoj fazi projekta koji je većinom financiran sredstvima Europske unije. Za razumjeti detalje ovog potraživanja potrebno je krenuti redom od javnih nabava i potpisa ugovora sve do danas.

Zajednica ponuditelja i ugovor o građenju

U rujnu 2017. godine sklopljen je ugovor vrijedan milijardu i 125 tisuća kuna s PDV-om za ‘Građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik’ nakon prethodno provedenog otvorenog postupka javne nabave. Ugovor su potpisali Zračna luka Dubrovnik kao naručitelj radova i zajednica ponuditelja ‘Joint venture’ kao izvođač radova. Članovi te zajednice bili su tvrtka PZC Split d.o.o., Strabag AG i Elektrocentar Petek d.o.o. koji su radove u Zračnoj luci sukladno ugovoru trebali završiti o roku od dvije godine, odnosno do rujna 2019.

Bio je to jedan od zadnjih velikih ugovora kojega je u ime Zračne luke Dubrovnik potpisao bivši direktor Roko Tolić, u nazočnosti također aktualnog pomoćnika glavnog direktora Luka Vuletića, čije je ime također u potpisu spomenutog ugovora od milijardu i 125 tisuća kuna.

Tvrtka Elektrocentar Petek u fokus javnosti došla je u rujnu prošle godine kao glavni akter Uskokove afere Janaf. Osnivač tvrtke Krešo Petek prvoosumnjičeni je u slučaju davanja mita za dobivanje poslova u Janafu tadašnjem predsjedniku uprave Draganu Kovačeviću. Tek je ovoga mjeseca i službeno završio sve odnose s obiteljskom tvrtkom te prebacio vlasničke udjele na članove obitelji.

Smjena bivšeg direktora

Samo godinu dana nakon potpisa ugovora vrijednog preko milijardu kuna u dubrovačkoj Zračnoj luci, 2018. godine, direktor tvrtke Miroslav Petek proglašen je najboljim mladim menadžerom godine. Tada je u javnom obraćanju naglasio kako su posebno ponosni na posao u Zračnoj luci Dubrovnik, koji je ujedno i jedan od najvećih infrastrukturnih poslova kojega su dobili na javnom natječaju.

Što se tiče nepravilnosti u javnim nabavama u projektu razvoja Zračne luke Dubrovnik u Tolićevom mandatu, njih se spominjalo u javnom prostoru, iako detalji nikad ranije nisu bili izašli u javnost. Istražio ih je Dubrovački dnevnik, nakon što je i sam Tolić u svojim javnim istupima počeo redovno spominjati korekcije koje su uslijedile zbog nepravilnosti u javnim nabavama. Zbog pogrešnih procedura Zračna luka Dubrovnik je izgubila najmanje sto milijuna kuna. Ta europska sredstva nisu odobrena i trošak radova morao se pokriti ili tek treba iz drugih sredstava.

Samo četiri mjeseca nakon potpisa ovog ugovora vrijednog milijardu i 125 tisuća kuna, nakon provedenih svih javnih nabava vezanih uz projekt, Roko Tolić je smijenjen odlukom Vlade, a na njegovo mjesto je došao Frano Luetić. Tolić je tada odgovarao na pitanja novinara smatra li da su nepravilnosti u javnim nabavama razlog njegove smjene te je i tada govorio kako ne smatra, jer su nepravilnosti prema njegovim riječima bile proceduralne naravi te da projekt u niti jednom trenutku nije premašio svoj financijski okvir. Sve do danas.

Kašnjenja u projektu i dodatni troškovi

Kako Dubrovački dnevnik doznaje Zračnoj luci Dubrovnik prijeti gubitak dodatnih 55 milijuna kuna, koliko od njih potražuje izvođač radova, odnosno tvrtka Elektrocentar Petek, zbog kašnjenja radova, odnosno zbog toga što im nisu na vrijeme u početnoj fazi ishodovane građevinske dozvole, zbog čega su kasnije imali dodatnih troškova kako bi radove realizirali u dogovorenom roku.

Elektrocentar Petek i partneri su 11. kolovoza 2017. godine odabrani kao najbolji ponuditelji za radove na Zračnoj luci Dubrovnik, a ugovor vrijedan milijardu i 125 milijuna kuna s PDV-om s rokom od 24 mjeseca za završetak radova potpisali su u rujnu 2017. Vremenski rok od 24 mjeseca počinje od trenutka uvođenja izvođača na gradilište. Nakon toga su članovi zajednice ponuditelja potpisali još četiri aneksa ugovora.

U 23. mjesecu, odnosno u kolovozu 2019. pred sam kraj izvođenja radova tvrtke izvođači radova, društva PZC Split, STRABAG AG i Elektrocentar Petek potpisali su peti po redu aneks Sporazuma o partnerskom udruživanju jer su pred Zračnom lukom Dubrovnik nastupali, te još uvijek nastupaju kao zajednica ponuditelja. Navedenim aneksom oni se međusobno dogovaraju kako su konzultacijom od 6. kolovoza 2019. partneri sporazuma, naručitelj i inženjer na projektu usuglasili da unatoč kašnjenju od strane Zračne luke Dubrovnik svi radovi trebaju biti dovršeni do 14. kolovoza 2019. uz naknadu troškova po svim potraživanjima, a sve sukladno nalogu Zračne luke za ubrzanjem radova. Dogovaraju se kako će putem mirenja, što im je omogućeno Člankom iz Ugovora o izvođenju radova, imenovati miritelja u Centru za mirenje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ili arbitražom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Strabag odustaje od potraživanja

No, svi akteri osim Elektrocentra Petek odustaju od potraživanja, dakle tvrtka STRABAG i njihova tvrtka PZC Split odustaju od ikakvih naknadnih potraživanja, dok Elektrocentar Petek nastavlja i preuzima sve negativne i pozitivne posljedice potraživanja. Preuzima na sebe i eventualne troškove te samostalno vodi postupak mirenja sa Zračnom lukom Dubrovnik.

PZC Split i STRABAG AG se aneksom odriču prava i naplata potraživanja koja se mogu ostvariti u procesu mirenja u pogledu potraživanja dodatne naknade u vezi s nalogom za ubrzanje radova, tako da u ovoj igri ostaje samo Elektrocentar Petek.

Dubrovački dnevnik vezano uz ovu temu kontaktirao je Zračnu luku Dubrovnik, iz koje su nam potvrdili navedena potraživanja, kao i tvrtku Elektrocentar Petek, bivšeg direktora Roka Tolića i još neke javne institucije. Zračna luka Dubrovnik ova potraživanja tvrtke još uvijek nije platila te po svemu sudeći ta potraživanja ne smatraju opravdanima.

Što kaže Zračna luka Dubrovnik?

”Zračna luka Dubrovnik dana 7. rujna 2017. sklopila je ugovor o izvođenju radova na građenju infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik sa zajednicom ponuditelja. Ugovorni partner Zračne luke Dubrovnik je imenovana zajednica ponuditelja koji na temelju sporazuma o osnivanju poslovne zajednice solidarno odgovaraju naručitelju za realizaciju predmetnog ugovora. Uređenje odnosa pojedinih članova zajednice ponuditelja međusobno je isključivo predmet njihovog poslovnog dogovora. Navedena zajednica ponuditelja je istaknula dodatno potraživanje u iznosu od 55.209.402,20 HRK, s kojim se Zračna luka Dubrovnik nije suglasila. Komunikacija s istim je u tijeku. O rezultatima ćemo vas pravodobno obavijestiti’, stoji u odgovoru Zračne luke Dubrovačkom dnevniku na brojna pitanja.

Jedno od njih bilo je i jesu li točne informacije s kojima raspolaže Dubrovački dnevnik kako su u studenom prošle godine, nakon afere Janaf, Zračnu luku Dubrovnik posjetili istražitelji Uskoka, koji su, prema takvim navodima, izuzeli i dokumentaciju vezanu uz ugovor između Zračne luke Dubrovnik i tvrtke Elektrocentar Petek.

”Za informacije o postupanju bilo kojeg državnog tijela, molimo vas da se obratite neposredno istima”, stoji u odgovoru Dubrovačkom dnevniku iz Zračne luke Dubrovnik. Ove informacije u postavljenom upitu nije precizirao komentirati ni bivši direktor Roko Tolić, dok su iz tvrtke Elektrocentar Petek odgovorili kako do danas ”nisu imali upita od strane Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u vezi radova na Zračnoj luci Dubrovnik.”

”Sukladno zakonskim odredbama o nejavnosti istrage odnosno tajnosti izvida, ne možemo dati informacije koje ste zatražili u vašem upitu”, odgovorili su Dubrovačkom dnevniku iz Tajništa Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, što je bilo i za očekivati. Iz USKOK-a nikad ne komentiraju ovakve navode iako se istraživanje i provjeravanje i drugih poslova aktera većih afera čini kao logičan postupak. Zato takve institucije i postoje, a to im je na koncu i posao.

Elektrocentar Petek: Navedeni iznos nismo fakturirali

Iz tvrtke Elektrocentar Petek odgovorili su Dubrovačkom dnevniku kako je “Joint Venture” sporazumom između članova zajednice ponuditelja utvrđeno je da je vodeći član zajednice ponuditelja Poduzeće za Ceste Split d.d., odnosno Strabag, te da se sve aktivnosti koordiniraju putem vodećeg člana.

‘’Pozivom na navedeni Ugovor o građenju kao i “Joint Venture” sporazum s pripadajućim aneksima prvotno smo vas dužni uputiti na članak 17. predmetnog sporazuma u kojem je jasno navedeno da nismo u mogućnosti davati informacije u suprotnosti s odredbama iz članka 17. predmetnog sporazuma’’, odgovorili su na upit iz ove tvrtke uz zaključak kako su svi radovi izvedeni sukladno Ugovoru o građenju. Odgovorili su kako dosad Elektrocentar Petek d.o.o. nije fakturirao dodatne radove prema Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu od 55 milijuna kuna.

Tolić tvrdi da nije privatno angažirao Elektrocentar Petek

”Nastavno na vaše upite o poslovanju Zračne luke Dubrovnik s Elektrocentrom Petek kao članom zajednice ponuditelja Strabag, Elektrocentar Petek i PZC, moram istaknuti da ja nisam direktor Zračne luke Dubrovnik od 2. veljače 2018. te stoga ne mogu istupati u ime Zračne luke nego isključivo u svoje osobno kao kandidata za župana. Dakle, četiri mjeseca nakon potpisa ugovora sa zajednicom ponuđača ja sam preuzeo druge zadatke i odgovornosti na Zračnoj luci i više se nisam bavio detaljima iz ugovora kojeg sam potpisao sukladno odabiru stručnih službi Zračne luke”, odgovorio je Tolić, kojega je Dubrovački dnevnik pitao je li ikad privatno, kod izgradnje svoje nekretnine koristio robu ili usluge tvrtke Elektrocentar Petek.

‘Mogu samo dodati da nikada nisam privatno angažirao Elektrocentar Petek za bilo koju vrstu radova, usluga ili nabavu robe’, zaključio je Roko Tolić.

O iznosu od 55 milijuna kuna temeljem odrađenih radova koje Zračna luka zasad ne priznaje i kojih su se aneksom ugovora odrekli drugi akteri zajednice ponuditelja bit će sigurno još riječi, kao što će u jednom trenutku biti jasno jesu li ova potraživanja opravdana i tko je za njih kriv.

S obzirom na reakcije koje su uslijedile nakon što je Dubrovački dnevnik detaljnije pisao o korekcijama zbog nepravilnih javnih nabava u ovom projektu zbog kojih je Zračna luka izgubila 100 milijuna kuna može se pretpostaviti kako će te reakcije i nakon ovih informacija biti slične. ‘Pedeset milijuna kuna, više, manje’. S obzirom na to da bivši direktor kad razgovara o ovoj temi voli spominjati naručitelje i izvršitelje nekih zadataka, može se samo zaključiti kako takvima 50 ili 100 milijuna kuna više ili manje možda zaista i jest isto. Svima drugima teško.