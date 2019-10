NEMA INFORMACIJA, NEMA PLAĆE: Most žeil uskratiti plaću svima koji ne odgovaraju na pitanja medija

Mostovci su danas predstavili prijedlog izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama kojim žele spriječiti ‘kulturu tajnovitosti’

Saborski zastupnik Mosta Robert Podolnjak predstavio je u utorak prijedlog izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama po kojima bi se svakom čelniku tijela javne vlasti koji javnosti uskrati informacije i ogluši se na nalog povjerenika uskratila plaća, odnosno obustavila isplata dijela neto plaće.

Prema prijedlogu, povjerenik za informiranje mogao bi izreći upravnu novčanu kaznu, kako tijelu javne vlasti, tako i čelniku tijela. Za tijelo javne vlasti kazna bi iznosila od 5000 do 50.000 kuna, a za čelnika tijela od 2000 do 40.000 kuna, rekao je Podolnjak na konferenciji za novinare. Time bi se omogućila brza i učinkovita provedba naloga povjerenika, a svaki čelnik koji se ogluši na njih bio bi učinkovito i brzo sankcioniran, pa se ne bi više mogao izvlačiti na dugotrajan prekršajni postupak, kaže Podolnjak.

‘Kultura tajnovitosti’

Izricanjem upravne novčane kazne može se neposredno i učinkovito sankcionirati svaki čelnik tijela javne vlasti koji ne želi postupiti po nalogu povjerenika, koji onemogućuje inspekcijski nadzor ili na bilo koji drugi način ne izvršava naloge povjerenika za informiranje. Tako bi se onemogućila dosadašnja praksa koja je išla u smjeru “kulture tajnovitosti”, naglasio je Podolnjak.

Čelnik Mosta Božo Petrov kaže kako su zakonske izmjene predložili potaknuti događaja u zadnje vrijeme, kada dužnosnici na državnoj i lokalnim razinama odbijaju dati inforomacije građanima i medijima i provesti odluke i naloge povjerenika za informiranje.

Nedjelotvorne prekršajne sankcije

Sadašnji zakon pruža mogućnost prekršajnih sankcija, no one nisu djelotvorne, dugo traju, nisu pravovremene, a neke odlaze i u zastaru, kazao je Petrov podsjetivši da je Most bez rezultata tražio podatke od HBOR-a o kreditima koje je davao. Došli smo doslovno do Vrhovnog suda, ali informacije nisu htjeli dati, rekao je Petrov.

Most je, kaže, zadovoljan smjerom kampanje koju vodi Miroslav Škoro, kojega ta stranka podržava u pokušaju da postane predsjednik države. Izlazak Matije Posavca iz HNS-a popratio je riječima – “dugo im je trebalo, s obzirom na sve što je između njih izrečeno u javnosti”.