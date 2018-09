NEKRETNINSKA DRAMA U SDP-U: Zbog nezakonite prodaje luksuzne vile stranci prijeti odštetni zahtjev od 3 milijuna eura!

Zbog prodaje luksuzne vile u Splitu, koja nije bila njihovo vlasništvo, SDP će, vrlo vjerojatno, državi morati platiti milijunsku odštetu

Usred opće velike stranačke krize SDP-u sada prijeti još jedan finacijski udarac čija bi težina mogla doseći tri milijuna eura. Riječ je o novcu od prodaje vile Ferić u Splitu koji će stranka, vrlo je izvijesno, morati vratiti državi.

Naime, atraktivna vila smještena je na Mejama i u bivšoj Jugoslaviji bila je nacionalizirana, a njen korisnik je bio Savez komunista Hrvatske. Nakon raspada bivše države, nastavio ju je koristiti SDP kao sljednjih SKH, a godine 1998. zajedno s jednim od nasljednika vlasnika prodao ju je za tri milijuna njemačkih maraka, piše Jutarnji list.

Na taj način izbjegli su mogućnost da im HDZ po Zakonu o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija iz lipnja 1997. godine oduzme vilu, a nasljednik vlasnika je očito vidio priliku za odštetu koju poslije ne bi dobio. No, vila nije bila SDP-ova već je bila vlasništvo RH i stranka je samo kao korisnik je nije mogla prodati.

Astronomske cijene najma

Danas su vlasnici vile Vanja i Igor Barač, nekadašnji većinski vlasnik propale Credo banke, no u njoj više nitko ne živi. Ipak, ona se posljednjih godina iznajmljuje i to po astronomskim cijenama. Primjerice u vrijeme Ultre, tri dana su se iznajmljivala po 5000 eura dnevno. Inače tijekom sezone dnevni najam iznosi 2600 eura, dok je u predsezoni (lipnju) i posezoni (rujnu) cijena 1750 eura dnevno.

U Državnom odvjetništvu kažu nam kako je njihov građanski odjel u Splitu izišao s prijedlogom za mirno rješenje spora. No, on je doveo do SDP-a.

U toj stranci zasad se nisu oglasili o problematici vile.