U građevinskom sektoru, ali i na tržištu nekretnina vlada velika nervoza. Tijekom pandemije koronavirusa svjetska je proizvodnja čelika u jednom trenutku gotovo potpuno stala, zbog čega je taj metal poskupio više od 200 posto. To je uzrokovalo lančanu reakciju u kojoj su poskupjeli i drugi građevinski materijali.

Osjeti se to i na domaćem tržištu, gdje su brojne tvrtke obustavile radove kako ne bi otišle u značajniji minus ili stečaj. Cijene nekretnina ionako divljaju diljem zemlje, a u cijeloj je priči Split prošao najgore. Naime, ondje više nema puno slobodnog zemljišta za gradnju, a na bankama se nalazi štednja građana koja više nije oplođena visokim kamatama. No, to nisu jedini uzroci rapidnog rasta cijena stanova i kuća.

"Glavno pitanje koje treba riješiti nova gradska vlast jest donošenje GUP-a kojim bi se urbanistički uredilo područje od Žnjana do Stobreča jer je to jedino preostalo područje za novogradnje. Građevinskih parcela nema dovoljno u ponudi pa je jasno da su kao suho zlato. Osim toga, dobar dio nekretnina služi za razne oblike rentanja: turistima, podstanarima, studentima, a ne za puko stambeno zbrinjavanje. Tako uzročno-posljedično stižemo do astronomskih cijena kvadrata za naše prilike", rekao je za Slobodnu Dalmaciju agent za nekretnine, koji je želio ostati anoniman, da bi se zaštitio od neugodnosti koje proživljava radeći taj posao.

Ponuda manja od potražnje

"Ljudi su čudni. Prvo vas pitaju da im sugerirate cijenu po kojoj bi prodali nekretninu, a kad im kažete onu po kojoj bi zaista mogli u dogledno vrijeme pronaći kupca, vele da im je susjed za isti apartman, stan ili kuću, dobio više?! Posljedica toga je da se ta nekretnina ne može prodati godinama, što se vidi iz oglasa na Njuškalu. S druge strane, za nekretninama je u posljednje vrijeme tolika pomama da ljudi na koncu, kad shvate da ne mogu nešto kupiti na Žnjanu jer je ponuda manja od potražnje, pristaju i na lošije splitske lokacije samo da štednju povuku s banaka jer su kamate niske, pa od toga nemaju nikakve koristi", govori agent i dodaje da se svi novi stanovi u Splitu prodaju još u fazi pripreme projekta.

A kupuju ih različite kategorije ljudi; Hrvati koji rade u inozemstvu, pomorci, poduzetnici. Trenutno se najviše gradi u Strožancu. Zanimljivo, netko će prije kupiti nekretninu ondje, nego u povijesnoj jezgri. Interes za nekretnine koje su se znale prodavati i za 5000 eura po kvadratu se smanjio.

"Tu je riječ o izuzetno skupim nekretninama koje su se kupovale isključivo za turistički najam. Čim je zbog covida-19 turizam lani posustao, pao je interes za takve nekretnine, no nije isključeno da će se zbog povratka gostiju u Split i Dalmaciju kupoprodaja na tim lokacijama ponovno povećati. Južna strana Splita, četvrti koje se nalaze uz more: Bačvice, Firule, Zenta, Žnjan..., drže cijenu koja se u prosjeku kreće iznad tri tisuće eura.

Najatraktivnije su nekretnine na Mejama, koje se prodaju po 3500 eura za metar četvorni. Sve se više kupuju stanovi na Mejašima i Dragovodama jer je u međuvremenu tamo bitno popravljena infrastruktura: tu sad postoje trgovački centri, škole, vrtići, ambulante, igrališta, tako da je sve manje onih koji na te dijelove grada gledaju kao na periferiju. Sve je ovo skupa dovelo do toga da su cijene nekretnina i na najlošijim lokacijama u gradu porasle, no hoće li to i dalje biti trend, nitko ne može znati jer živimo u prilično nestabilnim vremenima", smatra agent.

Kupuju se i najlošiji stanovi

Tražene su i starije nekretnine, pogotovo one iz doba najveće ekspanzije Splita, prije 40 godina. Riječ o kvartovima poput Vrha Sućidra, Blatina, Plokita, Gripa, Skalica, Lovreta, Bola, Splita 3, Smrdečca, Mertojaka, koji imaju dobru infrastrukturu, a nisu daleko od centra.

"Takvi se stanovi gotovo u pravilu adaptiraju. Kupci su na to spremni da bi sebi osigurali ugodne uvjete života, a što na koncu opet povećava cijenu ovim nekretninama. Ukratko, ponuda stanova je u Splitu toliko mršava da su na kraju kupci osuđeni kupovati stanove 'pod pločom', na petom katu zgrade bez lifta ili u prizemlju, koji bi u normalnim uvjetima jako teško pronašli kupca", zaključuje splitski agent za nekretnine.