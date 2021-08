Cijene nekretnina u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta, bilježe trend porasta. Kao glavni razlog tog trenda u Hrvatskoj uglavnom se navodi povezanost istih s APN kreditima, a direktor agencije za nekretnine Opereta, Boro Vujović, za N1 je govorio i o drugim razlozima rasta cijena nekretnina.

Poskupljenje cijena nekretnina utjecalo je, kako govori Vujović, i na poskupljenje građevinskog materijala.

“Činjenica je da interes za nekretninama postoji. Dogodilo se nešto neočekivano – korona je trebala dovesti do negativne korekcije cijena, a krenule su u pozitivnom, tj. poskupljivati. Jedan od razloga je inflacija, tj. činjenica da su države pustile veliku količinu novca u opticaj i dio ljudi koji ima sredstva, traži kako spasiti vrijednost novca i kupuju nekretnine, a raste i cijena građevinskog materijala. Ove je godine porasla između 25 i 30 posto i to će utjecati na cijenu kvadrata u narednom periodu", rekao je.

Dodao je kako se ne može predvidjeti do koje će granice cijene rasti, te da će to na koncu odrediti kupovna moć građana.

“Može se dogoditi da rastu cijene materijala, ali ne raste kupovna moć građana. Cijene mogu rasti do točke do koje građani mogu kupovati nekretnine. Ako cijene narastu previše i građani to ne mogu pratiti, onda ćemo imati zastoj na tržištu koji se već lagano vidi. APN je bio velik generator potražnje u rujnu, sad ga nema i vidi se da je potražnja manja nego lani. Cijene mogu rasti, ali ne mogu ići u nebeske visine jer je onda pitanje tko će te nekretnine kupovati”, poručio je Vujović.

Zainteresirani stranci

Za nekretnine na obali posebno se zainteresirani - stranci. “Svake godine je prosjek oko 30% od svih kupoprodaja naprave stranci. Interes postoji, pogotovo nakon korone i situacije da ljudi mogu raditi od kuće. Velik je interes za nekretninama na obali i u tom kontekstu su cijene nekretnina u Hrvatskoj jeftine u odnosu na Njemačku, Austriju i Sloveniju. Povećan je interes stranaca za nekretninama na obali", otkrio je.

Vojović je kazao i kako bolje prolaze luksuznije nekretnine. “Vidi se u zadnjem periodu da što su nekretnine luksuznije, to bolje prolaze i lakše se prodaju. Nema puno takvih kupaca, ali nekima novac ne predstavlja problem. Nekretnine prosječne vrijednosti su najviše zastupljene, ali se vidi veća potražnja za luksuznim nekretninama nego ranije, no njihov tržišni udio je još mali u odnosu na cjelokupni promet", rekao je.

Za najam najbolje prolaze luksuzne nekretnine

Govoreći o najmu tu luksuzne nekretnine pak idu najbolje, kao i luksuzni brodovi.

“Što je nekretnina luksuznija, to je interes veći i teže je naći takvu slobodnu nekretninu iako sad ni nema slobodnog kreveta na obali”, kaže i dodaje da je sve veći interes za zaleđe.

“Sve je veći interes za zaleđe, pogotovo u Istri. Lakše ćete iznajmiti kuću s bazenom 15 km od mora, nego apartman 15 metara od mora. Stranci žele intimu, izolaciju i ne miješanje s velikim brojem ljudi, to se od korone promijenilo", zaključio je.