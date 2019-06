NEKRETNINE SKUPLJA KAO POKEMONE: Novinari istražili poslovni put Kuščevića prije nego je pošao putem politike

Tvrtku je 2002. osnovao Kuščević, a tek se od 2010. kao vlasnik vodi njegov brat Branimir Kuščević

Na financijskom servisu Poslovna Hrvatska može se vidjeti da bivša tvrtka ministra uprave Lovre Kuščevića, naziva Kuščević d.o.o., “više nije na listi poreznih dužnika”, piše Jutarnji list. I nije, ali od 2013. godine. Budući da je Kuščević ovih dana novinarima govorio da ima toliko nekretnina da ih ne može sve zapamtiti, Jutarnji je istražio njegov poslovni put prije nego je pošao putem politike. Upravo su tada naišli na Kuščevićevu bivšu firmu koja je u stečaj ušla 2012.

Kada su ga novinari Jutarnjeg pitali što se dogodilo sa spomenutom tvrtkom te odakle porezni dug i zašto je otišla u stečaj, ministar je odgovorio da mu to nije poznato jer je on još 2005. izašao iz tvrtke kao direktor. Tvrtku je 2002. osnovao Kuščević, a tek se od 2010. kao vlasnik vodi njegov brat Branimir Kuščević.

Iz tvrtke izašao kada je postao načelnik

Tvrtka Kuščević d.o.o. bila je registrirana kao trgovina na malo s namještajem. Prema podacima koji su još uvijek vidljivi na poslovnim servisima, tvrtka je još 2005. prijavila prihod od 5,4 milijuna kuna, a godinu dana poslije 6,7 milijuna kuna. Godine 2006. zapošljavala je 11 ljudi. Novinari Jutarnjeg su pokušali razgovarati sa stečajnom upraviteljicom koja je provela postupak, no rekla je da ne može pričati. Kod Lovre Kuščevića u imovinskoj kartici iz 2011., kao njegovo bivše radno mjesto navodi se firma Kuščević d.o.o. Piše da je ondje bio direktor i da je godišnje ostvarivao neto primitak u visini od 70.000 kuna, što je mjesečno 5,8 tisuća kuna. Kada je Kuščević jučer upitan o kakvom je poreznom dugu bila riječ i što je bilo s tvrtkom da je otišla u stečaj, odgovorio je da ne zna jer je iz tvrtke otišao 2005. Tada je postao načelnik.

‘Otišao sam raditi za opće dobro’

Jutarnji je Kuščeviću ukazao da je navodno tek 2010. godine tvrtka promijenila vlasnika i da vlasnik ima isto prezime kao i on. K tome, pitali su ga zar nije neobično da u mjestu kao što su Nerežišća nije čuo što se dogodilo sa salonom namještaja koji je on pokrenuo. “Otišao sam raditi za opće dobro. Ne znam što se kasnije događalo s tvrtkom”, odgovorio je ministar. I Telegram je prošli tjedan pisao o Kuščevićevim nekretninama. Najveće iznenađenje je bila zapravo Kuščevićeva reakcija i odgovor na novinarsko pitanje o kako to da je propustio svoju nekretninu upisati u katastar.

“To sam pročitao u medijima. Zaista sam to propustio. Dao sam zahtjev da se unese u katastar. Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti. Dao sam zahtjev da se evidentiraju u katastru sve moje nekretnine”, glasio je odgovor ministra uprave.

11 godina kuću nije upisao u katastar

Portal Telegram otkrio je da Kuščević svoju kuću nije upisao 11 godina u katastar. Riječ je o prekršaju koji bi ga trebao koštati od 3000 do 6000 kuna jer se u tom iznosu kreću propisane kazne. Kada je Plenković s Vladom došao u Banske dvore, Kuščević se istaknuo kao ministar s najvrijednijom nekretninom na imovinskoj kartici. Naveo je da posjeduje vilu u Nerežišćima, vrijednosti od čak šest milijuna kuna.

Po srijedi je kuća s okućnicom veličine 952 kvadrata. U Kuščevićevoj posljednjoj imovinskoj kartici navedene su kuća od 340 metara četvornih u vrijednosti od šest milijuna kuna te kuća s okućnicom od 60 četvornih metara. Tu kuću je procijenio na dva milijuna kuna. K tome, u imovinskoj kartici mu je zapisana i šuma od 14.784 metara četvornih i još jedna šuma od 3528 metara četvornih. Usto, tu su i građevinska zemljištva njegove supruge. Jedno od njih vrijedno je 900.000 kuna te još jedno vrijedno 400.000 kuna. Ostalo su pokretnine.

Iznajmljuje kuću u kojoj noćenje košta 2340 kune

Holiday Home Nerezisca 13, inače Kuščevićeva vila koju iznajmljuje turistima preko turističkih portala, gotovo je cijelo ljeto rasprodana. Ministar je u imovinskoj kartici naveo da godišnje od iznajmljivanja vile ostvari primitak od 120.000 kuna. Ako turisti žele ondje boraviti tjedan dana, platit će 16.391 kunu, što znači da jedno noćenje kod Kušćevića stoji proječno 2340 kuna. Zemljište se nalazi na kraju Nerežišća. Ondje je kuća koju je Kušćević u imovinskoj kartici naveo kao kuću od 350 metara četvornih s okućnicom. Kako stoji u zemljišnim knjigama, na tom mjestu ne postoji kuća, samo je upisano zemljište.

U katastru piše da ima pašnjak, a ima kuću s nadstrešnicom

Portal Telegram jučer je otkrio da se nasuprot ministrove kuće, o kojoj su već izvještavali, nalazi još jedna čestica u Kuščevićevu vlasništvu, označena kao 4038 k.o. Nerežišća. Točno ta se čestica u katastru, kako navodi Telegram, vodi kao pašnjak i cesta, površine od 2648 kvadrata. No, stvarnost kaže drukčije: ondje je još jedna ministrova kuća s velikom nadstrešnicom koja navodno izlazi iz dopuštenih gabarita. Kuća je sagrađena na negrađevinskom zemljištu. Telegram tvrdi da je Kuščević prvo tražio dozvolu da se na čestici sagradi štala. Štala se inače prema propisima smije podići na poljoprivrednom zemljištu. Kada je štala dovršena, Općina Nerežišća, u kojoj je Kuščević tada bio načelnik, donijela je novi prostorni plan. Tim planom je, piše Telegram, omogućeno da se štale prenamijene u stambene zgrade.

Kuščević o drugoj nekretnini: ‘Postupit ću po odluci suda’

Nakon što je u javnom prostoru odjeknula vijest o njegovoj drugoj nekretnini u njegovom posjedu, ministar Kuščević izdao je priopćenje. Tvrdi da je predmetni objekt služio za uzgoj kunića i peradi. Na kraju priznaje propust i odluku prepušta sudu.

“Sukladno zakonskim propisima gospodarski objekt – štala u Nerežišćima izgrađena je prema građevinskoj dozvoli te je za istu ishođena i uporabna dozvola (završno Izvješće nadzornog inženjera), a predmetni objekt je služio za uzgajanje kunića i peradi. Kasnijim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Nerežišća zabranjena je izgradnja gospodarskih objekata – štala na udaljenosti od naselja manjoj od 200 metara. Kao kompenzacijska mjera za sve dotad izgrađene gospodarske objekte koji se nalaze u tom pojasu, omogućena je promjena namjene. Stoga je za predmetni objekt ishođena građevinska dozvola za promjenu namjene, a nedugo nakon toga i nova uporabna dozvola sukladno novoj namjeni (…) Istina je kako sam napravio propust i nisam predao zahtjev za upis u katastar, no čim sam upozoren, predao sam navedene zahtjeve i očekujem provedbu istih. Ukoliko bude pokrenut prekršajni postupak i budem prekršajno kažnjen, postupit ću po odluci suda”, stoji u ministrovom priopćenju.

