U Net.hr-ovom studiju gostovao je stručnjak za nekretnine Boro Vujović, direktora Opereta nekretnina i dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, koji je govorio o trenutnim cijenama nekretnina kao i špekulacijama da bi cijene mogle narasti zbog ulaska Hrvatske u Schengen. Otvaranje granica bi, tvrde neki stručnjaci, moglo dodatno motivirati strance da kupe nekretninu kod nas.

Na pitanje hoće li ulazak u Schengen dodatno dignuti cijene nekretnina koje su već sada na povijesnim razinama, Vujović misli da je to na neki način već ukalkulirano u cijene koje su trenutno prisutne, pogotovo u područjima koje graniče sa zemljama EU, jer će se tamo najviše osjetiti utjecaj.

"To je već dio potražnje jer je to definitivna stvar i kupci već gledaju i kupuju nekretnine, računajući da će se to dogoditi. Ljudi će možda živjeti u Hrvatskoj, a raditi u Sloveniji, tako da će to sigurno imati utjecaj na cijene. Ne očekujem da će zbog toga doći do nekg drastičnog, dodatnog rasta", rekao je.

Upitan je li kupnja nekretnine trenutno bolje ulaganje od ulaganja u dionice, kriptovalute ili nešto drugo, Vujović kaže da je to "pitanje za milijun dolara".

Stabilnije cijene krajem godine

"Sto se tiče nekretnina, svi ovi faktori o kojima pričamo, inflacija, Schengen ukazuju da će se trendovi nastaviti. S druge strane, ta ista inflacija dovodi do pada kupovne moći građana. Najava rasta kamatnih stopa koja će se neminovno događati, će smanjiti kreditnu sposobnost novih kupaca i ugroziti možda otplatu kredita postojećih vlasnika stanova. Jako je teško predvidjeti što će se u budućnosti događati u kontekstu cijena, a onda i kupnje nekretnina kao nekog ulaganja", istaknuo je.

"Mislim da će se zaustaviti ovaj trend rasta koji je po našoj statistici 15 posto ove godine, to se nikada do sada nije dogodilo, to je stvarno rekordan rast. Ako netko nađe dobru nekretninu po cijeni koja je ok, onda je to dobro ulaganje, ali rekao bih ne nekretnina pod svaku cijenu", kaže ovaj stručnjak za nekretnine.

Na pitanje kada bi se mogao stabilizirati rast cijena, Vujović kaže da je njegovo predviđanje da bi se to trebalo dogoditi krajem godine.

"Posljedica rasta cijena je posljedica rasta cijena građevinskog materijala. Cijena gradnje je narasla - željezo je bilo sa 6 na 12, u prosjeku je narasla cijena gradnje od 15 do 20 posto i to je apsolutno utjecalo na cijene nekretnina. Sada se cijena materijala počela smirivati tako da će i to imati korektivan učinak. Ne mislim toliko da će pasti cijene zbog toga, ali da će pasti taj trend rasta. Vjerujem da će se situacija do kraja godine stabilizirati", rekao je Boro Vujović u studiju Net.hr-a.

Što je još govorio o cijenama nekretnina u Hrvatskoj te gdje su najskuplji kvadrati, pogledajte u cijelom intervjuu.