Nekoliko stotina studenata FER-a moglo bi ostati bez studentskih prava

Nekoliko stotinja studenata zagrebačkog FER-a moglo bi ostati bez studentskih prava jer ih je iznenadna odluka Uprave fakulteta o novom modelu plaćanja školarina ostavila financijski nespremnima.

“Od kad je ovaj problem nastao, svaku informaciju smo dobro izanalizirali, dobronamjerno prihvatili i prenijeli je svojim kolegama. S naše strane održavali smo visoku razinu komunikacije s predstavnicima i upravom preko predstavnika. Problemu smo pristupali i pristupamo smireno i racionalno. Svih ovih mjeseci sve smo željeli riješiti razgovorom. Strpljivo smo čekali i slušali sve koji su nam bili voljni pomoći, no dobili smo dojam da se stalno odugovlači raznim davanjima nade novim sastancima i obećanjima o većem angažmanu oko ovog problema”, pišu studenti zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), koji su se našli u problemima.

Upisali studente, a onda donijeli odluku o novom modelu plaćanja

Naime, studenti objašnjavaju kako dio njih nije platio školarinu te im sada prijeti gubljenje studentskih prava, odnosno gubitak prava rada preko Student servisa, objedovanja u menzi, zdravstvenog osiguranja, subvencioniranog prijevoza itd.

Problem je nastao kad je Uprava FER-a, nakon obavljenih upisa koji su završili 14. rujna 2012., samo 11 dana kasnije donijela Odluku o novom sustavu školarina, po kojoj studenti koji su u prošloj akademskoj godini skupili više od 30 ECTS bodova, moraju platiti za ponovno upisani predmet platiti po modelu ECTS bod pomnožen sa 140 kuna, dok oni studenti koji imaju manje od 30 skupljenih ECTS bodova u prošloj godini, moraju platiti punu školarinu od 8.400 kuna. Tom odlukom se za oko 500 studenata školarina iznenada povećala, a za oko 800 njih se smanjila.



“Smatramo da je model dobar, subvencionira se redovite i kažnjava neredovite studente koji ne ispunjavaju svoje studentske obaveze”, kažu studenti iz grupe ‘manje od 30 ECTS’ bodova, koji su nezadovoljni jer je izmjena donesena iznenadno i za nju se nisu pripremili.

Studentima je Uprava fakulteta ponudila da 8.400 kuna školarine plate u tri rate (10.10., 31.10. i 30.11.2012.), no studenti napominju da su dvije rate stavljene u istom mjesecu, što sigurno nije lak udar na budžet prosječne hrvatske obitelji. Studenti su potom organizirali i prikupljanje molbi za plaćanje po starom modelu te su skupili preko 150 molbi s imenima i prezimenima studenata, ali iz uprave nisu dobili službeno očitovanje.

Traže plaćanje po starom modelu

“Umjesto toga se donijela odluka da se dvije trećine školarine plati do upisa u ljetni semestar (13.02.2013.), a ostatak za mjesec dana. Uz to 11.02.2013. objavljen je natječaj da studenti mogu zatražiti molbama pomoć u vezi školarina do 17.02.2013. Izabralo bi se po našim saznanjima 5 studenata od strane studentskih predstavnika (po nama nejasnim kriterijima) i oni ne bi trebali platiti ništa. Ove dvije odluke pomažu studentima, ali ne rješavaju problem nego ga odugovlače i promašuju bit naših molbi. Mi ne tražimo nikakve povlastice, oslobađanje plaćanja školarina, ostavku Uprave ili slično, već plaćanje po starom modelu kako je to bilo uvjetovano do upisa 14.09.2012”, kažu studenti.

Poslali smo upit prodekanu za nastavu na FER-u o ovom problemu, ali do objave ovog članka nismo dobili odgovor.