NEKOĆ NAJBOLJI PRIJATELJI, A ONDA… Rajić je sa klanom terorizirao Giljanovića: ‘Nudili su 200.000 € onome tko ubije mene i mog oca’

Giljanovićevoj ženi je siječanj 2019. bio iznimno težak jer dok se njezin suprug od hrvatskog pravosuđa skrivao u BiH, ona je s djecom postala glavna meta Rajićeva klana

Splitski kriminalci Željko Rajić i Ivan Giljanović nekada su bili dobri prijatelji i na istoj strani, a sada ratuju. Zapravo, Rajić je svim silama pokušavao zastrašiti Giljanovićevu obitelj, osobito suprugu Vesnu Giljanović. Toj ženi je siječanj 2019. bio iznimno težak jer dok se njezin suprug od hrvatskog pravosuđa skrivao u BiH, ona je s djecom postala glavna meta Rajićeva klana. Nekadašnji prijatelji su sada u sukobu pa je nekoliko metaka ispaljeno u Mercedes koji je Vesna vozila.

Kasnije će se ispostaviti da je pucao Ante Vučak i to točno pred Giljanovićevom kućom. Taj napad dogodio se za vrijeme noći te je velika sreća što dvogodišnja kćer Vesne i Ivana nije stradala jer je automobil bio parkiran odmah pored zida djevojčičine sobe. Prema pisanju Večernjeg lista, prava kulminacija ovih napada dogodila se par dana nakon što je Vučko propucao Vesnin Mercedes.

Napao ju kada se s prijateljem vraćala iz bolnice

Kobnog dana Vesna je vozila propucani Mercedes i u automobilu se nalazila s prijateljem. Dok je stajala na križanju Velebitske i Poljičke ulice u Splitu ispred sebe jedno vozilo. Kada je semafor promijenio svjetla vozač nije krenuo na što mu je žena potrubila. Poslije toga je suvozač izašao iz vozila, prišao njezinom automobilu i kroz poluotvoreni prozor počeo udarati Vesnina prijatelja te mu govorio da je “druker”.

Vesna se uplašila i počela vikati, a na njezino vikanje reagirao je vozač auomobila. On je svom suvozaču rekao da prestane udarati Vesnina suputnika jer je “dobar momak”. Poslije toga oba muškarca se vraćaju u svoj automobil, ali nakon kraće vožnje tražili su od Vesne da se zaustavi. Vozač automobila bio je Ante Vučak. On je prišao Vesni i ispitivao ju zna li ona tko je on na što je ona pitala zna li on tko je ona. Ženu je izvrijeđao i rekao da je on “Ante Australac” te bez okolišanja rekao da “poruči mužu i svekru da se zna kako Ante Australac puca”.

Uskoro Vučko i Rajić skupa završili iza rešetaka

Vučak vjerojatno nije mislio da će uskoro zbog tih prijetnji koje je izgovorio Vesni Giljanović završiti skupa u zatvoru s Rajićem i to za koji mjesec. No, te prijetnje nisu bile jedini razlog. On i Rajić su s više osoba završili na splitskim bilicama. Vučkove prijetnje baš kao i policijske sumnje da je on propucao Vesnin auto na kraju su završile u optužnici USKOK-a protiv Vučka, Rajića i još 11 osoba.

Osim spomenutog dvojca, optuženi su i Robert Žuvela, Duje Pivčević, Petar Vuknić, Leni Ban, Hrvoje Kovčalija, Tonći Mikelić, Anita Erceg, Ivan Poljičanin, Liridon Berisha, Nikica Jakšić i Roko Rodin. Njih USKOK tereti optužnicom koja nije još pravomoćna za udruživanje u zločinačku grupu u kojoj su od srpnja 2018. do ožujka 2019. počinili više kaznenih djela. Točnije, tereti ih se za pokušaj ubojstva Joze Čabraje i Ante Petrovića. Naime, u optužnici stoji da su propucali Petrovićevo vozilo i ono Vesne Giljanović te da su iznuđivali novac od Petrovića, Zvonka Giljanovića i još nekoliko osoba, piše Večernji list.

Što se tiče droge, ona se u optužnici spominje kao sredstvo koje su konzumirali skoro svi akteri ove priče. USKOK smatra da je mozak te organizacije bio Rajić. On je pak za sebe i ljude kojima se okružio govorio da su tajno društvo. Neovisno o tome što su Rajić i njegovi “kompići” bili oprezni u komunikaciji mobitelom i više su bili skloni komununikaciji kriptiranim aplikacijama, to im baš i nije pomoglo.

Policija ih prisluškivala

Policija je dulje pratila i prisluškivala ove kriminalce pa im je osim mobitela ozvučila stanove i vozila. Premda je ekipa u telefonskim razgovorima bila opreznija, svaka opreznost se gubi tijekom komunikacije u automobilu ili stanu. Upravo to se pokazao kao zlatni rudnik za istražitelje jer su Rajić i “njegovi ljudi” otvoreno govorili o svojim “akcijama”. Rajić je komunicirao sa svima, dok ga neki, poput primjerice Žuvele nazivaju “ćaćom”. Roberta Žuvelu je Rajić u mobitelu imao upisanog kao “sin Robi”. U jednoj od poruka koju je Žuvela uputio Rajiću stoji: “Rat je velik, brate, bolje da se proslavimo. K’o živ, k’o mrtav do sljedećeg. Mi ćemo tada biti najjači. Nema druge…”

Rajić Žuveli na tu poruku odgovara “da će onaj tko pobijedi pričati o svemu” na što mu Žuvela replicira “da su izdajice problem”. Kada je riječ o “izdajicama”, može se vidjeti kako Žuvela napikira nekoga i tada ga maltretira iako osoba uopće nije nikako povezana s njima. Primjerice, u ćeliji u kojoj je bio Žuvela na splitskim bilicama bio je nažalost i jedan pritvorenik koji se s njim upravo zbog toga što je ovaj umislio da je on izdajnik nije dobro proveo. Žuveli je netko rekao da je djevojka tog pritovrenika policajka, a iako se radi o laži, Žuvela je čovjeka proglasio “drukerom”. Nakon toga pritvorenik je bio izložen zlostavljanju i premlaćivanju.

I to je trajalo dok pravosudni policajci nisu zapazili modrice na licu pritvorenika pa su ga premjestili u drugu ćeliju. Poslije toga im je ispričao kako ga je Žuvela tražio da mu da nekoliko desetaka tisuća kuna za nepostojeći dug. Privorenik je tijekom istrage ispričao da mu je Žuvela rekao da u slučaju da ga ne posluša, da će mu on ili netko koga pošalje silovati djevojku i sestru.

Giljanović se sam predao nakon uhićenja Rajićeve skupine

Prijetnje ubojstvom, zastrašivanje i ucjene neke su od metoda kojima se koristila Rajićeva ekipa kada je htjela doći do novca. U optužnici stoji da su im meta bili ljudi bliski Giljanoviću i da su od njih tražili ili novac ili da na njih prepišu neku imovinu. Tim su ljudima otvoreno rekli da im moraju dati novac ili prepisati imovinu ako žele živjeti. Većina žrtava je na to naravno pristajala, a među njima je i Giljanovićev otac. U međuvremenu se Giljanović predao policiji i to u travnju 2019., taman mjesec dana nakon što je Rajićeva skupina završila iza rešetaka. Giljanović je nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Marka Bekavca. U svom svjedočenju Giljanović je rekao da su mu prije bijega Bekavac, Pivčević i Ban prijetili ubojstvom.

“Tražili su od mene 50.000 eura kako bi bio mir. Njihov sam prijedlog odbio jer nemam ja što kupovati mir. Inače sam s tom ekipom bio u dobrim odnosima. Rajić mi je bio najbolji prijatelj. No onda se u njihovoj ekipi pojavio Vučak i počeli su problemi. Za njega sam čuo da je glavni egzekutor te ekipe. A čuo sam i da je ta ekipa ucijenila moju glavu i glavu mog oca. Nudili su 200.000 eura onome tko nas ubije”, rekao je Giljanović istražiteljima.

Naravno, optužena ekipa skupa s Rajićem niječe svoju krivnju, no demantiraju ih materijali koje je policija snimila dok ih je pratila. Osim toga u Rajićevom mobitelu postoje fotografije njega s hrpom novca.

