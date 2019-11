NISU BAŠ SVI ZAGREBAČKI FAKULTETI RASPOLOŽENI ZA ŠTRAJK: ‘Neke profesore nije briga. Oni zarađuju velik novac i ne žele ga izgubiti’

Neki zagrebački fakulteti, posebno Ekonomija, FER, FSB i Agronomija ne štrajkaju jednako spremno kao i Filozofski fakultet ili Učiteljski fakultet

Dok traje štrajka u osnovnim i srednjim školama, a za srijedu je najavljen treći dan štrajka na fakultetima, nisu svi fakulteti voljni solidalizirati se sa svojim nenastavnim osobljem. Naime, kada su u pitanju zagrebački fakulteti, ispostavilo se da su neki fakulteti štrajkali manjim žarom od Filozofskog fakulteta u Zagrebu ili Učiteljskog fakulteta.

Kako doznaje na terenu portal MojFaks, to se posebno odnosi na Ekonomiju, FER, FSB i Agronomiju. Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igor Radeka, upoznat je s točnim postotkom odaziva na štrajk za ove fakultete, ali nije želio reći podatke te tako izdvajati pojedine fakultete.

Prije održavanja prvog štrajkaškog dana, pojedini studenti FER-a uopće nisu ni znali da je štrajk najavljen, a na hodnicima fakulteta mogli su se vidjeti studenti koji su učili i tvrdili da su u velikoj većini imali predavanja. Uoči prvog štrajkaškog dana oglasili su se sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i poručili da nema štrajka, tj. da će se predavanja održavati.

Zarađuju veliki novac

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, rekao je za MojFaks kako sindikati nisu očekivali stopostotni štrajkali i da je situacija takva jer su neki profesori solidarni, a neki nisu.

“Neki hoće držati nastavu, nije ih briga za svoje nenastavno osoblje s kojim rade i surađuju svakodnevno, ne žele kasnije nadoknađivati tu nastavu. Neki možda nemaju ni termine i tako. To su oni koji neće, a drugi hoće. Nismo ni očekivali (podršku op.a.), jer u biti štrajka nenastavno osoblje, to je njihov štrajk. Ekonomija je tradicionalno slaba, jer tamo ljudi zarađuju velike novce sa strane i onda je njima to poremećaj njihovih zarada. Vi imate i neka predavanja koja se plaćaju, i ako imaju izvanredne studije, onda je taj štrajk na njihovu štetu. Oni ne žele izgubiti te prihode. I tu su oni fakulteti koji stvaraju velike vlastite prihode kao što su FER i Ekonomija”, poručio je Ribić.

Zašto se na FER-u održava nastava?

Profesor Tomislav Šikić, sa Zavoda za primijenjenu matematiku na FER-u i predsjednik Sindikata, izjavio je da će se sutra na FER-u održavati nastava. Međutim, najavio je da neće raditi referada za studente, knjižnica kao i spremačice. “To je naš pokazatelj da zapravo i studenti vide, da za kvalitetu nastave i svega nisu baš samo nastavnici nego da i nenastavno osoblje tu ima puno svog doprinosa. Idemo s istim planom kao i dosad”, kaže Šikić za MojFaks.

Dodaje da se nastava na FER-u održava iz organizacijskih razloga, tj. da ne dođe do kaosa na fakulteta. “Kod nas su mnogi profesori za vrijeme štrajka, nastavu ili čak malo skratili ili rekli nešto. Većina nastavnika je zapravo, na neki način prokomentirala i pokazala da podržava štrajk. Ja mislim da je bolje da su studenti senzibilizirani za problem, da shvaćaju. Prema profesorima koji su mi se javljali, oni podržavaju napore koji idu u smjeru da nenastavno osoblje ostvari bolji koeficijent, da se vidi u čemu je problem i osvijesti problem da naša čistačica ima manju plaću nego negdje drugdje u sustavu, zbog kojeg razloga? Također, studenti su nakon završenih predavanja počistili za sobom. Treba se vidjeti da je nenastavno osoblje jednako važno u sustavu. Treba im dati podršku i uvažavati ih”, poručio je.

