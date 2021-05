‘NEKI SU VEĆ I SAMI NAJAVILI OSTAVKU’: Tomašević komentirao ankete, prljavu kampanju ‘huškanja i straha’, ali i pročelnike

Usprkos, kako kaže prljavoj kampanji “huškanja i straha” protiv njega, tvrdi da će ostati konstruktivan,

Prema najnovijim anketama koje je objavila Promocija Plus za RTL Tomašević ima veliku prednost pred svojim protukandidatom, nešto više od 40% razlike. “Veseli me to, ali ankete su samo ankete”, rekao je Tomašević, rekao je i nastavio:

„Ono što je uvijek najbitnije da ljudi izađu na izbore, tako da ih ja i ovim putem još jednom pozivam, ne samo one koji su mi dali glas u prvom krugu, nego da mi daju glas i u drugom krugu. Ali, isto tako pozivam i one koji mi nisu dali glas u prvom krugu, kojima sam bio drugi izbor, da izađu i da na neki način potvrdimo ovu prednost iz anketa i da napravimo taj još jedan mali korak da se Zagreb konačno riješi ove korupcijske hobotnice. Ali, ne samo to, nego da i kaže ne ovakvoj jednoj prljavoj kampanji koja dosada nije bila viđena što se tiče lokalnih izbora u hrvatskoj politici”, rekao je Tomašević za Media Servis.

“Jako puno novca ide na oglase s lažnim vijestima, lažnim informacijama, blaćenje i bliže i šire obitelji, i mene i mojih kolega. No, unatoč tome mi ćemo ostati dostojanstveni, vodit ćemo pozitivnu kampanju i dalje ćemo se fokusirati na gradske probleme i rješenja za te gradske probleme. Uostalom i u prvom krugu smo kampanju vodili na način da se nismo bavili drugim kandidatima, nego Zagrebom, i to mislimo raditi i dalje”, rekao je.

‘Sve su to javno dostupni podaci’

Na Škorine prozivke o „stotinama milijuna kuna“ koje su dobivale „njegove“ udruge, jednostavno je rekao: resla se brda, rodio se miš. Oni su i sami na konferenciji za medije jučer, ustvrdili da su to sve javno dostupni podaci koji su transparentni i svima dostupni, da tu nema ništa, budući da su ta izvješća isto tako prošla reviziju. Ponavljam da se sve udruge financiraju, pa i tako i one koje sam ja vodio, poput te Zelene akcije, na način da dobivaju projekte na javnim natječajima, bore se za te projekte i natječu se s drugim udrugama i s drugim projektima. Ukoliko izbore te projekte na javnim natječajima slično kao i privatna poduzeća u javnim nabavama, onda svaka kuna mora biti potrošena onako kako je specificirano samim proračunom, to se mora izvijestiti i to opet mora proći reviziju i nitko ne može staviti ni kunu u džep”, rekao je Tomašević, još jednom pozivajući sve da se provjere računovodstvene knjige jer nema što skrivati.

Neki su već i sami najavili ostavku

Korijen brojnih problema u Zagrebu vidi u modelu upravljanja koji ovisi o jednom čovjeku, te ističe kako se to mora promijeniti. „Svih ovih 3200 ljudi u Gradskoj upravi, oko 12.000 ljudi u gradskim poduzećima, zapravo ne može optimalno raditi svoj posao, već ga radi sporije i to se posebno vidi u krizama“, rekao je, dodavši da se mora promijeniti i sustav javne nabave.

„Promjena modela upravljanja bila bi nulta točka. A zatim bi se krenulo prioritetnim redom, od obnove grada nakon potresa pa nadalje“, najavio je.

Pojasnio je i što će biti, ako osvoji mandat, s pročelnicima.

„Nekima od njih ističu mandati uskoro. Neki od njih su i sami najavili ostavku tako da u tom smislu sva ova upražnjena mjesta za nove pročelnike ćemo raspisati javni natječaj i izabrati najbolje ljude prema znanju, sposobnostima, koji će onda u svim tim gradskim uredima krenuti u izradu gradskih strategija za svaki ured kako bi bilo jasno što su ciljevi koje treba ostvariti svake godine”, rekao je Tomašević.