NEKI SU POZITIVNI I BEZ TESTIRANJA: ‘Nazvala sam liječnicu, opisala simptome, a ona mi je rekla da imam koronu’

‘Zaista ne znam kako upisuju i vode slučajeve koje liječnici proglase pozitivnima bez testa, no inače postoje kategorizacije kod takvih bolesti. Vode se kao potvrđena, vjerojatna i moguća. Liječnici mogu procijeniti da ste pozitivni i bez testa, ali to onda nije potvrđena dijagnoza’, kaže jedna epidemiologinja iz Zagreba

Jučer je u Hrvatskoj zabilježen dosad najveći broj zaraženih koronavirusom u jednome danu – 2848. No, stvaran broj vjerojatno je mnogo veći jer nekima liječnici dijagnosticiraju zarazu i bez tesitranja, što govori o tome pod kolikim je pritiskom domaći zdravstveni sustav.

Jedna Zagrepčanka ispričala je za 24 sata kako joj je njezina liječnica opće prakse dijagnosticirala zarazu koronavirusom preko telefona.

‘Rekla je da ne opterećujem sustav testiranjem’

“Sve je počelo u noći prije tri dana. Odjednom su me zaboljeli listovi pa cijele noge, kao da sam pretrčala maraton. Onda se bol proširio na cijelo tijelo, uhvatila me drhtavica, temperatura. Neugodno kao i kod jake gripe. Ujutro sam nazvala doktoricu i navela sve simptome, od bolova, temperature, glavobolje, malaksalosti nadalje, i rekla je da tu nema sumnje, da je riječ o koroni te da ostanem kod kuće. Dodala je kako je velik pritisak i redovi na testiranju te da će me odmah zavesti kao pozitivnu i da ne opterećujem sustav testiranjem kad zna da je ovaj virus u pitanju”, ispričala je.

No, toj Zagrepčanki nejasno je jesu li i nju pribrojili ukupnom broju novozaraženih, iako nije testirana. Ona smatra da nisu.

24 sata pišu kako je moguće ili da su oni s “telefonskom dijagnozom” pribrojeni dnevnom broju oboljelih pa time ne odgovara omjer testiranih i pozitivnih, ili da nisu zavedeni među pozitivne, što znači da je stvarni broj pozitivnih veći od onoga koji Nacionalni stožer svakodnevno objavljuje.

‘Liječnici mogu procijeniti da ste pozitivni i bez testa, ali…’

Ta situacija zbunjuje i same epidemiologe.

“Zaista ne znam kako upisuju i vode slučajeve koje liječnici proglase pozitivnima bez testa, no inače postoje kategorizacije kod takvih bolesti. Vode se kao potvrđena, vjerojatna i moguća. Liječnici mogu procijeniti da ste pozitivni i bez testa, ali to onda nije potvrđena dijagnoza. Ono što se do sada prakticiralo je da ako u obitelji imamo jedan potvrđeni slučaj, a dio ukućana kasnije razvije simptome, nisu se svi trebali testirati jer su ionako morali biti u izolaciji, a zna se izvor bolesti”, kazala je za 24 sata jedna epidemiologinja iz Zagreba.

Osim toga, epidemiolozi ne stignu “pohvatati” sve kontakte zaraženih pa ponekad ovi to moraju sami. O tome je također pričao jedan Zagrepčanin.

Tri dana čekali da ih netko nazove i odredi samoizolaciju

“Proveo sam gotovo cijeli dan u automobilu na putu s čovjekom koji je imao koronu. Kako je kolega inače iz Splita, po povratku kući imao je simptome. Testirao se i bio pozitivan. No tu kreće zanimljiva priča. Kolega iz Splita sam je zvao kontakte. Gospodinu su iz epidemiološke službe rekli da prijavi kontakte koje je imao u Splitu, ali da oni ne zovu ljude po Zagrebu pa neka on to sam napravi. I ništa, uzeo je telefon i zvao ljude okolo”, kazao je.

Dodao je kako su potom on i ostali kontakti iz Zagreba tri dana čekali da ih netko nadležan nazove i odredi im samoizolaciju. Kada se to nije dogodilo, sami su zvali.

“Kolega je imao problem jer zaraženog iz Splita cijelo to vrijeme nisu uveli u sustav pa mu nisu na temelju čega imali odrediti samoizolaciju koja mu treba napismeno za otvaranje bolovanja”, kazao je Zagrepčanin.

