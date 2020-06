NEKI SU POKUŠALI ZARADITI NA EPIDEMIJI: Prodavali zaštitne maske i 600 posto skuplje od realne cijene 

Državni inspektorat je u razdoblju od 16. ožujka do danas utvrdio neopravdano podizanje cijena zaštitnih rukavica u iznosu od 100 posto, dezinfekcijskih sredstva od 50 do 201 posto, a zaštitnih maski od 67 do čak 594,44 posto

Iako su protuepidemijske mjere popustile, kao i sama epidemija Covid-19, i dalje ima onih koji koriste situaciju i pokušavaju zaraditi na zaštitnim sredstvima. Državni inspektorat izvijestio je kako su cijene zaštitnih maski, rukavica i dezinficijensa bile daleko od realnih, a divljanje cijena bilježi se i kod osnovnih namirnica.

Nakon odluke Vlade RH o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode, tržišna inspekcija od 16. ožujka kontinuirano obavlja nadzore proizvoda obuhvaćenim tom odlukom, a u nadzoru se polazi od toga da cijena kontroliranog proizvode ne smije biti viša od cijene koja je bila na dan 30. siječnja 2020. godine, uz iznimku koja daje mogućnost podizanja cijene isključivo zbog rasta nabavne cijene proizvoda, neovisno o volji gospodarskog subjekta, piše Glas Slavonije.

OVO SU TVRTKE OD KOJIH VLADA KUPUJE ZAŠTITNE MASKE: Poznato je i koliko nas je to koštalo, dio podataka je proglašen – tajnom

Inspektorat poduzeo mjere protiv 32 gospodarska subjekta

“Ukupno je do sada obavljeno 1488 inspekcijskih nadzora, 74 inspekcijska nadzora su u tijeku te se utvrđuju činjenice. Dosad su prema 32 gospodarska subjekta poduzete upravne i/ili prekršajne mjere, a u nadzorima nad devet gospodarskih subjekata postoji osnovana sumnja na povredu odluke i zakona”, objavio je Državni inspektorat stanje s jučerašnjim danom.

Među proizvodima za koje je utvrđeno divljanje cijena najviše se ističu zaštine maske, za koje je zabilježen porast cijene od gotovo 600 posto.

“U vezi s utvrđenim podizanjem cijena, koje nije bilo opravdano promjenama nabavnih cijena, zabilježeno je poskupljenje brašna u rasponu od 10,05 do 31,27 posto, dječje hrane u rasponu od 5,33 do 27,32 posto, soli u iznosu od 13,19 posto, mesnih konzervi u rasponu od 5,28 do 27,32 posto, tjestenine u rasponu od 5 do 9 posto, svježeg mesa u rasponu od 1,7 do 29 posto te zaštitnih rukavica u iznosu od 100 posto, dezinfekcijskih sredstva od 50 do 201 posto, a zaštitnih maski od 67 do 594,44 posto”, kazali su u Državnom inspektoratu.

DJEVOJKA PRODAJE OBIČNE ZAŠTITNE MASKE PO ABNORMALNOJ CIJENI: ‘Nisam ja tu da diktiram cijene, nisam ja Caritas’

Kazne za nepoštenu trgovačku praksu i do 100.000 kuna

Trgovcima kod kojih se utvrdi podizanje cijena zabranit će se takva, nepoštena, agresivna, praksa, a za što su propisane novčane kazne od 10.000 do 100.000 kuna za pravnu osobu, zatim od 10.000 do 15.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi te za fizičku osobu od 5000 do 15.000 kuna.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori ističu, piše Glas Slavonije, kako je trgovaca koji su se htjeli obogatiti u vrijeme epidemije jako malo.

“Formiranje cijena stvar je poslovne politike svake tvrtke i ovisi o nizu faktora, uključujući troškove manipulacije robom. Formiranje cijena mora biti u skladu sa zakonom u smislu da se ne smiju formirati cijene ispod nabavne cijene i da je to izrijekom zabranjeno sukladno sa Zakonom o trgovini, jer je riječ o nepoštenom trgovanju”, kažu u HGK.

Inače, Udruženje trgovine pri HGK je poslalo zamolbu Ministarstvu gospodarstva da se odluka o kontroli cijena u izvanrednim uvjetima ukine jer su se promijenile okolnosti od donošenja odluke.

OPREZNO S ONLINE KUPOVINOM MASKI I RUKAVICA! Prodaje se oprema niske kvalitete, cijena im je ‘ekskluzivna’