NEKI SU ODLUČILI ZARAĐIVATI NA TUĐOJ NEVOLJI: Vraćaju Hrvate iz inozemstva za basnoslovne iznose, pazite što im rade na granici

Na društvenim se mrežama Hrvatima koji su zbog pandemije koronavirusa ostali u inozemstvu za povratak kući nudi prijevoz s cijenama koje se kreću od 200 do 800 eura po osobi

Grupe na društvenim mrežama koje okupljaju Hrvate u Njemačkoj i Austriji posljednjih dana obiluju objavama u kojima ljudi traže ili nude prijevoz prema Hrvatskoj. Neki su gastarbajteri ostali bez posla, drugi bez stana, a ostali iz privatnih razloga moraju napustiti državu i vratiti se kući. Autobusne i željezničke linije su odavno ukinute, kao i većina zrakoplovnih, pa su mnogi u panici kako će se vratiti u svoj dom.

Dio ljudi ovakvu situaciju vidi kao izvrsnu priliku za laku zaradu. Po njihovom, u ovom trenutku ne treba imati ljudskosti i solidarnosti, već se sve svodi na zakone ponude i potražnje. Najčešći komentar jest da su cijene takve kakve jesu, a tko ne želi neka ni ne putuje. Novinari portala SBplus otkrili su da se cijene kreću od dvjestotinjak, pa do čak 800 eura po osobi.

Pješačenje preko granice

Za tu cijenu, putnik namjernik od “autoprijevoznika” dobije put od nekog njemačkog grada do graničnog prijelaza Bregana. Putnik se ondje iskrcava i pješice ulazi u Hrvatsku, da bi ga kasnije dočekalo drugo vozilo koje ga prevozi do krajnje destinacije. Inače, prijevoz od Frankfurta do Zagreba košta oko 500 kuna i nema potrebe za pješačenjem.

Zarada je tim veća što mnogi od njih koriste kombije s osam sjedala, pa tako i osmostručuju zaradu. No, osim visoke cijene, problem su i higijenski uvjeti. Kombiji su puni, ne dezinficiraju se, a putnici ne mogu poštovati mjere socijalne distance, a rijetko i nose maske ili rukavice. Pitanje je i legalnosti ovakvog načina prijevoza. Naime, upitno je zdravlje vozača koji svakodnevno ima bliske susrete s takvim putnicima. Osim toga, ako netko od članova obitelji dođe na granicu po putnika, mora na 14 dana u samoizolaciju, tako da gotovo svi koji dolaze iz inozemstva koriste taksije ili plaćaju dodatnih stotinjak eura “autoprijevoznicima”.

Repatrijacija najjeftinija

Granice su zatvorene, pa ljudi nemaju puno izbora, no najjeftinije, iako ne i najsigurnije, pokazalo se putovanje zrakoplovima. Još je jeftinije rješenje repatrijacija, odnosno organizirani povratak građana iz inozemstva kojim rukovodi Ministarstvo vanjskih poslova.

