Sredinom ovog tjedna počelo je useljavanje u zagrebačke studentske domove. Dom je ove godine, nakon prvih privremenih rezultata prije desetak dana, dobilo 6576 studenata. Čak njih više od 3700, barem zasad, izgubilo je pravo na dom, prenosi RTL.hr. Upravo su domovi daleko najjeftinija opcija za brojne studente, no ispuniti sve uvjete i nije baš lako.

U Zagrebu je na listi ukupno bilo 10320 studenata, a pravo na smještaj ostvarilo je njih 6576. Ostali koji su praktički u "zadnji čas" ostali bez doma sada moraju tražiti druge alternative - stan, učenički dom ili nešto treće. Jedna od onih koji nisu dobili studentski dom je Lovorka s Filozofskog fakulteta.

"Studentski dom je zaista odlična stvar za svakog studenta – od cijene, usluge do ekipe. Primarni razlog zbog kojeg želim živjeti u domu je, naravno, cijena koju si svaki student može priuštiti. Razlika u cijeni između doma i stana je ogromna – cijena doma na Savi (III. kategorija) je do sada bila 375 kn, dok se najjeftiniji stan s cimerom može naći za najmanje 1.800 do 2.200 kn, što je pet do šest puta više. Kada sam se prijavljivala za dom, iskreno sam mislila da ću ga dobiti jer sam ga dobila prethodne tri godine, a nedostajalo mi je malo manje od 300 bodova", rekla je za Srednju.hr.

Lovorka, ali i brojni drugi studenti bit će primorani potražiti učenički dom ili pak - znatno skuplju opciju - stan. Oni studenti koji traže stan s cimerom, često moraju tražiti trosoban stan jer naime, kod većine dvosobnih stanova to je ustvari jedna spavaća soba te dnevni boravak. Samim time, studenti plaćaju jednaku cijenu, ali ne i za iste uvjete.

Prodaja raste iz godinu u godinu i sve je skuplje

Ipak, ono što najviše ljudi studente jest što prodaja studentskih domova raste iz godine u godinu, a svaki put su sve skuplji i skuplji.

Postoje i oni koji prodaju dom i za 1500 eura.

"Što se tiče studentskih domova, najviše me ljute studenti koji su se prijavili na natječaj za dom kako bi ga ilegalno prodali. Traže i do 10.000 kuna za upad u sobu plus plaćanje stanarine svaki mjesec. Smatram da je to krajnje bezobrazno jer se ti studenti masno bogate na račun države, dok drugi studenti kojima stvarno treba dom isti ne mogu dobiti. Smatram da sankcije za ilegalno prodavanje domova trebaju biti puno strože. Osobi koja prodaje dom očito dom ne treba, tako da se ne boji sankcije da se više neće moći prijaviti na natječaj. Smatram da bi u takvim slučajevima trebalo uključiti i policiju, jer je to kriminalno djelo, kako bi se u potpunosti smanjilo ilegalno prodavanje soba. Kada bi se to dogodilo, studenti kojima dom ne treba ne bi ga ni prijavljivali i naravno ostalo bi više mjesta za studente koji ga zaista trebaju", kaže studentica Lovorka.

Ipak, ako ništa drugo, cijene studentskih domova barem u Zagrebu zasad neće rasti, potvrdio je to za RTL i Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja za smještaj Studentskog centra u Zagrebu.

"Za sada mi imamo okvirne ugovore sa svim dobavljačima i te cijene nisu drastično rasle zbog čega mi ne dižemo cijenu stanarine. Ako dođe do značajnijeg povećanja cijene energenata u Zagrebi i za Studentski centar svako povećanje ćemo pregovarati s nadležnim ministarstvom, Studentskim zborom i upravnim vijećem Studentskog Centra", poručio je.