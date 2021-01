Nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite produljio odluku o zatvaranju ugostiteljskih objekata, vlasnici nekih su odlučili u ponedjeljak otvoriti svoja vrata, prisiljeni financijskim poteškoćama zbog neisplaćenih državnih potpora za očuvanje gospodarstva, a iako je premijer Andrej Plenković pozvao sve na još malo strpljenja, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, Jelena Tabak za Net.hr tvrdi kako oni ne podržavaju namjeru kolega koji planiraju otvoriti svoje objekte, ali ih razumiju. Kaže kako je strpljenja sve manje, a ispred njih maratonska utrka za oporavkom

Nacionalni stožer civilne zaštite u petak je produljio trajanje četiri svoje odluke kojima zbog epidemije koronavirusa ugrožava rad mnogih objekata, a među njima i ugostitelja. Upravo je ugostiteljska populacija poduzetnika bila među najglasnijim kritičarima novog produljenja te je tražila nadoknadu svojih troškova. Jedan im zahtjev nije ispunjen, jer je Stožer do 15. veljače odredio “obustavu rada ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupina ‘Hoteli’, ‘Kampovi’ i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine ‘Ostali ugostiteljski objekti za smještaj’, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente.”

Iako je “iznimno od ove protuepidemijske mjere, ugostiteljskim objektima iz skupine ‘Restorani’, skupine ‘Catering objekti’ i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine ‘Barovi’ dozvoljena priprema i dostava hrane i pića”, a “navedeni ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera” na nekoliko načina opisanih u odlukama, većina ugostitelja će i dalje ostati s ključem u bravi i praznim džepovima.

Dio ugostitelja se zbog toga pobunio te najavio samoinicijativno otvaranje svojih objekata u ponedjeljak. Iako se baratalo brojkom od stotinu ugostitelja koji su spremni to učiniti, vlasnik jednog seoskog gospodarstva u Otrovancu pored Pitomače za ePodravinu tvrdi da “vjeruje da će ih biti oko pet tisuća.”

Jelena Tabak: Ne podržavamo namjeru kolega, ali ih razumijemo

O tome smo porazgovarali s nedavno izabranom predsjednicom Nacionalne udruge ugostitelja, Jelenom Tabak koja je odmah rekla da ne podržava takvu inicijativu i namjeru nekih svojih kolega, ali da ih razumije.

“Što se tiče bilo kakvog otvaranja ugostiteljskih objekata mimo zakona ili bilo kakve prekršajne i kaznene odgovornosti, to Nacionalna udruga ne podržava i ne potiče. Ako netko ima toliko razloga i toliko potrebe za time, onda će sam morati snositi odgovornost. Mi ćemo svim drugim legalnim putevima se pokušati izboriti za ono što nam pripada”, rekla je Tabak za Net.hr te pojasnila zašto su se neki odlučili na taj čin: “Zato što nemaju protok novca, nemaju likvidnost, ne mogu aplicirati za kredite, nisu mogli pokriti ni troškove za 12. mjesec, kasnile su im mjere od države, ostali su bez novca, sad im je sezona za raditi, a ne smiju raditi.”

Tabak je istaknula kako ne smatra da oni koji se odluče otvoriti svoje kafiće i restorane 1. veljače sabotiraju napore koje u pregovorima s Vladom ulaže Nacionalna udruga ugostitelja.

“Razgovori i rješavanje problema traju, ali ako je čovjek gladan i nema kruha, onda nema ni strpljenja. Ne možemo ni tražiti od ikoga da ima strpljenja i da ne postupi po svojem uvjerenju. Ljude koji tako postupaju mi na to ne potičemo i oni to itekako razumiju. Svojim putevima ćemo se boriti da nam svima bude bolje”, istaknula je.

‘Čeka nas maraton’

Iako im je strpljenje pri kraju, premijer Andrej Plenković je u subotu pozvao ugostitelje i vlasnike teretana na još malo strpljenja i razumijevanja istaknuvši da nikome nije cilj onemogućavati poslovnu aktivnost no da “širokopojasno otvaranje” u ovom trenutku ne bi bilo mudro. “Iduće prolazno vrijeme je 15.2., ako situacija bude puno bolja nego što je i ako procijenimo da nešto možemo dodatno učiniti to ćemo napraviti”, poručio je.

Predsjednici Nacionalne udruge ugostitelja jasno je da strpljenja treba, no, tvrdi, prema njima je učinjena nepravda.

“Cijela Europa se zatvara, problem je s tim virusom i cjepivom i to nam je jasno. Nismo nikad kao Nacionalna udruga forsirali i uvjetovali datum otvaranja, već smo pokušavali ukazati na nepravdu u vidu okupljanja ljudi bez obzira na to poslužuju li kafići piće ili ne. To nas je jako zaboljelo i tražili smo adekvatnu financijsku nadoknadu. To što je on komentirao da treba strpljenja, to je točno. Trebat će strpljenja, sa strane države i sa strane privatnog sektora, jer nas čeka maraton do izlaska iz pandemije i oporavka”, rekla je Tabak.

Nove mjere najavljene, a stare kasne

Dio maratonske utrke koji obuhvaća oporavak ovog sektora gospodarstva ispunjen je određenim preprekama. Naime, dio problema ugostitelja leži i u kašnjenju isplata mjera koje je država propisala poduzetnicima s velikim padom prihoda, kako bi očuvala njihovu likvidnost te spriječila zatvaranje i pojavu većeg broja ljudi na listama nezaposlenih. No, dio ugostitelja je još i tijekom prvog vala zatvaranja stavio ključ u bravu, a neke od njih će na to nagnati svako daljnje produljenje odluka Stožera ili neisplata mjera.

Nije utješna ni najava ministra financija Zdravka Marića kako od utorka kreće isplata fiksnog dijela troškova poduzetnika. Dosad je zaprimljeno svega 1608 zahtjeva za ovim oblikom pomoći, no i sam ministar je naglasio kako su ograničenja ove godine puno veća nego prošle godine, kako su određena sredstva osigurana u proračunu, ali će primarni izvor biti europski fondovi, pri čemu sve ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije.

Uz smanjene financijske kapacitete ne čudi da dio ugostitelja nije dobio obećane mjere.

“Za 10. i 11. mjesec je kasnilo po mjesec i pol dana, ako ne i više. Za 12. mjesec se nešto pokrenulo, ali, evo, sad smo u veljači, a nisu još svi dobili za 12. mjesec. Da se radi o plaći koju isplaćuje poduzetnik, odgovarao bi zato što nije isplatio plaću na vrijeme”, rekla je Tabak te dodala kako će se situacija sa zakašnjelim potporama razjasniti idući tjedan.

A sljedećeg bi tjedna, točnije u srijedu, trebao biti održan i veliki prosvjed u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Na njemu se očekuje i velik broj ugostitelja, no Tabak još nema informacije o planu prosvjeda, ali poručuje da je “uvijek za pokazivanje otpora u okviru epidemioloških mjera.”

