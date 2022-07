Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o skorom otvorenju Pelješkog mosta.

"Zadnje su pripreme u tijeku za tu veliku svečanost, u koju smo uložili puno truda i rada. Mislim da s veseljem možemo čekati utorak i dijelim veselje stanovnika s juga“, rekao je.

Dodao je da je za realizaciju ovog kapitalnog projekta bila važna analiza rizika, procjena situacija koje mogu da se dogode. "Zakačio nas je i koronavirus, pa i postkovid problemi – skok cijena. Kineska tvrtka uvedena je 31. srpnja 2018. u projekt. Most je 27. siječnja prošao tehnički pregled. I dio pristupnih cesta je gotov, pa nakon svih posebnih situacija koje smo rješavali u hodu možemo reći da ćemo 25 kilometara prometnice pustiti u utorak”, rekao je Josip Škorić.

Iznio je i brojke o materijalu koji je utrošen na izgradnju mosta. "U rasponsku konstrukciju ugrađeno oko 33.600 tona čelika. Most je poseban i po tome što je prvi put temeljenje izvršeno sa pilotima u komadu od 130 metara, ugrađeno je 1100 tona kosih zatega, 68.000 tona betona je ugrađeno u most – beton koji nije ugrađivan u Hrvatskoj i koji je visoke čvrstoće. Niz podataka ukazuje na sve izazove koje smo imali prilikom izgradnje”, rekao je Škorić.

Ograničenje za neke

Naglasio je kako su svi uključeni u izgradnju dali sve od sebe da ovaj projekt uspije ovako kako danas izgleda. "S izvođačima ćemo dati sve od sebe da pristupne ceste budu gotove do kraja godine. Način obračuna eskalacije cijena je riješen i čim primimo zahtjeve grčkog izvođača radova za četvrtu fazu krenut ćemo u njihovo rješavanje. Nadam se da da ćemo do kraja godine moći očekivati završetak pristupnih cesta”, rekao je Škorić.

Cijena projekta za četiri dionice iznosi tri milijarde i 200.000 kuna – to su nadzor i radovi. Osvrnuo se i na ograničenja oko korištenja mosta.

"Dobili smo preporuke revizije cestovne sigurnosti da za teški teret i prijevoz opasnih tvari zatvorimo promet do kraja turističke sezone, jer je prolazak kroz Ston najveći problem. Sutra se donosi odluka o tome hoće li tako biti najmanje do kraja sezone ili do potpunog završetka pristupnih cesta", rekao je Škorić.