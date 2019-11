NEKADA SE NA TU JELA JANJETINA I ODOJCI, A DANAS…:Idete li na more ovom cestom, dočekat će vas restorani kakve niste očekivali

Oni koji se dugo nisu vozili starom cestom prema moru sigurno će ostati šokirani činjenicom da su ondje ražanj s janjetinom zamijenili kineski restorani i azijske delicije poput woka i pekinške patke

Stara cesta prema Splitu bila je poznata po brojnim restoranima s janjetinom i odojcima gdje su nekada hrlili brojni turisti i domaći. Dakle na D1 se moglo masno i fino jesti, ali ta tradicija brzo je zamijenjena vožnjom po autoputu i montana sendvičima s benzinskih pumpi. Oni koji se dugo nisu vozili starom cestom prema moru sigurno će ostati šokirani činjenicom da su ondje ražanj s janjetinom zamijenili kineski restorani i azijske delicije poput woka i pekinške patke. No, to nije sve jer su se u velikom broju otvorili i kineski dućani. Kako izvještava RTL, na ruti od Karlovca do Korenice otvorena su čak dva kineska restorana, a zadnji je otvoren u Slunju te je s radom počeo prošle godine.

Došla sam ovdje nakon udaje za svog supruga. Prve godine jela sam puno hrvatske hrane. Počela mi je nedostajati kineska hrana. Razmišljala sam kako to mogu promijeniti jer ne mogu svaki dan ići u kineski restoran. Zaključila sam da ću otvoriti vlastiti restoran”, govori za RTL Direkt Li Na Wang, vlasnica restorana.

Turisti iz Kine rado jedu odojak i janjetinu u ovim restoranima

Na Wang sa suprugom Stjepanom Blagajem svakog dana prima goste iz Kine u svoj restoran koji se ondje nađu jer idu prema Plitvičkim jezerima. Stjepan kaže da dobivaju od tri do pet grupa turista iz Azije tjedno. Na mjestu gdje se sada nalazi kineski restoran nekada je bila pečenjara u koju su vozači kamiona, autobusa te domaći gosti rado svraćali na janjetinu i odojak. No, te delikatese se poslužuju u ovom kineskom restoranu jer upravo janjetinu i prasetinu vlasnici po potrebi naruče.

Međutim, Kinezi su drugačiji gosti nego primjerice Hrvati jer oni drugačije naručuju pa se na njihovom stolu nađe od svega pomalo – za istim stolom “sjede” i janjetina i odojak i patka, kao i rezanci i riža. Ipak, u ovom restoranu je hrana bliža onome kakva je prava kineska hrana, ali postoji i presedan jer ju ovdje poslužuju s gemištom. Bez obzira na to, pije se tradicionalni kineski čaj i to tako da se šalice zagriju, prvi čaj se prolije pa se natoči novi. Taj čaj se prvo miriše pa se tek onda pije.

Korejski dućan u Tušiloviću

Sada na staroj cesti postoji putokaz koji vodi do korejske trgovine koja se nalazi u Tušiloviću, mjestu u blizini Karlovca. Iako to možda jest korejski dućan, tamo se ne prodaje roba iz Koreje nego hrvatska, bugarska, talijanska i mađarska. U ovom dućanu sve je namijenjeno turistima i Hrvati ne bi ništa razumjeli. Radnica iz korejskog dućana kaže da je Azijatima sezona u proljeće i jesen, a ne u ljeto kao što je Hrvatima. U korejski dućan tijekom sezone dnevno dođe između 20 i 25 grupa, što broji između 20 i 25 ljudi, govori radnica.

Prodavači u dućanu su domaći ili Koreanci, dok su vlasnici iz Južne Koreje. Najskuplja namirnica u dućanu jest balsamični ocat s cijenom od 6.500 kuna. Bugil (30) je došao u Hrvatsku kao turist, no odlučio je ostati pa se zaposlio u dućanu i počeo učiti hrvatski. Nekada je živio u Seulu, a sada je stanovnik tihog Tušilovića. Njemu se pak najviše sviđa kupus kada je hrana u Hrvatskoj u pitanju.

I u domaće restorane dolaze Azijati

Mnogi restorani su se zatvorili na D1 kada se otvorila autocesta, ali to ne vrijedi i za restoran Marka Obrovca jer se u njegovom restoranu janjetina mogla pojesti i kada je bilo najgore. Prošle godine je Hrvatsku posjetilo 400.000 korejskih i 300.000 kineskih turista te većina njih ne odlazi bez da su otišli na Plitvice. Zbog njih je oživljena zaboravljena cesta. S agencijama su vlasnici restorana potpisali ugovore pa i njima dolaze turisti Azijati.

“Vjerojatno bi radili pola godine, a pola ne bi. S obzirom da imamo te Korejance, Japance, Tajvan, Singapur sve to skupa mi možemo na temelju toga funkcionirati cijele godine”, kaže Marko Obrovac za RTL.

Zanimljivo je vidjeti da na D1 uz tradicionalnu janjetinu sada miriše i wok.