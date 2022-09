Tone smeća tik do mora – to je ukratko priča o nekadašnjoj elitnoj vojnoj bazi Šepurine koja se nalazi kraj Zadra, odnosno u mjestu Zaton. Riječ je o preko milijun kvadrata zemljišta čiji je vlasnik Republika Hrvatska, te obližnjoj šumi koja se prostire na preko 600 tisuća kvadratnih metara.

No, umjesto da se na toj atraktivnoj lokaciji uz more napravi nešto, vojarna Šepurine, a u sklopu koje se nalazi i avionska pista, danas su vjerojatno najveće ilegalno odlagalište otpada u Republici Hrvatskoj, gdje se može naći svega – od plastike, miješanog komunalnog otpada, starog namještaja preko azbestnih ploča pa do velikih količina građevinske šute.

Baza na inicijativu generala Gotovine

Na ovom je mjestu u travnju 1994. godine na inicijativu generala Ante Gotovine osnovano Gardijsko središte za specijalističku obuku. Taj je prostor za svoju raketnu bazu nekad koristila JNA, a iz tog je vremena ostala infrastruktura, vojni aerodrom i avionska pista dužine 1160 metara.

Uz pomoć francuskih instruktora, pisao je Zadarski svojevremeno, izgrađeni su poligoni za obučavanje pripadnika gardijskih i specijalnih postrojbi HV-a i HVO-a za izvršavanje specijalnih zadaća kroz temeljne i specijalističke obuke. Zapovjednik postrojbe i glavni instruktor bio je brigadir Werner Ilić, a obuka u Šepurinama je završavala pješačkom hodnjom, maršem Commando od 250 kilometara, od vojarne Šepurine do Oltara domovine na Medvedgradu u Zagrebu.

Prostor baze Šepurine administrativno pripada gradu Ninu, čiji se gradonačelnik Emil Ćurko godinama bori da se problematika Šepurina konačno riješi.

Iako se problem smeća nije uspio zaustaviti pa i sada tamo čovjek može vidjeti novo smeće koje se iz dana u dan gomila, Ćurko je 2017. godine na području Šepurina djelomično uspio riješiti problem ilegalnih utrka koje su odvijale na nekadašnjoj vojnoj pisti, tako što je dobio posebnu dozvolu za navoženje materijala. No i dan danas na dijelovima piste može se čuti 'driftanje' automobila i motora uz stupove dima koji se uzdižu od spaljenih guma, čemu smo uostalom svjedočili i sami kada smo nedavno posjetili ovaj kompleks.

Problem oko Šepurina nisu samo smeće, već i neriješeni imovinsko-pravni odnosi te sudski postupci kojim dio stanovnika traži povrat zemljišta koje im je u Jugoslaviji oduzeto za izgradnju vojne baze.

Veliki planovi koje koče imovinsko-pravni odnosi

Što će biti sa Šepurinama te ima li nekadašnja vojna baza kakvu svjetliju budućnost, pitali smo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje je nadležno za taj prostor. "Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Grad Nin međusobno surađuju kako bi se navedeni prostor priveo namjeni u skladu s prostornim planom", kazali su nam iz ministarstva.

Prostornim je planom uređenja Zadarske županije kao i Prostornim planom uređenja Grada Nina na prostoru bivše vojarne Šepurine, šume te na pomorskom dobru u k.o. Nin- Zaton, planirana zona ugostiteljsko turističke namjene maksimalnog kapaciteta 1000 ležajeva na površini od 20 ha, zona sportskog aerodroma na površini od 83 ha, zona sportsko rekreacijske namjene, odnosno golf igralište na površini od cca 69 ha, zona kupališta na pomorskom dobru i kopnenom dijelu površine cca 1,3 ha te prometnice na površini od 4,1 ha.

Plan djeluje dosta dobro, međutim ministarstvo upozorava na problematiku koja cijelu priču koči. "U zk. ulošku 300 u kojemu je upisana vojarna i zk. ul. 193 u kojemu je upisana šuma, upisane su zabilježbe upravnih postupaka koji se vode temeljem zahtjeva bivših vlasnika za povrat i/ili naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, koji su podneseni temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, pa je za realizaciju projekta Šepurine prethodno pitanje rješavanje tih postupaka", pojašnjavaju nam iz ministarstva.

"Prema očitovanju Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji značajni broj upravnih postupaka još uvijek nije pravomoćno završen te se ne može procijeniti trajanje niti ishod istih. Navedena činjenica upisnih zabilježbi je velika prepreka za planiranje i realizaciju bilo kakvog dugoročnog projekta na području Šepurina jer bi svaki investitor potencijalno bio u nesigurnosti zbog moguće promjene vlasnika zemljišta", kazali su nam iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U svojem odgovoru, ministarstvo nam je odgovorilo na dva od tri naša postavljena pitanja – na prvo koje se odnosi na planove oko vojne baze Šepurine te na treće, koje se odnosilo na sudske sporove oko navedenog prostora. Na naše drugo pitanje koje se odnosilo na tone smeća koje se tamo nalaze, odnosno "ima li Republika Hrvatska, kao vlasnik, kakav plan kako očistiti to područje i zbrinuti otpad", nismo dobili odgovor.

Također, pokušali smo stupiti u kontakt s ninskim gradonačelnikom i putem maila i putem poziva koji smo uputili u Grad Nin, no do zaključenja ovog teksta nismo uspjeli dobiti njegov komentar na situaciju.

Kako izgleda zapuštena vojna baza Šepurine, pogledajte u galeriji fotografija.