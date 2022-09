PRIZORI OD KOJIH HVATA JEZA / Nekada elitna vojna baza, a danas ruglo uz more: Šepurine su pretvorene u najveće ilegalno odlagalište otpada

Milijun kvadrata atraktivnog zemljišta guste borove šume niti stotinjak metara od mora, nekada elitna vojna baza, danas je najveće smetlište u Hrvatskoj! Riječ je o bivšoj vojarni Šepurine u sklopu koje se nalazi pista, a koja se nalazi između Zatona i Petrčana kraj Zadra. Na ovom mjestu u travnju 1994. godine na inicijativu generala Ante Gotovine osnovano je Gardijsko središte za specijalističku obuku, elitni prostor pod upravom vojske. No, danas na tom mjestu - korov i tone smeća, a na pisti driftanje motorima i automobilima. I sve to praktički tik uz more. Problem Šepurina do sada se pokušao riješiti, no bezuspješno. Naime, vlasnik očigledno ne mari previše za to, a vlasnik je - Republika Hrvatska. Kako danas izgleda vojna baza Šepurine, pogledajte u galeriji.