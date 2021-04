NEKAD SU SE TUKLI, DOSLOVNO. A SAD SU NA ISTOJ LISTI: Plenkovićev savjetnik i bitan HDZ-ovac zajedno izlaze na izbore

U kampanji za parlamentarne izbore prije šest godina Josip Jelić i Kazimir Ilijaš potukli su se, a sada će biti zajedno na listi HDZ-a za lokalne izbore u Zagrebu

U mladoj hrvatskoj politici dosad je bilo verbalnih, a ponekad i fizičkih obračuna. No, dosad nije zabilježen slučaj da su na istoj listi završila dvojica političara iz iste stranke koja su se, uz teške optužbe, potukla na ulici, a čak se zbog toga još uvijek i sude.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković trebao bi danas predstaviti listu za Zagreb. Nju je sinoć izglasao zagrebački ogranak stranke, a u njoj na sedmom mjestu stoji premijerov savjetnik i HDZ-ovac s Črnomerca Josip Jelić, dok je sedam mjesta niže dosadašnji predsjednik kluba HDZ-a u zagrebačkoj Skupštini, Kazimir Ilijaš, doznaje 24sata.

Navodno je Ilijaš bio suzdržan pri iskazivanju nezadovoljstva time što je Jelić zauzeo višu poziciju od njega, iako ima nepravomoćnu presudu za nanošenje ozljeda njemu. “Čovjek koji ima nepravomoćnu presudu za fizički napad je poguran na visoko mjesto i to zato što je savjetnik Plenkovića za Zagreb, dok su mnogi izvisili, a Ilijaševo nezadovoljstvo je razumljivo, jer je dosad vodio klub zastupnika, a sada možda i neće ući u Skupštinu”, govori izvor iz stranke.

Potukli se zbog plakata

Zanimljivo, njihov se obračun dogodio također za vrijeme predizborne kampanje, ovoga puta za parlamentarne izbore 2015. Naime, Jelić je tada izašao iz HDZ-a i priključio se Mostu, čijim je plakatima sa svojom slikom oblijepio cijeli Črnomerec. Ispričao je medijima da je tada bio fizički napadnut nakon što je slijedio automobil u kojem su bili ljudi koji su skinuli više od stotinu njegovih plakata. Među njima je bio i Kazimir Ilijaš, ali i sadašnji HDZ-ov europarlamentarac, Tomislav Sokol.

“Vidio sam naše poskidane plakate pa sam ih htio snimiti kamerom mobitela, no Ilijaš je počeo vrijeđati mene, MOST, Dragu Prgometa te me je nogom udario u donji dio leđa, dok je Sokol sve to mirno gledao. Ja sam se samo branio, a u tom naguravanju su mi stradale i naočale”, tvrdio je Jelić, dok je Ilijaš tvrdio da je njemu Jelić šakom razbio nos.

Presuda je još nepravomoćna

Sud je dao za pravo Ilijašu i nepravomoćno krajem 2019. osudio Jelića na šest mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine. Da je pravomoćna presuda ranije donesena, prema novom Zakonu o lokalnim izborima, kojeg je nedavno donio upravo HDZ, Jelić se ne bi mogao ni kandidirati. Ovako, postoji mogućnost da će HDZ u Gradskoj skupštini vjerojatno imati pravomoćno osuđenog čovjeka za nasilje.

Naime, Jelić se vratio u HDZ nakon odlaska Tomislava Karamarka, postao je Plenkovićev savjetnik i dogurao visoko na listu potencijalnih gradskih zastupnika. A Ilijaš? Njegova politička karijera je, čini se, u padu. Moguće da je to povezano i s natječajem u Gradskoj plinari, kojeg je raspisao pokojni gradonačelnik Milan Bandić i kojim je Ilijaševa supruga Ivona postala članica uprave.

