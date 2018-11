NEKAD SU GOVORILI ‘AKO NEĆEŠ TI, IMA TKO HOĆE’, A DANAS? Bahati poslodavci morali su se prilagoditi novim pravilima igre

Zanimljiva je još jedna pojava koju je izazvao zakon ponude i potražnje – lagano nestajanje ugovora na određeno vrijeme

Masovni odlazak hrvatskih radnika van granica Hrvatske, samim time i nedostatak radne snage, natjerali su poslodavce da prihvate nova ‘pravila igre’. Iako su još donedavno s bahatim stavom ‘ako nećeš ti, ima tko hoće’ praktički ucjenjivali radnike, situacija se potpuno okrenula i to u korist radnika. Suočeni s nemogućnošću da pronađu kvalitetan kadar, poslodavci su samoinicijativno odlučili povećati plaće radnicima ne bi li ih zadržali u svojim tvrtkama, a možda i privukli potencijalne nove zaposlenike.

Tržišni su trendovi podigli prosjek, pa je medijalna neto plaća u srpnju iznosila 5504 kune ili 2,5 posto više nego godinu prije.

I dok su neki bili u mogućnosti povećati primanja radnicima, u nekim djelatnostima to ipak nije izvedivo.

Neki nemaju prostora

“U Hrvatskoj danas postoji niz nisko dohodnih sektora poput tekstilne, kožarske i drvne industrije, a tu ide i veliki broj turističkih radnih mjesta. Tu poslodavci nemaju prostora za povećavanje zakonskog minimalca. Mogućnost za rast plaća je u poreznom rasterećenju, neoporezivi dio plaće može se i treba podignuti do 5000 kuna”, kaže Davorko Vidović, savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje Hrvatske gospodarske komore, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Najdinamičnije tržište radne snage je u propulzivnim djelatnostima poput trgovine, turizma i osobito građevini. Cijena radne snage u građevinarstvu je od početka godine narasla čak 30 posto i sigurno je da se može očekivati njezin daljnji rast, piše Slobodna.

Plaće su ove godine u turizmu rasle u rasponu od 5 do 11 posto, no poslodavci imaju problem kako pridobiti dobrog konobara ili kuhara s plaćom od 7000 do 8000 kuna kad u inozemstvu može zaraditi dva puta više uz bolji smještaj.

Sve manje ugovora na određeno

Jedan splitski ugostitelj čak tvrdi da uz napojnice bolji konobari mogu zaraditi i po 15.000 kuna, dok bi najbolji među njima sezonu znali zaključiti i sa zaradom od 50.000 eura.

Kad je trgovina u pitanju, na djelu je velika fluktuacija i prava borba među trgovcima za radnike kojih, u sezoni, nedostaje oko 3000.

Zanimljiva je još jedna pojava koju je izazvao zakon ponude i potražnje – lagano nestajanje ugovora na određeno vrijeme.

“Kroz ugovor na neodređeno vrijeme vezujemo radnike, to je novi trend u trgovini. Počelo se zapošljavati i studente, a bit će mjesta i za umirovljenike, čim se ozakoni mogućnost da rade četiri sata uz zadržavanje mirovine”, kaže Drago Munjiza, konzultant, menadžer i poduzetnik jedne grupacije koja se bavi trgovinom.