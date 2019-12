NEKAD SU BILI HRANA ZA SVINJE, A SADA SU LUKSUZ: Ova delicija skuplja je od pršuta i paškoga sira. Pojasnili su zašto je to tako

Zbog manjka domaće svinjetine i velike potražnje iz Kine cijena čvaraka po kilogramu narasla je do nevjerojatnih 240 kuna

Kilogram čvaraka danas košta i do čak 240 kuna. U manje od godinu dana cijena im je dvostruko porasla, pa su skuplji i od pršuta, kulena i paškog sira. Razlog tome je manjak domaće svinjetine i velika potražnja iz Kine, javlja RTL. Tako je nekad sirotinjska hrana danas postala luksuz.

U jednoj mesnici je kilogram čvaraka prošlog tjedna koštao 100 kuna, pa su ih, kažu, morali dići na 130 kuna. “To je strašno, biftek je 200 kuna, skupa je i riba. To je užas jedan. Nekad su se s čvarcima hranile svinje”, rekao je za RTL mesar Zdravko Horvatić.

Najveći uvoznici svinjskog mesa u EU

Cijena čvaraka je u samo godinu dana porasla i do 100 posto, tako da se cijena na zagrebačkim tržnicama kreće od 130 do čak 240 kuna. Za usporedbu, kilogram kulena može se pronaći po cijeni od 90 do 120 kuna, a dalmatinski pršut košta najmanje 75 kuna.

Razlog takvom rastu cijena krije se u manjku domaće svinjetine.

Uzgaja se 750 tisuća svinja, a nedostaje ih milijun, zbog čega smo najveći uvoznici svinjskog mesa u EU. Dok izvozimo svinjetinu, prošle godine Hrvatska je uvezla svinjskog mesa u vrijednosti od 197 milijuna eura, a samo u prvih pet mjeseci ove godine čak 90 milijuna eura. Čvarci su skupi zbog velike potražnje iz Kine, gdje se zbog afričke svinjske kuge broj svinja smanjio gotovo za trećinu, javlja RTL.

“Cijena živih svinja i svinjskih polutki je drastično otišla gore. Slijedom toga, ako imamo čvrsto masno tkivo i radimo obradu, topljenje čvaraka, tek 11 do 12 posto možemo dobiti čvaraka”, kazao je za RTL Goran Jančo iz Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske.

Kulen i pršut skuplji od iduće godine?

Proizvođač iz Samobora svakog mjeseca već 10 godina topi i prodaje 5 tona čvaraka te ih izvozi u Njemačku, Švedsku i Veliku Britaniju. “Odrazilo se tako da je cijena sirovine u 6 mjeseci porasla za 150 posto i mi smo bili prisiljeni dizati cijenu čvaraka, mi smo digli za 50-ak posto, to je dosta puno i nadamo se da će stat”, izjavio je proizvođač čvaraka Miroslav Mataušić.

Prema njegovu mišljenju cijena je dosegnula maksimum, ali bi zato pršut i kulen iduće godine mogli biti skuplji i do 80 posto.