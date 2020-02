NEKAD POPUT SMARAGDA, DANAS SMEĐA: Zrmanja je puna mazuta, otrova, fekalija i kancerogenih tvari, a Hrvatske vode 18 godina ne poduzimaju ništa

U nezaštićeno tlo je iz spremnika za mazut tvornice glinice ušlo oko 250 tisuća litara mazuta

Obrovac je ovih dana došao pod svjetlo javnosti zbog televizijskog priloga na dvjema televizijama, a i drugi odgovori traže odgovor na pitanje vezano za odgovorne za curenje mazuta u kanjon Zrmanje. Isto tako, sada se velik dio Hrvatske pita zašto nitko od nadležnih nije još od 2002., kada je prvo zagađenje Zrmanje registrirano nije poduzeo da se takav ekološki incident spriječi ili umanji. Dakle, 18 godina nije poduzeto ništa u vezi tog ekološkog genocida, osobito ne Hrvatske vode.

Kada se mislilo da je priča o mazutu u Zrmanji pala u drugi plan, Slobodna Dalmacija piše da je tijekom sanacije tvornice glinice, dakle od njezinog zatvaranja 1982. pa do 2006., uz nezaštićeno tlo na području tvornice ispušteno otprilike 44 milijuna litara opasnog lužnatog materijala. Nažalost, to nije sve jer je ispušteno i 5.000 litara visoko kancerogenog PBC ulja iz transformatora i da je iz tvornice nestalo stotinjak radioaktivnih konzervi od pet kilograma, odnosno mjerača protoka, piše Zadarski.hr. Njih su mještani Jasenice poslije koristili kao utege za sijeno. Dakle, 250 kubika mazuta u Zrmanji je još sitnica s obzirom na to što je u njezin okoliš, kao i u rijeku, godinama ispuštano.

Kilometarski trag mazuta u zelenoj rijeci

Rođeni Obrovčanin Miro Modrić pokazao je novinarima portala Zadarski.hr točno mjesto iz kojeg mazut već desetljećima curi u rijeku. Miro je inače veliki ljubitelj Zrmanje i velik dio njegova života vezan je za rijeku.

“Volim ovu rijeku kao svoju mater. Više smo žena i ja vremena proveli uz Zrmanju i na Zrmanji, nego na kopnu. Mene je Zrmanja odgojila, danas sam to što jesam zahvaljujući Zrmanji”, prepričava Miro uz prisjećanje na svoju mladost kada je kao mladi ronilac preplivao i preronio rijeku.

Prije je ovaj Obrovčanin radio u tvornici glinice u Bravaru, a sada ponekad vozi gliser u vlasništvu Grada Obrovca te je neki dan njime “plovio” sa zadarskim županom Božidarom Longinom da se župan uvjeri koliki su razmjeri zagađenja rijeke. S njima je išla i Tea Markoč, viša vodna inspektorica te voditelj ispostave zadarskih Hrvatskih voda, Ivan Peša. Tada je navodno pala odluka da se na teren hitno pošalje tim stručnjaka koji treba početi sa sanacijom onečišćene obale.

No, kako govori Miro Modrić za Zadarski.hr, oni su trebali doći jučer oko podneva, no nitko se nije pojavio. Dan prije Badnjaka doznalo se za mazut u Zrmanji. Ravnatelj županijske Javne ustanove Natura Jadera, Davor Perić, novinarima je rekao da su ribari u Novigradu zamijetili masne mrlje i to dva dana ranije, 21. prosinca. Ta je informacija došla brzo do Obrovčanina i entuzijasta Igora Jurjevića koji je odma podigao dron na mjestu gdje mazut podvodno izbija u rijeku. Upravo su tako nastale fotografije koje su šokirale hrvatsku javnost jer se vidjelo da je kilometarski trag mazuta preplavio kao safir zelenu rijeku i da je Zrmanja u nekom dijelu smeđa. Naravno, ovo je javnosti dalo uvid u to da priča o ekološkoj katastrofi uopće nije pretjerana.

Mazut prodire i podvodno

Miro govori da je “ovo sada ništa” te se prisjeća da je prije otprilike deset godina u rijeci bilo toliko mazuta da je zacrnio i desnu i lijevu stranu korita. Govori da je trag danima išao od Jezera do Novigradskog mora. Objašnjava da je većina mazuta ostala na ševaru, samo na desnoj strani rijeke. Ipak, spominje da do mora u Novigradu gotovo ništa nije došlo. Obrovčanin ukazuje na to da je količina pohranjenog mazuta u kraškom terenu kanjona nakon toliko godina očito postala manja. Prepričava da je tu količinu mazuta dobro ispran podzemnim vodama te da bi ovakvih incidenata u budućnosti trebalo biti manje.

Mještanin je novinare odvezao gliserom do smokve pa pokazao mazut koji izlazi na desnoj strani rijeke. “Vidite onaj ševar, one tamne mrlje? E, gdje je ševar tamniji, to znači da mazut baš tu izbija”, pokazao je Miro rukom. Na dužini od nekoliko stotina metara na pet do šest mjesta je žuti ševar postao potpuno crn. Kada se pogled baci nizdvodno, vidi se da je na ševaru tamnosmeđa crta i da je crni rub skoro metar viši od površine rijeke.

“To je granica. To vam je mjera visine rijeke kad je u njoj bilo mazuta. Sada smo oko 3,5 kilometra udaljeni od Obrovca, nizvodno. Tu mazut prodire u rijeku iz podzemnih vodotokova. Tih izvora ima više, na nekoliko mjesta i dolje su nizvodno idućih možda pola kilometara. Nakon toga mazuta više nema. Nema ga ni kao izvora, ali nema ga ni na obalama rijeke. Jednostavno ga je upio ševar”, govori Miro za Zadarski.hr.

U zraku oko tog mjesta širi se miris nafte, točno kao da je ondje prirodno nalazište.

Dok je tvornica radila u rijeku se ispuštalo sve i svašta

Obrovčanin Miro upozorava da ono što se nalazi u rijeci nije štetno za ljudsko zdravlje, ali da ne ide na ruke flori i fauni oko Zrmanje. Nema opasnosti za ljudsko zdravlje jer ljudi ne piju vodu iz Zrmanje nego se voda za piće crpi iznad Jankovića buka, dakle pet kilometara iznad Obrovca. S desne strane rijeke stoje postrojenja bivše propale tvornice glinice. U nezaštićeno tlo je iz njezinih spremnika za mazut ušlo oko 250 tisuća litara mazuta. Zbilo se to 2002. godine kada su registrirana prva zagađenja rijeke, a govori se da ih je bilo i prije 1990. godine. Ako je to istina, onda to znači da se zagađenje odvijalo i osam godina nakon prestanka rada. Miro pokazuje bijelu naslagu ispod čamca. Govori da je hidrat iz tvornice, dakle lužine iz tvornice.

“Nema što iz tvornice u rijeku nije išlo. Još dok je radila, u rijeku se svašta ispuštalo”, govori Miro te novinare odvozi do obale prije groblja gdje pokazuje potopljeni ispust od velike betonske cijevi. Miro navodi da su to fekalije iz tvornice koje su završavale u rijeci. Objašnjava da je gore bio pročišćivač pa bi se pročišćena kanalizacija ispuštala u rijeku. Novinari su poslije saznali da se ista infrastruktura, koja se vidi u pejzaža brda koristila za oborinske vode oko kruga tvornice. Kada se tvornica zatvorila, ispust je začepljen različitim komunalnim otpadom te danas više nije u funkciji.

“Zrmanja je, prijatelju, moj život. Sve što sam postigao u životu, sve najljepše stvari, dogodile su mi se uz rijeku ili zbog rijeke. Vrijeme je da je ostavimo na miru za nove generacije. Ja, ti, mi više nismo bitni. Dolaze novi, mladi, njima rijeku treba ostaviti”, govori Obrovčanin Miro Modrić.

Hrvatske vode šute

U ponedjeljak 30. prosinca su zadarski novinari poslali u vezi zagađenja Zrmanje Tei Markoč, vodopravnoj inspektorici iz državnog inspektorata. No, do objave teksta odgovor nije stigao iako su u četvrtak Hrvatskim vodama kazali da su novinarska pitanja upućena inspektorici dobili tek u petak oko 10 sati i da će odgovoriti na upite. No, tajnica nije znala reći kada.

Ono što je novinare zanimalo jest što je inspektorica Markoč poduzela nakon obilaska terena te što se misli poduzeti da se slični incidenti ubuduće ne bi događali. Zapravo, postavlja se pitanje zašto Hrvatske vode 15 godina nisu poduzele ništa kako bi zaustavile istjecanje mazuta u rijeku, jer kako kaže Morana Bačić, stručna savjetnica i biologinja iz Javne ustanove Natura Jadera, rješenje za sprječavanje curenja mazuta u Zrmanji postoji još od 2004., ali se do danas nije primijenio.

