NEKAD POPULARNI, DANAS SE NUDE NA NJUŠKALU: Vlasnici ovih objekata zbog pandemije prodaju svoj biznis: ‘Prošli su zlatni trenuci…’

U poslu s hostelima očito je nastala drama jer se osim velikog pada prometa među hostelima bilježi i oko 40 oglasa za prodaju hostela na oglasniku Njuškalo

Unazad nekoliko godina kod nas je hostelski biznis postao popularan te se ostvaralo sve više hostela. Takav tip smještaja za turiste preplavio je metropolu pa su se ljudi u poslu na razno razne načine trudili kako da privuku što više gostiju. Pojavom pandemije koronavirusa, turstička slika se na globalnoj razini promijenila pa su tako gubici dočekali i Hrvatsku, no tek nakon turističke sezone znat ćemo koliki su gubici domaćih ugostitelja i iznajmljivača.

Kada je konkretno o popularnim hostelima riječ, ove godine je u njima ostvareno gotovo 82.000 noćenja, a to je 78,5 posto manje nego što pokazuju brojke za lanjsko razdoblje, doznaje Jutarnji list u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK). U poslu s hostelima očito je nastala drama jer se osim velikog pada prometa među hostelima bilježi i oko 40 oglasa za prodaju hostela na oglasniku Njuškalo. Ovaj biznis imao je svoje zlatne trenutke prije šest do sedam godina, riječi su Zorana Salopeka, šefa Udruženja hostelijera.

“Bilo bi pretjerano reći da ove godine hostelska djelatnost proživljava krizu ili neku neuobičajenu situaciju u odnosu na prethodne godine. Radi se prije svega o tome da je jedan broj poduzetnika u ovoj branši već neko vrijeme, dakle prije korone i ovoga što proživljavamo u vezi s njom, gledao kako prodati hostel i početi nešto drugo. I do mene su došle najave nekih hostelijera da su spremni prodati biznis”, govori Salopek za Jutarnji list.

EKONOMIST OBJAŠNJAVA KORONA-TURIZAM: Gdje je najsigurnije, tko će profitirati, tko propasti i zašto nikako ne smijemo spuštati cijene

Hosteli tijekom pandemije stradali zbog svojih specifičnosti

Prošle godine je u Lijepoj našoj poslovalo 360 hostela, a ostvareni broj noćenja iznosi ukupno milijun i 76.000 noćenja. Prema podacima HGK, u prvih šest mjeseci 2019. ostvareno je 381.739 noćenja. Iz HGK kažu da je u 2020. u eVisitoru evidentirano 357 hotela, od čega promet bilježi tek 128 hostela pa se nameće zaključak da 64 posto hostela ne posluje.

Smanjenje turističke potražnje i broja ostvarenih noćenja u hostelima u 2020., napominju iz HGK, uzrokovano je epidemiološkom situacijom. Kada je po srijedi pad noćenja u hostelima, u HGK povukli su crtu s hotelima i objasnili zašto je sada hostelima otežano poslovanje. Tako spominju specifičnosti hostela.

“Hostelski proizvod, za razliku od hotelskog, ima dvije specifičnosti. Prva je da su sobe uglavnom zajedničke sa zajedničkim sanitarnim čvorovima, što otežava postavljanje distance između gostiju. Druga specifičnost je naglašena ‘društvena’ dimenzija hostela, jer oni su odgovor na traženja turista koji žele dijeliti svoja iskustva i družiti se. ‘Društvena’ dimenzija je jedan od glavnih razloga zašto dio turista bira hostele, a ne hotele za svoj smještaj”, ističu iz HGK za Jutarnji list.

TURIZAM NAM VISI O NITI: Počela masovna otkazivanja rezervacija zbog povratka koronavirusa: ‘Krenuli smo dobro…’

Na Njuškalu najčešće na prodaju hosteli iz Zagreba i Splita

Oglasi za prodaju hostela na Njuškalu uglavnom se odnose na one s područja metropole i Splita, ali ponuđeni su i neki iz unutrašnjosti. To se prvenstveno odnosi na Zagreb te na Slavoniju i Hrvatsko zagorje. Kada je u pitanju prodaja hostela, većinom se radi o manjim nekretninama čija vrijednost ide do četiri milijuna kuna, no cijena dijela ponuđenih hostela penje se i do 15 milijuna kuna.

“Postoji stalna ponuda hostela na tržištu koja je sada vjerojatno nešto izraženija zbog pada prometa u turizmu, ali ne radi se o ‘poplavi’ takvih nekretnina na tržištu”, rekao je Jutarnjem listu Boro Vujović iz Operatera nekretnina.