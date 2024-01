Splitski javni gradski prijevoznik Promet, od danas je reducirao brojne gradske linije. Nedostaje četrdesetak vozača za uravnoteženje sustava, a samo u prosincu u mirovinu ih je otišlo više od petnaest. Natječaj za radna mjesta vozača stalno je otvoren, no interesa nema. Problem dodatno pojačava i veliki broj ljudi na bolovanjima.

"A tko to dugo ne čeka, po sat vremena. Nemam pojma zašto to bi trebali znat oni tamo", kaže Marija iz Strožanca za RTL Danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evo sve kasni, nije mi jasno zašto. Baš sam gledala, čak ni aplikacija ne radi. Tako da ne znam, možda su i oni još na zimskim praznicima", tvrdi se Antonija Bekavac.

Danas je objavljen novi vozni red gradskih i prigradskih linija koji je značajno reduciran. Vozači ne žele pred kameru, ali priznaju kako su i sami žrtve kaosa u sustavu. Glavni uzrok problema je, premali broj djelatnika, kaže Hrvoje Mlikota, povjerenik Sindikata vozača i prometnih radnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovom sadašnjem postojećem stanju da to funkcionira onako sve kako bi trebalo i da naši putnici to ne osjete četrdesetak vozača bi zadovoljilo naše trenutno stanje", pojašnjava Mlikota. No čini se da nitko neće u vozače. Nekad bi se na natječaj za deset slobodnih mjesta javilo više od 400 kandidata. A sada je natječaj stalno otvoren, a interes skoro pa nula.

"Malo je vozača i stalno su napadnuti sa svih strana. Svaki dan ima neki napad na njih i onda nije ni čudo da se ljudi bježe od toga", kaže Merima iz Splita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek je novac bio pokretač svih stvari u životu. I ostat će", smatra marija iz Strožanca, a s njom se slaže i Antonija Bekavac.

"Mislim da bi trebalo više zapošljavati, više mlade gurati da idu u one sektore gdje nedostaje ljudi. Mislim da bi trebalo tražit naše ljude, a ako ne bude naših ljudi onda će se sigurno okrenuti drugoj strani i stranim radnicima", rekla je Antonia.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sličan način promišljaju i u upravi splitskog Prometa. Direktor Prometa, Stanko Sapunar kaže nam kako su započeli i s kolektivnim sindikalnim pregovorima s jednim ciljem, povećanja plaća.