‘NEKA ME SLOBODNO TUŽE’: Benčić iznijela teške optužbe za koje spremna odgovarati; Herman: ‘Pustit ćemo bijeli dim’

Katarina Peović: ‘Bez obzira na to mi smo podržali Tomislava Tomaševića jer je to bio logičan izbor. Malicioze su insinuacije da se radilo o ultimatumu’

U sinoćnjem Otvorenom HRT-a otkriveni su detalji raspada zeleno-lijeve kolacije. Katarina Peović (Radnička fronta) rekla je da Radnička fronta nije postavila nikakav ultimatum koalcijskim partnerima.

“Mi smo prije dva mjeseca postavili pitanje kolacijskim partnerima da li im je prihvatljivo da idemo sa mnom u Rijeci kao gradonačelničkom kandidatkinjom što je bilo temeljeno i na rezultatu u Rijeci gdje smo bili treća najjača stranka i mojem rezultatu preferencijalnih glasova, bila sam druga iza Tomislava Tomaševića. Odgovor do danas nismo dobili”, ustvrdila je Peović.

Dodala je da za razliku od njih koalicijski partneri nikad nisu održali sastanak o tome tko će biti kandidat u Zagrebu. “Bez obzira na to mi smo podržali Tomislava Tomaševića jer je to bio logičan izbor”, rekla je te malicioznim nazvala “insinuacije da se radilo o ultimatumu”. Kaže da ne zna što se dogodilo i da bi voljela to čuti večeras u emisiji.

Postavljanje ultimatuma

Na to je odgovorila Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdivši da je član Radničke Fronte Mate Kapović prije mjesec i pol dana je javno objavio da ako ostatak zeleno-lijeve koalicije ne podrži Katarinu Peović kao kandidatkinju za gradonačelnicu Rijeke da će u tom slučaju doći do raspada koalicije.

“To je vrlo jasan ultimatum – uzmi ili ostavi”, rekla je dodavši da je problem kada se to izrekne javno jer onda tu više nema uzmaka. Kaže da su oni razmišljali hoće li na to pristati kako bi sačuvali zeleno-lijevu koaliciju ili će nastaviti s koalicijom sastavljenom od 5 a ne 6 stranaka.

“Do tih pregovora nije moglo niti doći jer smo mi rekli da nije donesena odluka u našoj podružnici u Rijeci a kamoli na razini svih 5 stranaka. Ne možete doći kao jedna stranka zato što imate ambiciju i postaviti uvjet ostalim strankama – uzmi ili ostavi”, poručila je Benčić.

Ističe kako je njima bilo važno poslati poruku da ne pristaju na ultimatume zato što, kako je rekla, jednom kada pristanete na ultimatum, to postaje modus operandi i to možete ponovno očekivati za mjesec, dva ili tri. “Mi se najozbiljnije pripremamo da preuzmemo vlast u Zagrebu i ne možemo si dozvoliti partnera koja do nekih svojih ciljeva dolazi postavljajući ultimatume”, rekla je.

Peović je ustvrdila da to što je Benčić rekla nije istina te da se nije radilo ni o kakvom ultimatumu.

Pregovori s SDP-om?

Demantirala je navode da pregovaraju s SDP-om te istaknula da nikad nisu bili na bilateralnim pregovorima s tom strankom. “Za sada se razgovori, a ne pregovori, o mogućnostima izlaska na zagrebačke izbore odvijaju u formatu klubova zagrebačke oporbe iz zagrebačke Skupštine. Za sada je takvih sastanaka bilo 3 i rezultat tih razgovora je vio dogovor da će se napraviti anketa među građanima da vidimo kako koji kandidati i stranke stoje gdje postoje sinergije”, rekla je Benčić dodavši da za sada isključivo pregovaraju sa svojim partnerima – Zagreb je naš, Nova ljevica i Orah, bez Radničke fronte.

Gordan Maras (SDP) je odmah istaknuo da ne želi ulaziti u odnose bivših koalicijskih partnera. “Ono što mogu reći da smo mi skoncentrirani upravo na suprotno. Mi smo prva stranka u gradu Zagrebu koja je završila izborni program”, rekao je.

Istaknuo je da se ne žele uplitati u odnose između Možemo! i Radničke fronte niti to mogu. “Jedino na što smo mi fokusirani je na to da se u Zagrebu konačno promijeni korumpirana i nesposobna vlast Milana Bandića i HDZ-a i tome smo posvećeni”, poručio je Maras.

Dodao je da je SDP spreman samostalno izaći na izbore. “Nama je prvenstveni interes promjena HDZ-a i Bandića i tu smo spremni na razgovore i dogovore sa svima onima kojim je to također na prvom mjestu. Tu nema ultimatuma, nema stavljanja sebe na prvo mjesto. Tu ima jedino suradnja i alternativa. Ja želim da se to što prije dogodi”, ustvrdio je.

Maras je izbjegao odgovoriti na opetovane pitanje voditelja hoće li on biti kandidat za zagrebačkog gradonačelnika ponovivši da je njima jedini cilj zamijeniti HDZ i Bandića. “Vi to sad shvatite kako hoćete”, poručio je.

‘Pustit ćemo bijeli dim’

Mislav Herman (HDZ) Marasu je poručio da iz onoga što on vidi teško da će ljevica zamijeniti Bandića i HDZ u ovakvoj slozi u kakvoj se zagrebačka ili hrvatska ljevica trenutno nalazi. Rekao je da HDZ samostalno izlazi na izbore te da ne može sada reći tko će biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika jer to tek trebaju odlučiti stranačka tijela. “Pustit ćemo bijeli dim uskoro”, dodao je.

Rekao je da HDZ s Bandićem projektno surađuje i ta suradnja ima uspona i padova. “Svaki projekt ima svoj početak, sredinu i kraj i ne može se ubrzavati. I zagrebački rotor i sljemenska žicara su bili amandmani HDZ-a. Tako će na red doći i mostovi”, poručio je.

Maras je istaknuo da ga zbunjuje taj izraz projektna suradnja. “Ne bi bilo gradonačelnika Bandića da mu HDZ ne drže ljestve zadnjih četiri godine”, poručio je Maras dodavši da problem ne mogu rješavati oni koji su ga stvorili – Bandić i HDZ.

Herman je odgovorio da je žičara potrebna građanima Zagreba ali da HDZ po Statutu ne može biti odgovoran za izvedbu tog projekta. Peović je rekla da se ne može zaboraviti da su dva SDP-ova člana dali potporu Bandiću a i Bandić je potekao iz SDP-a. Maras joj je replicirao da su u pitanju bivši članovi SDP-a.

Benčić: ‘Neka me slobodno tuže’

Benčić je izjavila da je potpredsjednik stranke na platnoj listi Milana Bandića kao njegov posebni savjetnik i vodi projekt Branimirova. “Bandić ne bi mogao ukrasti sve ove stotine milijuna koji su izgubljeni na projektima poput žičare. Da li bi Bandić mogao prodati ‘obiteljsko srebro’ poput Zagrepčanke, Gredelja, Paromlinske bez podrške HDZ-a. Ne bi. Da li je mogao dati polovici Kvaternikovog trga dati u javno-privatno partnerstvo pa će opet u privatnim džepovima završiti javni novac. Ne bi. To sve vi iz HDZ-a podržavate”, nabrajala je Benčić.

Potencijalne nepravilnosti oko gradnje žičare nazvala je krađom te dodala da je spremna za to odgovarati i pred sudom te da je njena stranka podnijela kaznenu prijavu u tom slučaju. “Od najjeftinije ponude aneksima je došlo do najskuplje ponude. Pa samo jedan sifon košta 44 tisuće kuna. Kako možete preuzeti odgovornost za projekt nad kojim nemate nadzor i gdje je osam osnovnih škola”, ustvrdila je Benčić.

Važan projekt za HDZ

HDZ-ovac Herman kaže kako ne treba prejudicirati ničiju krivnju te da je projekt žičare HDZ-u jako važan. “Gradski zastupnici nisu ni financijska niti kriminalistička policija. Nije na nama da određujemo tko je kriv. Ne prejudiciramo krivnju. Podržali smo prijedlog oporbe da se podastre detaljno izvješće. Žičara nam je važna, to je naš amandman.

Što se tiče proračuna, možemo pitati je li realan, jesu li realni njegovi dijelovi. Ali, svakako je realno to da je u Zagrebu u prosincu kriza koja je nezapamćena od Domovinskog rata, virus, potres… HDZ djeluje kao faktor stabilnosti, a ne rušilački faktor. Pet mjeseci pred izbore ne treba nam kriza da bismo pokazali kako rušimo Bandića. Mi smo u koaliciji s građanima”, ustvrdio je Herman.

“Nemojte podcjenjivati građane, izabrani ste glasovima Milana Bandića i HDZ-a, bez njih bili biste predsjednik skupštine nečeg drugog, ne Zagreba”, replicirao mu je Maras. Ustvrdio je da je Bandić Gradsku plinaru na upravljanje dao HDZ-u te ga je upitao kako je moguće da tisuće građana stradalih u potresu još uvijek nemaju grijanje.

Nerealan proračun

Zvonimir Troskot (Most) rekao je da je predstavljeni gradski proračun nerealan. Podsjetio je da se Zagreb za dvije milijarde kuna zadužio još 2007. i to za vodovodnu mrežu što je proslavljeno uz šampanjac.

“Ta obveznica je kredit, nikada nije isplaćena, 2017. je reprogramirana, dolazi na naplatu 2023. godine. Taj novac više ne postoji, ulupan je u neisplative projekte. Cijevi nam datiraju iz habsburške monarhije. HDZ je jučer dao suglasnost za prodaju vrijednog gradskog zemljišta, taj će novac završiti u kampanji Milana Bandića”, ustvrdio je.