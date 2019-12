NEIZVJESNA ZAVRŠNICA PREDSJEDNIČKIH IZBORA: Hoće li manji odaziv više odgovarati Milanoviću ili Grabar Kitarović?

Većina građana, njih 53 posto, kaže anketa provedena odmah nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, odluku će donijeti uoči smaog drugog kruga, a politički analitičari ocjenjuju da bi u drugom krugu itekako mogle odlučivati debate

Bliži se nedjelja, 5. siječnja, kada će birači odlučiti hoće li Hrvatska dobiti novog predsjednika ili “staru” predsjednicu. A odluka bi uvelike mogla ovisiti o tome koliko će birača izaći na izbore u drugom krugu te tko će pridobiti glasače kandidata koji nisu prošli u drugi krug.

Anketa koju je objavila Nova TV, a bila je provedena dan nakon prvog kruga izbora, Zoranu Milanoviću daje 48,4 posto glasova i prednost nad Kolindom Grabar Kitarović, koja u toj anketi dobiva 41,1 posto, dok je neodlučnih 10,4 posto. Ista anketa pokazuje da bi Milanović mogao računati, ako ih uvjeri da izađu na birališta, na svih 100 posto glasova Darija Juričana i Dejana Kovača, na čak 86 posto glasova Dalije Orešković, 80 posto glasača Katarine Peović, ali i 69 posto birača Mislava Kolakušića te 63 posto birača Ivana Pernara.

KOLINDA POTVRDILA: PRVA DEBATA S MILANOVIĆEM BIT ĆE U PONEDJELJAK U 20 SATI: Evo gdje možete pratiti sučeljavanje

PLENKOVIĆ IMA ‘RECEPT’ ZA KOLINDINU POBJEDU, A PROGOVORIO I O HDZ-U: ‘Bilo je očito da me žele srušiti s čela stranke’

NOVO ISTRAŽIVANJE UOČI IZBORA: Provedena je anketa, prema ovome – Milanović pobjeđuje u drugom krugu

Zagreb bi mogao biti presudan za izbore

Grabar Kitarović mogla bi računati na 64 posto birača Miroslava Škore, a Milanović na njih 28 posto. I upravo će taj omjer biti ključan za drugi krug izbora jer je jasno da se kandidati sada bore za Škorinih 24,4 posto glasova, koliko je on bio osvojio u prvom krugu. Iako distribucija Škorinih glasova ide većim dijelom kandidatkinji HDZ-a jer je Škoro bio kandidat desnice, Milanović ipak može računati na gotovo trećinu Škorinih glasača. Milanovićevom timu važan je i podatak da je Škoro premoćno pobijedio Grabar Kitarović u srcu Zagreba gdje je ona dobila tek 19 posto glasova, a upravo bi glavni grad i na ovim izborima, kao i na svakim prethodnim predsjedničkim izborima, mogao biti ključan za pobjedu, piše Novi list.

Stoga je za Grabar Kitarović bitno kako će uoči drugog kruga komunicirati s biračima u Zagrebu. Vjerojatno je to bio i razlog što je na Badnjak sa suprugom Jakovom Kitarovićem prošetala tržnicom Dolac po Dolcu i središtu Zagreba te Milanoviću otamo poručila da “izigrava kvazifrajerstvo na rubu seksizma”.

KOLINDA POZVALA BIRAČE DA BIRAJU PRAVU HRVATSKU; Milanović brzinski odgovorio: ‘Njeno ponašanje je eratično, čudno…’

KOLINDA S JAKOVOM KUPILA RIBU NA DOLCU: Potvrdila sučeljavanje i, onako usput, opet ‘nagazila’ Milanovića…

Itekako bi mogle odlučivati i debate

A prema spomenutoj anketi koju je objavila Nova TV, Milanović dobiva 51 posto glasova mladih do 29 godina, ali i 60 posto birača od 30 do 44 godine. Također, prema istoj anketi, može računati na 56 posto birača s VSS-om i 52 posto birača u gradovima. U prednosti je u Zagrebu, Sjevernoj Hrvatskoj te u Primorju i Istri sa 60 posto. Za Milanovića bi, pak, osim Zagreba, za pobjedu mogla biti presudna i Istra. Novi list podsjeća da je na prošlim predsjedničkim izborima tadašnji kandidat SDP-a Ivo Josipović u Istri u drugom krugu dobio skoro dvije trećine glasove. Zasad je Milanoviću podrška u Istri na 60 posto, a mnogo toga ovisti će i o inače zategnutim odnosima SDP-a i IDS-a.

Grabar Kitarović prema istoj anketi može računati na većinu birača od 45 do 59 godina, njih 52 posto. Oni s osnovnom školom bi većinski, odnosno njih 46 posto, glas dali njoj, a većinsku potporu ima među biračima na selu – 52 posto. Također, prema toj anketi, ona pobjeđuje u Slavoniji, Banovini i Kordunu, te u Dalmaciji.

Zanimljivo da je, kazuje ista anketa, većina građana odlučila glas dati prije izbora – njih 53 posto, a politički analitičari ocjenjuju da bi u drugom krugu itekako mogle odlučivati debate.

ZA KOGA ĆE GLASATI ŠKORINI? Ne ovisi sve o kandidatima, pitanje je ne podnosi li desnica jednog čovjeka još više nego Milanovića

Mala izlaznost je Milanovićeva šansa

“Ovo je nova utakmica i svaki dan u kampanji može utjecati na odnose među favoritima. Milanović je bolje iskoristio prvi krug kampanje, imao odličan, pomirljiv govor u izbornoj noći i prihvatljiv je većini birača koji su glasali za lijeve kandidate. On je u uzlaznom trendu i zasad je blagi favorit jer mu je izazov i dobiti sve te birače na birališta 5. siječnja”, kazao je za Novi list analitičar Krešimir Macan.

Do predizbornog sučeljavanja na HRT-u Grabar Kitarović do debate bila u padu, tako da u drugi krug ulazi stabilizirana, ali s jasnim izazovom kako privući sve one koji su glasali za Škoru, jer svi oni nisu nužno kontra ljevice i ne mobilizira ih dovoljno što je protivnik Milanović, koji uz to vješto zasad izbjegava bilo kakvo nepotrebno potpaljivanje vatre na desnici kontra sebe – dodao je Macan. On smatra da je njezina prednost jaka infrastruktura koja može biti prevaga u neizvjesnoj bitki, ali prije svega mora biti odlična na predstojećim sučeljavanjima.

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da Milanović ima šanse pobijediti samo ako izlaznost bude mala jer, uvjeren je, najveći dio Škorinih birača neće moći glasati za “komunjaru” kako oni doživljavaju Milanovića. Puhovski drži da bi Milanoviću najviše pomoglo kada bi što manji broj Škorinih birača izašao u drugi krug te da bi odaziv mogao odlučiti izbore.

U VELIKOJ SU DILEMI, A BEZ NJIHOVIH GLASOVA NEMA POBJEDE: Škorini simpatizeri imaju radikalan prijedlog za drugi krug