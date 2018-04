NEDOSTATAK RADNIKA U HRVATSKOJ: ‘Rješenje je u pravednim plaćama, nevjerojatno je da ćemo ići po radnike u Ukrajinu’

‘Ništa nećete riješiti ako ćete administrativno produžiti godine za odlazak u mirovinu. Provedite ubiranje novca gdje on leži – kroz silnu sivu ekonomiju. Obrazovni sustav treba se prilagoditi potrebama tržišta. Molim vas, odustanite od privatizacije zdravstva.’

Nakon što je Vlada predstavila nacionalni program reformi za 2018. te navela da su glavni ciljevi jačanje konkurentnosti gospodarstva, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija, kao i reforma javne uprave, vladajući kažu da je sve usklađeno s preporukama Vijeća EU, dok oporba kritizira vladine mjere i naziva ih ‘mlakom vodicom’.

Grčić: ‘Vladin plan reformi je mlaka vodica’

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno je ministar uprave Lovro Kuščević rekao da Vlada kreće u realizaciju tog plana nakon što Bruxelles da suglasnost, a ističe da će se to sigurno dogoditi zbog rasta BDP-a, rasta zaposlenosti i pada nezaposlenosti. S njim se ipak ne slaže SDP-ov Branko Grčić koji kaže da je Vladin plan reformi ‘mlaka vodica’ te da javnost očekuje ozbiljne reforme, poput onih koje je provela Vlada Zorana Milanovića. ‘Reforma je i cestovni i željeznički sektor, plan za Agrokor, sve ono što će gospodarstvo dodatno stabilizirati’, kaže Grčić i dodaje da stopa rasta od 2,5 % nije dovoljna te da može biti veća ako vlada hitno unaprijedi upravljanje europskim fondovima. Kuščević uzvraća da Hrvatska ne može imati veći rast jer su za to preduvjet planirane reforme. Grčić ističe i da je neodrživ omjer radnika i umirovljenika.

‘Rast baziramo i na EU fondovima. Bolji smo nekoliko stotina postotaka nego prije 4 godine u povlačenju EU sredstava’, kaže Kuščević. Bernard Jakelić iz HUP-a kaže da Hrvatska nema dovoljno radne snage i materijala za povlačenje EU sredstava, a nedostaje i dijalog s poduzetnicima. Dodaje da poslodavci ne mogu podnijeti visoke plaće za radnike jer nemaju uvjete poslovanja, troškovi su veliki, a tu je i siva ekonomija. Rješenje je, smatra Jakelić, sveobuhvatna porezna reforma.



Novosel: ‘Rješenje je u pravednim plaćama’

‘U prošloj godini je 80000 ljudi odselilo zbog lošeg života, i reforme su neophodne, ali one koje trebaju omogućiti bolji život i ostanak u Hrvatskoj. Ne treba nam domaća zadaća iz Bruxellesa za reforme, to je obaveza Vlade da pokuša nešto popraviti. U utorak ćemo održati prvosvibanjski prosvjed “Za reforme za ljude”. Postoji 6 neophodnih reformskih područja: pravedna raspodjela zajedničkih vrijednosti. Nemoguće je da u Hrvatskoj kapitalist postaneš preko noći, i to na račun jeftinog rada. To se nigdje ne događa. Kolektivni ugovori su instrument, vrijednost koja donosi veću produktivnost, konkurentnost rada. Ako se radnik tretira kao trošak, onda nema konkurentnosti. Nema više radnika koji su godinama iz susjednih zemalja dolazili za nižu cijenu rada, i drago mi je da ih više nema. Rješenje je u pravednim plaćama, i tada neće radnici biti motivirani da odlaze u inozemstvo. Ništa nećete riješiti ako ćete administrativno produžiti godine za odlazak u mirovinu. Provedite ubiranje novca gdje on leži – kroz silnu sivu ekonomiju. Obrazovni sustav treba se prilagoditi potrebama tržišta. Molim vas, odustanite od privatizacije zdravstva’, rekao je u Otvorenom Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Kuščević: ‘Mi slušamo našu pamet’

‘To nije točno, mi slušamo našu pamet. Vlada je za 3,5-4 mlrd. kuna rasteretila poslodavce, i još je 1,4 mlrd. kuna dano jedinicama lokalne i regionalne samouprave’, odgovorio mu je ministar Kuščević i dodao da je u planu 600 milijuna kuna poreznog rasterećenja. Novosel pak kaže da nije u redu ni način zapošljavanja i ističe da se 90% radnika zapošljava na neodređeno vrijeme.

‘Informacija da ćemo ići u Ukrajinu po radnike je nevjerojatna! Naši kvalitetni izučeni majstori odlaze van jer tu ne mogu živjeti, a onda dovodimo radnike koji ne poznaju jezik, uvjete rada’, kaže Novosel i dodaje da je javna uprava tragično neučinkovita. Iako ima puno učinkovitih ljudi, više je onih koji su se ‘uhljebili’. Kuščević mu je odgovorio da će digitalizacija dovesti do bolje i učinkovitije uprave.