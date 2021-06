Hitan poziv dobrovoljnim darivateljima stigao je iz Rijeke. Crveni križ i KBC Rijeka pozvali su građane da se što prije odazovu. Alen Ružić, ravnatelj KBC Rijeka u emisiji "Studio 4" HRT-a rekao je da su količine krvnih preparata ispod optimalne količine koja bi zadovoljila tri županije.

"Zdravstveni sustav se cijelo vrijeme prilagođavao. U vrijeme kada je bio veliki broj oboljelih od Covida-19 davali smo sve napore kako bi opskrbili sve pacijente koji su trebali zdravstvenu pomoć, a sada dajemo sve napore da uspostavimo redovni program. Želimo nadoknaditi ono što se u pandemiji nije moglo. Slijedi i turistička sezona koja donosi rizik povećanja broja prometnih incidenata i potrebnih zdravstvenih intervencija", rekao je Ružić istaknuvši da su zalihe svih krvnih grupa na nižim vrijednostima, a da posebno nedostaje krvnih grupa A+ i 0+.

Ohrabrujući brojevi

Upitan jesu li određene operacije na čekanju jer nema krvi rekao je da nije riječ o velikom broju zahvata, ali da žele nadoknaditi sve što se radilo usporeno u doba pandemije. "Brojevi su, kad je riječ o koronavirusu, sada ohrabrujući", dodao je.

"Krv može dati svaka odrasla zdrava osoba. Naš laboratorij ima sve europske certifikate i ateste tako da se krvni preparati prerađuju i od njih se rade pripravci. Preporuka je da muškarci krv mogu davati do četiri puta godišnje, a žene do tri puta. Svima se pristupa individualno i u slučaju nekih kontraindikacija krv se ne uzima, ali to su rijetke situacije", rekao je ravnatelj Ružić dodavši da krv mogu dati i ljudi koji su preboljeli Covid-19, ali tek nakon 28 dana jer je to period u kojem ljudi dožive puni oporavak.