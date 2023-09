U mnogim mjestima autobusi voze sve rjeđe, a među vozačima ima sve više umirovljenika zaposlenih na pola radnog vremena.

Prijevoznici upozoravaju kako ih je sve manje i da bi se mnoge linije mogle ugasiti preko noći.

Umirovljenici spašavaju sustav

"Išao sam na prekvalifikaciju s obzirom da je nedostatak vozača", kaže za RTL vozač autobusa Jadran Maloča koji je ostvario svoj san i postao vozač prije šest mjeseci. Prije je radio u skladištu. "I brat isto vozi, svidjelo mu se, pa sam onda i ja. Ostvario se jedan dio želja", dodao je.

Međutim, Jadran je među rijetkima koji žele raditi ovaj posao. U Hrvatskoj nedostaje čak 3.000 vozača.

"To nas sad već poprilično ugrožava u smislu održavanja linija i u konačnici situacija će biti još teža s obzirom da je naša radna populacija vrlo stara. Sve više i više ljudi odlazi u mirovinu, a premalo dolazi novih vozača", kaže je Hrvoje Meštrović, predsjednik Koordinacije javnog linijskog prijevoza u HUP-u koji kaže da je među vozačima sve više umirovljenika zaposlenih na pola radnog vremena.

"Govorimo i o prijevozu učenika osnovnih i srednjih škola, javno linijski, gradski prijevoz. Sve to sada praktički ne bi funkcioniralo da nemamo umirovljenike koji su spremni raditi", dodaje Meštrović.

'Plaća bi mogla biti bolja'

Zbog boljih uvjeta rada već dugi niz godina mnogi vozači idu u druge europske zemlje.

"Novi, mladi ljudi jednostavno ne pokazuju interes za ovim zanimanjem i mi nismo promptno u Hrvatskoj djelovali na način da stvorimo novu radnu snagu", kaže Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača.

Odgovornost u prometu je velika, a plaća u prosjeku ni tisuću eura.

"Čujte, s obzirom na to da imamo odgovornost na putnike, da se svašta događa na cestama, plaća bi mogla biti bolja s obzirom na inflaciju, ali dobro je", kaže vozač Maloča.

Strani radnici nisu opcija

Zbog nedostatka domaćih vozača, posao bi mogli dobiti strani radnici - iz Nepala, Filipina i Indije. Za prijevoznike to nije održivo rješenje.

"Znači, on vam tu dođe nespreman, morate nekoliko mjeseci njega obučavati i nije voziti autobus isto kao raditi u nekakvom skladištu gdje se nikoga ne vidi, opet mora komunicirati s ljudima, tako da je to poprilično dugo vremena da se on nauči taj posao i taman kad se nauči otići će na zapad gdje su puno bolji uvjeti", upozorava Meštrović.

Od države traže pomoć u financiranju. Bez boljih radnih uvjeta, uskoro možda neće imati tko voziti putnike.