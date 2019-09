NEDODIRLJIVA HDZ-OVA IKONA: Ništa mu nisu dokazali. Ostala je samo antologijska scena iz marice, jedna rečenica i šifrirani pozdrav rukom

HDZ, sudeći prema reakcijama nakon presude Remorker, dobiva novu stranačku ikonu

Božidar Kalmeta kao da je samo otresao još jednu pahulju prašine s revera sakoa. Oslobođen je u aferi Remorker, oslobođen je sumnji da je bio na čelu kriminalne piramide koja je izvukla gotovo 20 milijuna kuna iz poduzeća povezanih s HAC-om u vrijeme dok je bio ministar prometa. Ima li iznenađenih? Nema.

Da se u Hrvatskoj može organizirati klađenje za ishode pravosudnih procesa malo bi bilo uloga posljednjih godinu dana na presudu „kriv je“. Optužnica koju je herojski branio sa strane Uskoka Saša Manojlović, zamjenik ravnateljice, topila se od ročišta do ročišta. Svjedoci su se prestali sjećati, ili nisu ništa znali. Ostalo je sve na svjedočenju jednog jedinog svjedoka, Josipa Sapunara, u vrijeme ministra Kalmete člana uprave HAC-a, koji je opisao kako se dijelio novac i kazao da mu je Zdravko Livaković, dugogodišnji Kalmetin osobni prijatelj i suradnik (državni tajnik u Ministarstvu) rekao da „dio izvučenog novca ide za Kalmetu i Zadar“.

Nakon proglašenja presude, Saša Manojlović je najavio žalbu. Na izlasku iz sudnice, mladi zamjenik, vidljivo umoran izrekao je nekoliko odlučnih rečenica. Doimao se vrlo usamljeno. S druge strane bili su grozdovi najskupljih odvjetnika koji su izjavljivali da su oni „odavno“ znali da je optužnica slaba i nikakva, Kalmeta koji je odavno „znao da je nevin“, visokorangirani HDZ-ovci iz svih mogućih struktura, koji su „znali da je nevin“, vijećnici u Zadru s čašama šampanjca (ili što se već izlijevalo u grla), mladež HDZ-a… posebno je zabljesnuo pozdrav stanovitog tajnika Mladeži HDZ-a Zadarske županije, Luke Kneza, uz fotografiju bazena iz luksuznog hotelskog kompleksa u Mallorci.

Naravno, Zadrom već kruži šaptom i ono što nema veze s „dokazanom nevinošću“. A to glasi jednostavno: ništa njemu nitko ne može dokazati. Premudar je Kalmeta.

Moćan detalj iz optužnice

Ako ništa drugo, iz optužnice, za uspomenu Hrvatskoj, ostati će opis antologijske scene iz 2013., kada je grupa suradnika iz piramide uhapšena i prevožena u policijskom autu do Zagreba. Zdravko Livaković je bio u skupini od šest uhićenika i ponavljao je rečenicu o sebi samome, u trećem licu: „Za sve je kriv Livaković.“. Te su četvorica uhićenika, reklo bi se, oni koji su razumjeli šifru, sklopili ruke u nešto što se naziva „sportski pozdrav“.

Uskok smatra da je to bio čin dogovora koga će umočiti ako će istraga krenuti prema glavi. Da je Livaković spreman na žrtvu da bi se sačuvalo onog s vrha piramide. No, sudeći prema presudi, nije se dospjelo ni do razine Livakovića. Optužen je samo trojac na dnu liste s optužnice. Recimo: treći ešalon.

Kalmeta je i u ovom procesu svjedočio pred sudom, ove godine u siječnju, kada je već ponovno bio u samom vrhu HDZ-a. Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Zadarske županije, član Središnjeg odbora HDZ-a i predsjedništva stranke početkom 2018. postao je pomoćnik glavnog tajnika stranke, Gordana Jandrokovića. I ono što je najvažnije, postao je čovjek od osobnog povjerenja Andreja Plenkovića, suradnik koji smije izaći pred novinare koji dežuraju pred središnjicom stranke u kriznim trenucima i čekaju izjavu. Plenkovićev čovjek za održavanje stranačke mreže u Dalmaciji. Zapravo, onaj bez kojeg se ne može, onaj koji održava HDZ u Zadru, ali i mnogo šire.

Kako je onda izgledalo svjedočenje tog uglednog visokorangiranog HDZ-ovca, usput osumnjičenog da je na čelu kriminalne piramide za izvlačenje novaca iz cestogradnje? Priznao je da osobno poznaje samo Zdravka Livakovića, a za ostale maltene nije ni čuo. I, naravno, ništa nije znao. Slično kao što je svjedočio i u slučaju Fimi media. Očekivalo se njegovo suđenje kao prava senzacija. Bio je blizak suradnik Ive Sanadera, njegov potpredsjednik u stranci, a nekoliko svjedoka je već tvrdilo da je i on osobno zajedno s Mladenom Barišićem dolazio po novac.

A onda je on u sudnici ustvrdio da se na sjednicama predsjedništva stranke niti nije govorilo o financijama, da nisu bile ni u „djelokrugu njegovog interesa“, da je „Sanader bio veliki autoritet“. I tako dalje. Ništa nije potpredsjednik Kalmeta znao ni o čemu. Ali činjenica jest da ni s druge strane, sa strane optužbe, tada nije bilo niti nekog interesa da se rasvijetli njegov odnos s Mladenom Barišićem.

‘Nema tih para za koje bi se šporkao’

Božidar Kalmeta uvijek izgleda isto. Vedro. Lagano začuđeno. Malko uvrijeđen što ga se stalno sumnjiči, jer „nema tih para za koje bi se on šporkao“, ali opet, gotovo požrtvovano odgovara i svjedoči na sudu. I već tada nosi taj izraz lica da on zna da neće biti ništa od toga, da je nevin, da će ostati „neošporkan“. Nastupa malo, oprezan je u kontaktu s medijima, brižan valjda da ne naškodi stranci. Nosi maltene obol mučenika.

Nitko od HDZ-ovaca nikada nije bio osumnjičen za toliko mnogo milijuna a da je istovremeno bio i dalje aktivan u vrhu stranke kao da ništa nije bilo. Osumnjičen, sumnjičen, a onda oslobođen – jer je optužnica bila na staklenim nogama, jer su se svjedoci predomislili, ili su se prestali sjećati – a nipošto zato jer su otklonjene sve sumnje. Božidar Kalmeta tako ostaje svojevrsni vječni osumnjičenik, čovjek koji se ne bi šporkao ni za kakve novce, ali se izgleda uvijek nađe u nekim čudnim okolnostima.

HDZ-ovac kojeg su voljeli i Pašalić, i Sanader, i Karamarko, a sada i Plenković, izjavio je u vrijeme dok je bio – trenutno – Karamarkov, da „nije čovjek ni od ovog ni od onog.“

„Uvijek sam bio svoj.“, izjavio je Kalmeta 2013. Nije rekao „HDZ-ov“. Nema kod njega farbanja. Možda se već i Andrej Plenković pita uz čija će se pleća uskoro obreti Božidar Kalmeta. Od svih HDZ-ovih zvijezda iz devedesetih Božidar Kalmeta je najpostojaniji. S Vladimirom Šeksom nikad se ne zna, njegova moć je u valovima, Mate Granić je utjecajan, ali gurnut na Pantovčak, a Božidar Kalmeta drži neupitno važan „komad“ HDZ-a. Zadarsku županiju i okolicu. I ostaje najmoćniji stranački kombinator, hladnokrvan i neizmjerno oprezan.

Nema u slučaju Božidara Kalmete nikakvih pisanih tragova. Nema labilnih svjedoka. Uvijek se zna da se neće ništa znati. Sportski pozdrav do sportskog pozdrava. I kad zagusti tu je mreža najskupljih i najutjecajnijih odvjetnika, stranačkih uglednika u svim strukturama, pa i pravosudnim, ali dirljive poruke stranačke mladeži. Koliko ih samo sanja da bi jednog dana možda mogli postati Božidar Kalmeta. Nema dvojbe, on je ovih dana lansiran u rang neupitne stranačke ikone. Svojevrsni uzor. Čovjek koji je možda to sve uspio napraviti, a da mu ništa ne mogu dokazati.