Premijer Andrej Plenković nedavno je izjavio kako su ustavni stručnjaci ljevičari, odnosno da su to ljudi koji manje-više imaju kontakt s lijevom političkom scenom. Sada je stigao odgovor ustavnih stručnjaka koji su nedavno poslali otvoreno pismo u kojem su tražili od Vlade više transparentnosti pri izradi novog Zakona o izbornim jedinicama.

'Premijer je bio ljubazan, ali...'

Predstojnica Katedre za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Biljana Kostadinov nakon sastanka u Banskim dvorima rekla je da je za njih prijedlog novog Zakona o izbornim jedinicama neprihvatljiv.

"Prijedlog nacrta novog Zakona o izbornim jedinicama je za sve ustavne profesore u Hrvatskoj neprihvatljiv, i to je naš zaključak. Bez demokratske procedure radnih skupina i otvorene rasprave Hrvatska ne može ići naprijed", rekla je i dodala:

"Muči nas da taj prijedlog nije niti obrazložen. Ne samo da nema demokratske procedure nego su u javnu raspravu stavili prijedlog koji nije obrazložen. U Registru je 500 tisuća birača više. Spremni smo staviti svoj znanstveni integritet, pomoći kad bude političke volje, da se donese rješenje u skladu s odlukom Ustavnog suda. Premijer je bio ljubazan, ali ne prihvaća naše zahtjeve. On se ispričao", napomenula je.

'Problem nije bio samo u Zakonu'

Sanja Barić, profesorica Ustavnog prava s Pravnog fakulteta u Rijeci, rekla je:

"Podrška je uvijek politička, ovdje se radi o struci. Objašnjeno nam je da je u kratkom vremenu najbolje sa što manjim zahvatima. No, treba naglasiti da su čuli našu zabrinutost, da smo dobili garancije kad bude ozbiljnija reforma, da će biti uključeni stručnjaci. Ustavni sud nije do kraja odradio posao – ukinuo je Zakon o izbornim jedinicama, a nije ukinuo 10 izbornih jedinica puta 14 zastupnika. Ako to želite imati, svatko mora napraviti krivi rez izbornih jedinica koje su nelogične. Problem nije bio samo u Zakonu nego i u odredbi 10 puta 14 koji je u drugom zakonu."

Naglasak je na tome da je hrvatska demokratska država i proceduru treba održati, istaknula je.