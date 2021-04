U tri mjeseca i pet dana, koliko traje kampanja cijepljenja protiv Covida-19 u Hrvatskoj, s obje doze cjepiva cijepljeno je tek nešto više od 87 tisuća ljudi

Ako je Hrvatska u proteklih 95 dana, od kada je započelo cijepljenje protiv Covid-19 virusa, uspjela s dvije doze cjepiva cijepiti 87 tisuća ljudi, to znači da će nam za cijepiti s dvije doze ostalih 2,3 milijuna hrvatskih državljana, koliko je potrebno za kolektivni imunitet (uključujući one koji su preboljeli Covid), trebati ni manje ni više nego 1964 dana ili oko pet godina i četiri mjeseca, piše Slobodna Dalmacija.

To bi, dakle, bilo u rujnu rujnu 2026. godine.

Obje doze dosad primila 87.171 osoba

Novinari Slobodne Dalmacije pojasnili su svoj izračun. Naime, prema službenim podacima, u Hrvatskoj je od 27. prosinca prošle zaključno s 30. ožujkom ove godine utrošeno 463.003 doza raznog cjepiva protiv Covida-19, a cijepljeno je 374.399 osoba. Prvom dozom cijepljeno je 287.228 osoba, dok je drugom dozom cijepljena 87.171 osoba.

To znači da je u tri mjeseca i pet dana, odnosno u 95 dana, s obje doze cjepiva cijepljeno samo nešto više od 87 tisuća ljudi. Za usporedbu, u Srbiji je do srijede u 15 sati dano 2.444.395 milijuna doza cjepiva, dok je 1.015.507 milijuna primilo i drugu dozu. Dakle, dok je u Srbiji od 6,9 milijuna stanovnika njih oko 15 posto primilo dvije doze cjepiva, u Hrvatskoj s oko 4,1 milijun stanovnika taj postotak nešto veći od dva posto.

Čekaju se dvije velike tranše cjepiva

Doduše, proteklih dana govori se da će u Hrvatsku do kraja travnja stići nešto više od 500 tisuća doza raznog cjepiva, a do kraja lipnja još 747 tisuća doza PfizerBiontech cjepiva, što znači da bi se i cijepljenje trebalo brže odvijati. No, najprije treba vidjeti hoće li farmaceutske tvrtke ispoštovati obećano. Ako se, pak, cijepljenje nastavi dosadašnjom sporošću, tada će cijepljenje u Hrvatskoj trajati unedogled, piše Slobodna Dalmacija.

Kako se računa, u Hrvatskoj je u kontaktu sa koronom bilo oko 30 posto stanovništva, što je oko 1,2 milijuna i oni su valjda prirodnim putem stekli antitijela. Oni koji nisu stekli antitijela prirodnim putem, moraju to uraditi “umjetnim” putem, odnosno moraju se cijepiti. Da bi “dostigli” željeni imunitet krda trebali bi dakle procijepiti još oko 60 posto stanovništva pa bi sa ovih 30 posto koji su prirodnim putem stekli imunitet imali 90 posto ljudi sa antitijelima, koliko je potrebno za imunitet krda. Dakle, moramo još procijepiti najmanje 2,4 milijuna hrvatskih državljana ili 60 posto ukupnog stanovništva Hrvatske.

