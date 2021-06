U povodu obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 63. samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima. Prije toga obišao je poplavljeno područje u Vidovcima.

“Vi ste stvoritelji ove države”, poručio je okupljenima i dodao:

“U komunizmu se obitelj Gordana Grlića Radmana obogatila, dobio je hrvatsko ime Gordan. Neće biti problem s Grlićem, još dogovaramo završnu deklaraciju summita. Neke zemlje ne žele spominjanje Daytonskog sporazuma. Morat ću o tome na summitu razgovarati, inače nećemo dati suglasnost na završnu deklaraciju jer nas se tretira kao sitan kusur. Netko ima problem da se u završnoj deklaraciji NATO-a spominje Daytonski sporazum i tri konstitutivna naroda. Kao da je deklaraciju pisala nevladina udruga iz Sarajeva, ne mislim se vratiti u Zagreb s tim. To pokazuje kakve planove za BiH imaju neki međunarodni krugovi, to preko Hrvatske neće proći. Nisam se mislio time baviti”, rekao je predsjednik.

Potvrdio je da se na deklaraciji radi već tjedan dana te dodao "hrvatski ambasador nas ne šljivi ni pet posto".

Prema tome, došlo je do razine predsjednika država, to samo pokazuje gdje smo otišli", rekao je Milanović.

Također je ocijenio da "su oni koji se bave vanjskom politikom od prve rečenice shvatili o čemu se radi" u deklaraciji.

Na pitanje je li diplomatski nezgodno što neće biti nitko iz vlade, poput šefa diplomacije, kazao je da "nije nezgodno".

"Kao da će netko primijetiti. ali bilo bi u redu da je to tako", odgovorio je Milanović i obrušio se na Grlić Radmanovo "zdvajanje nad sudbinom Hrvata u komunizmu u kojem se njegova obitelj bezobrazno obogatila privatizacijom kafilerije".

'Tražit ću odgovornost za svaki neuzeti euro'

Milanović je iz Našica poručo kako će kao građanin tražiti odgovornost za svaki neuzeti euro iz EU fondova na koji Hrvatska ima pravo.

Čestitajući Našičanima Dan grada i blagdan zaštitnika sv. Antuna Padovanskog, Zoran MIlanović je poručio kako je vrijeme ljubavi, nježnosti i zanosa oko pristupanja Hrvatske EU prošlo i sada je vrijeme za čvrsto stajanje na zemlji. "Što je tamo za nas? Pametni savjeti, dociranje, to da nam sole pamet? To je cijena koju moramo platiti jer smo mali, ali što dobivamo zauzvrat? Novac. I novac. Znate to nije možda produhovljena poruka, ali riječ je o novcu kojim ćete izgraditi sve ove prekrasne dvorce", kazao je Milanović.

U prigodnom obraćanju na Trgu dr. Franje Tuđmana, Milanović je također rekao kako on uspješnost i kvalitetu lokalne uprave mjeri samo po tome koliko je tko uspio izvući novca iz EU i to do zadnjeg eura. "Tražit ću odgovornost kao građanin, jer nemam pravo drugo na to, za svaki euro koji nije uzet.U protivnom, ići u Bruxelles i slušati prametne savjete mi ne treba. Rađe ću doći u Našice kao danas i gledat tekmu s vama. Težite za višim i boljim i dat će vam se", poručio je Našičanima predsjednik Republike Zoran Milanović.