NEĆE VAM SE SVIDJETI NOVA BANDIĆEVA ODLUKA: Uskoro kod ZET-ovih vozača više nećemo moći kupiti karte za 4 i za 10 kn

Sada se s kartom za 4 kune moguće voziti pola sata. Međukarta će se moći kupiti za 7 kuna, a vrijedit će sat vremena, dok će sat i pol vrijediti ona karta za 10 kuna. Pretpostavlja se da će nova karta za 15 kuna vrijediti dva ili tri sata, dok dnevna karta stoji 30 kuna.

Od 1. srpnja na snagu bi trebala stupiti nova odluka Grada Zagreba, prema kojoj građani više u tramvajima i autobusima ZET-a, kod vozača, neće moći kupiti karte kao do sada. Kod vozača će biti dostupna samo jedna vrsta karti, ona nova, a koštat će čak 15 kuna.

Vozači se boje porasta incidenata

Još nije poznato koliko dugo će se putnici moći voziti s kartom od 15 kuna, no iz ZET-a javljaju da će postojati i druge karte. I dalje će na tržištu ostati karte od 4 kune. U prodaju će biti puštene i ‘međukarte’ koje će stajati 7 kuna, a tu će biti i one za 10 kuna. Novonajavljena ZET-ova karta od 15 kuna postat će službena nakon što odluku potpiše zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Sindikalisti tvrde da će odluka o tome da će samo karta po 15 kuna biti dostupna kod vozača naštetiti upravo vozačima.

‘Ljudima se to neće svidjeti, što je sasvim normalno. A ljutit će se, naravno, na nas’, kaže za Večernji list predsjednik sindikata Zagrebačkog holdinga – ZET, Dražen Jović.

Sve ostale karte moći će se kupiti na svim prodajnim mjestima ZET-a te na kioscima, kao i do sada. To znači da će putnici morati kupovati karte puno ranije, ako ne žele kupiti one za 15 kuna, jer često kiosk nije dostupan u samoj blizini autobusne ili tramvajske stanice.

Putnici odustali od dnevnih i mjesečnih karti

Iako je ZET prošle godine, otkako su uveli karte od 4 kune, prodao čak 16 milijuna karata više nego prošle godine, javljaju da im prihodi i dalje nisu veći pa na ovaj način planiraju napuniti kasu. Puštanjem u prodaju karte za 4 kune, pala je prodaja karti za 10 kuna, a one dnevne putnici gotovo više uopće ne kupuju. Mnogi su odustali i od mjesečnih karti.

Večernji list podsjeća da su ZET-ove karte u vozilima stajale 15 kuna 2012. i 2013. godine. Za 12 kuna ih se moglo kupiti izvan autobusa ili tramvaja, a 10 je koštala karta na vrijednosnoj kartici. Sada se s kartom za 4 kune moguće voziti pola sata. Međukarta će se moći kupiti za 7 kuna, a vrijedit će sat vremena, dok će sat i pol vrijediti ona karta za 10 kuna. Pretpostavlja se da će nova karta za 15 kuna vrijediti dva ili tri sata, dok dnevna karta stoji 30 kuna.