Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti. Ponovno je komentirao prelet francuskih zrakoplova iznad Zagreba i zabranu leta iznad naseljenih mjesta koju je donio nedugo zatim.

"Nisam specificirao što i kako se događa. Dogodilo se uznemiravanje ljudi u ovoj teškoj situaciji. Dobio sam izvješće o aktivnosti koju sam i odobrio. Nismo u Sovjetskom savezu, ne živimo u doba plenuma. Bit će takvih aktivnosti još i ako bude sličnih aktivnosti, reagirat ću.

Znamo kako je došlo do ovoga. To je seljačko ponašanje. Premijer je po drugi put otišao na nosač aviona i dogovorio sve s petorangiranim francuskim časnikom i ispred svog kućnog ljubimca. Sve sam doznao kad sam došao na Pantovčak, kad su avioni preletjeli u 16.45, baš u vrijeme konferencije za medije Plenkovićeve.

Amerikanci su došli u ured Predsjednika i oni će svoje aktivnosti raditi sukladno ograničenjima. Sve je dogovorio Plenković s francuskim zapovjednikom. Toga više neće biti, dogovaranja preleta iznad grada od milijun ljudi uz cigaru i konjak", rekao je Milanović.

Istraga zbog uznemiravanja građana

"Ako ste vidjeli, tražio sam istragu zbog uznemiravanja građana. Tražio sam istragu i u sljedećih 20 sati nisam ništa radio. Kad smo vidjeli što se događa, neka igre otpočnu, ali ne iznad Zagreba, Rijeke, Splita, pa ni iznad Vinkovaca. Od vojnika neće odgovarati nitko. Oni su proveli ono što je zapovjednik dobio od ministara. Plenković to ne bi ni napravio da sam ja bio na nosaču.

On je otišao na nosač s ciljem da to dogovori u 16.45. Neće se više događati da Plenković svaki vikend ode na jedan nosač i dogovara stranačke fešte HDZ-a. Nek' lete iznad Remetinca.

Gledao sam Krila oluje kad su letjeli iznad Jaruna, tamo gdje je pao dron. Rekao sam si da to nije sigurno. To treba raditi tamo gdje je opasnost manja, da se ne uništavaju životi, imovina i živci", rekao je Milanović.

'Plenković njuška po istrazi'

Komentirao je i istragu o padu sovjetske letjelice u Zagrebu. Poručio je da neće ništa reći dok ne dobije izvještaj. Optužio je premijera da se miješa u istragu.

"Kad netko ukrade kokoš, onda je istraga tajna. a ovdje je sve javno. Čudi me da to komentira Stoltenberg i onda negira Plenkovića. Bilo bi super da je šutio i da ništa nije govorio, da je pričekao nalaze istrage koja je malo kompliciranija od PCR testa. Kako premijer zna da je na Zagreb pala bomba? Njuška po istrazi, tako vjerojatno njuška i po istragama DORH-a. Ja ću šutjeti dok ne dođe nalaz, dokument.

Neću komentirati to da sam brifiran u stvarnom vremenu, s pola sata zakašnjenja. Letjelica je došla s teritorija Ukrajine 1000 posto. Nećemo moći iskamčiti bilo čije priznanje, ni rusko, ni ukrajinsko. Taj podivljali objekt je mogao pasti na neku bolnicu u Harkivu. Završio je u Zagrebu, srećom ne tamo gdje je bilo ljudi", rekao je Milanović.

"Došla je 100 posto iz Ukrajine, to su nam javili saveznici. To je li bilo punjenja, gdje je bilo punjenje itd. ćemo doznati iz ekspertize, a to radi obavještajna skupina u Glavnom stožeru", rekao je Milanović i dodao: "Molim Boga da nas Banožić ne osramoti u NATO-u. Mora malo, ali nadam se ne previše. Bolje provjerite kojom ocjenom je ocijenjen general Matanović, glavni vojni inspektor, koji je dao onaj nalaz oko slučaja Burčul."