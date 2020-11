‘NEĆE OVO PROĆI JOŠ GODINU DANA…’: Medicinska sestra iz KB Dubrava: ‘Smrt je sastavni dio naše svakodnevnice. Na svakog ostavlja trag’

‘Jedna sestra brine o broju bolesnika ovisno o epidemiološkoj situaciji. U stacionarni dio ne možemo staviti deset sestara jer ih nema, a u tom trenutku možda nema ni potrebe. Ide se po principu preraspodjele kadra’, kaže Ivana Suton, medicinska sestra u covid-bolnici u zagrebačkoj Dubravi

Ivana Suton, medicinska sestra u covid-bolnici Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu i predsjednica podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara, kaže kako bi, prema pravilniku, pet medicinskih sestara trebalo bi brinuti za jednog bolesnika na intenzivnom liječenju, ali da u stvarnosti epidemiološka situacija diktira broj sestara na jednog pacijenta.

“Prema pravilniku, pet medicinskih sestara trebalo bi biti na jednog bolesnika na intenzivnom liječenju. Mi to nismo poštovali ni prije jer nismo mogli. U KB Dubrava trenutno ima oko 850 zaposlenih medicinskih sestara. Dio njih otišao je u druge kuće, ali je i iz drugih došla pomoć”, kazala je Suton na televiziji N1.

‘Dobili smo najpotrebnije – zaseban odjel za covid-bolesnike’

“Jedna sestra brine o broju bolesnika ovisno o epidemiološkoj situaciji. U stacionarni dio ne možemo staviti deset sestara jer ih nema, a u tom trenutku možda nema ni potrebe. Ide se po principu preraspodjele kadra, koordinatori prateći epidemiološku situaciju raspoređuju kadar”, pojasnila je.

Ona kaže kako su ranije medicinske sestre u KB Dubrava pokrivale sve bolničke djelatnosti, a sada se od njih svih – što zbog dobi, što zbog staža – ne može očekivati da sve mogu zbrinjavati covid-bolesnike.

“Dobili smo ono što je bilo najpotrebnije, a to je jedinica intenzivnog liječenja. Od 13. studenoga postoji zaseban odjel kojeg zbrinjavaju kolege s KBC-a sa svojim djelatnicima”, kazala je Suton.

‘Treba barem pet sestara, ali trenutno ne možemo više’

U KB Dubrava je zbog pandemije nanovo organiziran prostor pa tamo gdje je nekad bila soba za buđenje, sada su smješteni pacijenti na respiratorima.

“Ne možete u tu sobu staviti samo dvije sestre, treba ih barem pet. No i to je malo, ali u ovom trenutku ne možemo više”, istaknula je.

Također je kazala da se služba reorganizira prema složenosti poslova kako bi bilo vremena i za ostale pacijente, ne samo one s Covidom-19. Medicinske sestre su, kaže, podijeljene u smjene, a ujutro je najveća potreba za kadrom.

Jedan od izazova je i usklađivanje njihovog privatnog i profesionalnog života, ali s tim se, kaže Suton, dobro nose.

“Nema u bolnici osobe koja nije dala dio sebe. Smjene su posložene. Ja sam kirurška sestra, radim u operacijskoj sali. Jučer ujutro sam radila s covid-bolesnicima na odjelu, a danas popodne u sali s istim pacijentima. Mora se pratiti dinamika posla, prilagoditi se, biti spreman na poziv, reorganizaciju… Mijenja se privatni život, moramo imati podršku, biti kolegijalni i tolerantni”, kazala je na N1.

‘Smrt je bila sastavni dio naše svakodnevnice i prije Covida’

Od ožujka naovamo, kaže, odljev medicinskih sestara nije bio velik, a uglavnom se radilo o odlascima u druge ovdašnje bolnice ili u mirovinu.

“Nisam čula da netko psihički nije mogao podnijeti posao. Ako je bio taj problem, nije ga javno rekao. Inače u ovom periodu u svim kućama je najveći odljev jer je to period za mirovinu”, objasnila je.

Osvrnula se i na psihološki pritisak s mojim se u poslu susreću medicinske sestre.

“Smrt je bila sastavni dio naše svakodnevnice i prije Covida, a i sad je. Na svakog ostavlja trag, a kako se tko nosi s tim, ovisi o osobi, karakteru, tako da teško je to. No zadovoljstvo je kad imate bolesnika na respiratoru, poboljša mu se stanje pa dobijete informaciju da je bolje i da je preseljen na odjel. To daje nadu za bolje i da dajemo maksimum. Nadamo se da će ta epidemiološka situacija početi padati, da nas ljudi neće trebati i da ćemo se u dogledno vrijeme vratiti svakodnevnom životu. I cjepivu će trebati vrijeme da učini svoje. Pratila sam po medijima i svjetska istraživanja, mislim da će trebati proći jedno vrijeme da se pokažu rezultati i sigurno još jedno godinu dana neće baš to tako lako proći”, zaključila je Suton gostujući na N1.

