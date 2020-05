NEĆAK KOJI JE POKOPAO TUĐU TETU: ‘Nazvao me i ministar Beroš, bio je jako ljutit, ali jasno mi je da se greške događaju’

‘Ja sam svoje suze isplakao, nekome drugome je danas puno teže’, rekao je odvjetnik čija je teta živa, iako su iz KBC prije mjesec dana javili da je preminula

U noći sa 10. na 11. travnja u KBC Split pristizali pacijenti iz različitih domova umirovljenika. Dvije starice, jedna iz doma u Seget Vranjicu, a druga iz doma u Dicmu, jedna 1939. a druga 1931. godište zaprimljene su u približno isto vrijeme i, koliko je sada poznato, u tom je trenutku došlo do zamjene njihova identiteta.

Nisu mogle reći ime

Obje su bile takvog zdravstvenog stanja da su teško komunicirale s osobljem bolnice pa nisu bile u stanju ni jasno se odazvati na svoje ime. Od tada na dalje njihove su dijagnoze uredno vođene, ali čitavo vrijeme pod krivim imenima.

Jedna od njih nažalost je preminula sredinom prošlog mjeseca. Tomislavu Zoriću i cijeloj obitelji javili su iz bolnice da je preminula njegova teta Iva Feisthammel. Nije bila covid-pozitivna, pokazala su testiranja, već je smrt nastupila kao posljedica jednog drugog upalnog procesa, objasili su iz bolnice. Obitelj je 21. travnja organizirala i pogreb u Grudama u Hercegovini, kojem zbog strogih mjera nisu mogli prisustvovati.

‘Rekao mi je da ne zna kako početi, da je došlo do velike greške’

No u ponedjeljak navečer, Zorića je dočekao novi šok. Iz bolnice su javili da je njegova teta živa i da su pokopali krivu osobu. Oko 18 sati nazvao ga je dr. Krešimir Dolić, pomoćnik ravnatelja.

“Rekao mi je ‘da ne zna kako bi počeo i što bi rekao, ali došlo je do jedne velike pogreške u našem KBC-u’, te da se radi o zamjeni identiteta. Moj prvi dojam, valjda od šoka i nevjerice, je bio da je pogreška napravljena na Patologiji, što se zna desiti s papirima pokojnika, da se naprosto zamijene. Tek kasnije sam shvatio da je tetka živa, da je pokopana druga osoba. Nisam znao bi li se smijao ili plakao. Najgore mi je bilo priopćiti ostaloj rodbini da ne misle da sam ja prolupao“ rekao je Tomislav za Slobodnu.

“Nakon dr. Dolića nazvao me i ministar Vili Beroš. Bio je jako ljut zbog cijelog događaja i rekao da je to neoprostivo, da se ne smije događati. Nije ni on znao kako početi razgovor, puno se ispričavao u ime cijelog sustava. Ja sam svjestan, molim vas da to napišite, da se greške takve vrste događaju, da su to bili okolnosti s prijemom 300 starijih ljudi u dva dana u bolnicu.

‘Jasno mi je da su takve greške moguće’

U ovim trenucima lako bi bilo napasti zdravstvene djelatnike, ali ajmo se naći u njihov koži. Od njih 300, pa 100 nije znalo kako se zove. Nije to lako. Kada sam prespavao situaciju, a još ne znam je li sanjam sve ovo, jasno mi je da su takve greške moguće. Nešto drugo bi bilo žalosno, a to je da su zamijenjene na patologiji i da se to nikada nije doznalo“. kaže Tomislav.

“Sinoć su mi poslali fotografije moje tetke kako se smije i pozdravlja me. Gledate nekoga koga ste pokopali, ona živa i ne vjerujete svojim očima! Još ne znam ni sve okolnosti kako se sve saznalo. Ja sam svoje suze isplakao, nekome drugome danas jako teško”, rekao je.

Ističe kako nema namjeru nikoga tužiti, niti krivi osoblje. „Meni je zadovoljstvo to što je tetka živa. Ministar je postupio iskreno, ravnatelj isto tako. Čuo sam da je dao ostavku po objektivnoj odgovornosti. Sada okrivljavati nekoga, bilo bi suvišno“, bio je decidiran Zorić.

