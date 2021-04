‘NEBO JE BILO PUNO KAMENJA!’ Bizarna nezgoda u Omišu: ‘Gledam hoću lijevo ili desno, hoću skakati sa zida, žena baca stol na sebe…’

Tijekom miniranja stijene na trasi buduće omiške obilaznice odlomljeno je kamenje oštetilo nekoliko kuća i vozila, no srećom nitko nije stradao

Umjesto da raznesu stijenu koja smeta realizaciji projekta omiške obilaznice, građevinari su odlučili kamenjem zasuti predio grada, koji se nalazi ispod stijena. Naime, prilikom miniranja, kamenje se razletjelo posvuda i napravilo značajnu materijalnu štetu, a žitelji tvrde da je puka sreća da nema ozlijeđenih.

“Imamo nešto malo napuknuća na kući, ali nešto sitno i kamenje je dosta frcalo, tako da je moj auto dobilo jedan lagani udar, ali manje više je sve ok”, rekla je za RTL Danas Nikolina Brstilo.

Refundirat će štetu

Šteta iznosi nekoliko desetaka tisuća kuna, a predstavnici izvođača radova obišli su oštećene objekte i napravili procjenu. “Radi se o manjim materijalnim oštećenjima na jednom ili dva vozila i u principu ta sva oštećenja bit će refundirana s obzirom da su radovi osigurani”, poručio je predstavnik izvođača, Marino Ožbolt.

‘Nebo puno kamenja’

Jedan od onih čija je kuća stradala u miniranju je i Matko Mimica koji je u trenutku eksplozije bio u vrtu.

“Prije svega, hvala Bogu da nikom nije ništa, što smo svi živi. Ja sam sadio pome, tu se puca cijeli dan, ništa strašno i to smo svi navikli. Odjedanput kad je puklo dignem glavu, pogledam, to je bilo puno nebo kamenja i sad gledam hoću lijevo ili desno, hoću skakati sa zida… Na terasi mi je bila žena, vidim da diže stol i baca na sebe. Samo je malo puknula terasa, mislim da će biti u redu da će oni to sanirati, ljudi su ok… Znate što, svakome se to može dogoditi, to je tako u životu. Ispod je puknula terasa, nadam se da će to riješiti i da će biti u redu”, rekao je Mimica i dodao da su mu djeca, srećom, bila u školi.

“Ne znam što bi bilo, o tome ne želim ni misliti. Padalo je kamenje kao u filmu, strava”, zaključio je.