‘NEBITNA SU TRI MAJMUNA I AUTOR, BITNA JE PORUKA’: Plenković o riječkom kafiću, a onda otkrio motiv napada na Banske dvore

Došao je pucati netko automatskim oružjem zbog čega? Pa valjda zbog toga što smo u koaliciji sa SDSS-om. Nije došao zato što smo u koaliciji s gospodinom Obersnelom. To su vrlo ozbiljne kvalifikacije u hrvatskom društvu koje dižu podjele, isključivost, radikalizaciju, površnost, paušalnost na jednu razinu primitivizma kojem ja kažem ne. Kažem kao premijer, kao političar, kao predsjednik HDZ-a – ne, kazao je Plenković

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković ponovno se osvrnuo na slučaj riječkoga kafića.

“Što se tiče reakcija na napade na slabije. Ako netko ima track record reakcija na napade na slabije, onda je to moja Vlada, onda sam to ja osobno i kao predsjednik stranke i kao predsjednik Vlade. Bez obzira o kome se radilo. Ja sam primijetio da je na ovu objavu koja datira otprilike prije desetak dana, koja je sama po sebi nebitna. Nebitna su tri majmuna, nebitan je autor toga. Onaj koji je bitan, bitan je trend i poruka, to je jako važno. I bitan je izostanak jedne ipak ozbiljnije reakcije gospodina Obersnela i totalna šutnja gospodina Komadine. Gospodin Obersnel je rekao nešto otprilike ‘treba smiriti strasti’. Mislim da je to bilo, za razliku od ovog današnjega ogromnoga pisma u varijanti gdje on mene pita ako sam ja dobro vidio – što ja imam s Rijekom? Ja Rijeku volim, u Rijeku često dolazim, u Rijeci je živio moj stric, u Rijeci žive moji rođaci, Rijeka mi je jedan od najdražih gradova uopće u Hrvatskoj i činim sve da joj pomognem koliko god mogu. Ali i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Nema nikakve veze obrazac ponašanja jednoga pojedinca s gradom Rijekom niti s Primorsko-goranskom županijom”, kazao je Plenković.

VLASNIK RIJEČKOG BARA: ‘Čuo sam što je rekao, tlak mi je na milijardu! Neka se spusti na zemlju, nisam ja njegov podanik’

OBERSNEL PORUČIO PLENKOVIĆU: ‘U Rijeci nema ni rasizma ni fašizma u modelu u kojem ga Vi prikazujete; Ne razumijem Vaš problem’

Pucnjava pred Banskim dvorima zbog koalicije sa SDSS-om?

Potom je komentirao i reagiranje pučke pravobraniteljice.

“Dakle, taj neki pokušaj da se reakcija naša koja je sasvim ispravna, pa čak vidim da je danas nakon ove moje reakcije reagirala i pučka pravobraniteljica, što isto pozdravljam i što je dosta dobro. Valjda je trebalo da ja to kažem pa da se netko sjeti da to ipak nije okej. Nije normalno da netko kaže da HDZ-ovci sve one koji ne misle kao oni proglašavaju srbočetnicima. To je citat. Dakle, za razliku od većine ljudi koji to, naravno, niti su registrirali, niti su primijetili, niti su pročitali, a o tome imaju neki komentar – to reći meni ili Vladi u koja je u koaliciji sa SDSS-om već drugi put zaredom. Vladi, u konačnici premijeru, pred čiji je ured došao pucati netko automatskim oružjem zbog čega, pa valjda zbog toga što smo u koaliciji sa SDSS-om. Nije došao zato što smo u koaliciji s gospodinom Obersnelom. To su vrlo ozbiljne kvalifikacije u hrvatskom društvu koje dižu podjele, isključivost, radikalizaciju, površnost, paušalnost na jednu razinu primitivizma kojem ja kažem ne. Kažem kao premijer, kao političar, kao predsjednik HDZ-a – ne”, kazao je Plenković.

‘Ovo je šovinizam i rasizam. Koji je idući korak, možete i sami zaključiti’

Dodao je kako je ovo vrlo jasan primjer koji dobiva odjek tako da ga mediji prenesu.

“I što ćemo mi sada? Šutiti na to? Koji je idući korak? Prvo pucamo, onda nakon toga ne puštamo u kafiće, što je treći korak? Kad netko ode tu u šetnju da ga netko s letvom po glavom lupi? To ne može. To je poanta. Moramo stvari nazvati onakvima kakve jesu. Ovo je šovinizam i rasizam. Koji je idući korak, možete i sami zaključiti”, dodao je Plenković.

Na komentar novinarke da je sada po prvi put izneseno da je mladić došao pucati pred Banske dvore zbog toga što su u koaliciji sa SDSS-om, Plenković je rekao: “Što mislite zbog čega je pucao? To je i više nego jasno kako se to dogodilo i zašto.”

‘Vidim što znači diskriminacija, vidim što znači nesnošljivost’

Ipak, naglasio je da ne želi ulaziti u polemiku s vlasnikom riječkog kafića Tri majmuna.

“To mene ne zanima. Ono što jako dobro znam. Znam čitati, znam hrvatski jezik. Razumijem poruke, razumijem ton, vidim što znači netrpeljivost, vidim što znači isključivost, vidim što znači diskriminacija, vidim što znači nesnošljivost. Dakle, što se toga tiče, meni ne treba tumač onoga što mogu pročitati, a možete i vi. Ako ste pročitali, pa onda vidite jesam li ja slučajno možda nešto krivo citirao kad kažem da nisu dobro došli ni članovi, ni simpatizeri ni birači. Mislim da je to dosta jasno i to na hrvatskom jeziku. I još da svatko tko drugačije misli nego mi da ga mi proglašavamo srbočetnikom. Da samo te dvije stvari stavim. Neću uopće ovo drugo spominjati. Mislim da dosta dobro čitam i razumijem hrvatski jezik”, kazao je Plenković.