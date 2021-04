‘NE ZNAM ČIJU POLITIKU ON TAMO VODI’: Milanović najavio da će pozvati na konzultacije hrvatskog veleposlanika u Srbiji

Dakle vidim da se događaju nesuglasice i sukobi u nekim diplomatskim predstavništvima, recimo u Srbiji, ja nemam nikakve informacije o tome. Ja sam potpisao odlazak ambasadora (Biščevića) koji ima 70 godina, na zahtjev, odnosno na molbu predsjednika vlade, kazao je Milanović

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je da će pozvati na konzultacije hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića, nakon što je vođa hrvatske manjine u Vojvodini Tomislav Žigmanov iznio više kritika na njegov rad.

“Ja ne znam čiju politiku on tamo vodi. Ne znam je li ovo sve što se piše istina, i da bih to saznao morat ću ga pozvat na konzultacije, jer ne mogu iz bilježaka sve saznati. Tu netko ne govori istinu”, kazao je Milanović novinarima, nakon što je prisustvovao vojnoj vježbi Hrvatske vojske u Gašincima.

Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV), izjavio je u emisiji “Nedjeljom u 2” kako se hrvatski veleposlanik u Beogradu Hidajet Biščević, u godinu i pol dana svog mandata, nije sastao s njime kao predstavnikom Hrvata, te da nije ništa poduzeo kada su pripadnicima hrvatske manjine upućivane prijetnje smrću.

Milanović je istaknuo da, iako je sukreator vanjske politike, nema “apsolutno nikakav uvid” u rad hrvatskih diplomatskih predstavništava.

“Dakle vidim da se događaju nesuglasice i sukobi u nekim diplomatskim predstavništvima, recimo u Srbiji, ja nemam nikakve informacije o tome”, poručio je.

“Ja sam potpisao odlazak ambasadora (Biščevića) koji ima 70 godina, na zahtjev, odnosno na molbu predsjednika vlade”, dodao je.

Žigmanov je kritizirao i Bišćevićevu slabu reakciju

Večernji list je utorak objavio kako je Žigmanov 30. ožujka poslao pismo ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, u kojemu je optužio Biščevića da djeluje protiv interesa hrvatske zajednice u Srbiji.

“Ne samo da su nijemo promatrali i da ni u najtežim trenucima nisu očitovali nikakav djelatni interes, čak ni telefonskim pozivom nisu iskazali zabrinutost za one Hrvate kojima je prijećeno smrću”, stoji u pismu, piše Večernji list.

Žigmanov je kritizirao Bišćevićevu slabu reakciju na uvođenje bunjevačkog govora kao službenog jezika u Subotici, čime Beograd želi oslabiti hrvatsku zajednicu, te je napisao Grliću Radmanu da se Biščević miješa u “unutarnje prilike u zajednici s ciljem da ostvareni stupanj kohezije i jedinstva, koje Hrvati danas imaju kao nikada ranije u skorijoj povijesti, razori”.

Predsjednik DSHV-a je napisao i da Biščević komunicira s osobama “koje aktivno djeluju na destabilizaciji i razaranju zajednice”.

Grlić-Radman je moj kadar, HDZ želi sve kontrolirati

Posljednjih tjedana Pantovčak i Banski dvori spore se oko imenovanja novih veleposlanika i konzula.

Ustav propisuje da odluku o imenovanju veleposlanika i konzula donosi predsjednik, na prijedlog vlade i uz supotpis premijera i mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora, no to se pitanje već mjesecima oteže uz trzavice između predsjednika i premijera.

Ranije je Milanović poručio kako je pitanje imenovanja veleposlanika moglo već „deset puta biti riješeno“ te da on pokušava spriječiti da HDZ „zgrabi“ sva mjesta koja mora dogovoriti s premijerom Andrejem Plenkovićem, ponovno predlažući da svatko odabere polovicu mjesta.

“Nema pomaka, osim što me je ministar vanjskih poslova ustvari potaknuo neki dan, naime on je moj kadar, on je moj ambasador, HDZ ga nikada nije poslao za ambasadora, do njegove 56-57 godine života”, kazao je Milanović.

Hrvatski je predsjednik poručio da postoji “opstrukcija sustava” te “želja i ambicija jedne stranke da kontrolira sve”.

“Učinit ću sve da stranačke politike u diplomaciji bude skoro ko u vojsci, u vojsci je neće biti uopće, a u diplomaciji će biti svedena na minimum”, dodao je.

‘Ljude se raspoređuje u diplomatska predstavništva kako tko hoće, ja u to nemam nikakav uvid’

Milanović je kazao da predsjednik, kao vrhovni zapovjednik, ima utjecaj na kadrovsku politiku u vojsci, slično kao u diplomaciji, ali “suradnje u diplomaciji nema”.

“Dakle, ljude se prima u službu, kako ih se već prima, ja nemam nikakav uvid u to, a odgovaram za vanjsku politiku, ljude se raspoređuje u diplomatska predstavništva kako tko hoće, ja u to nemam nikakav uvid. Na meni je valjda samo da potpisujem prijedloge koji dolaze iz HDZ-a”, kazao je.

Poručio je da neće samo potpisivati prijedloge HDZ-a, već će morati postojati suradnja “u svim etapama postupka”. “Dakle, tko će raditi u hrvatskoj diplomaciji, po kojim kriterijima se prima, u tome će sudjelovati i moji suradnici, u protivnome Plenković sam odgovara za nefunkcioniranje sustava”, poručio je. Ipak, istaknuo je kako je jasno da je vlada po pitanju imenovanja utjecajnija.