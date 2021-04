NE ŽELE STOKU NA OTOKU; Komiža zabranila držanje domaćih životinja zbog turizma: ‘Ovo je sabotaža’

Novom odlukom u Komiži je zabranjeno držanje domaćih životinja u građevinskim područjima grada, a izvan toga stoka se smije držati najmanje 50 metara od ceste i 150 metara od stambenog, ugostiteljskog, sakralnog ili turističkog objekta

Gradska uprava Komiže odlučila je primijeniti zakon te zabraniti držanje domaćih životinja u naseljima i selima u okolici najvećeg grada na otoku Visu. Tamošnji stočari nisu to dočekali s oduševljenjem. Pitaju se kamo će sada s kozama, ovcama i kokošima. Naime, više ih ne smiju držati tik uz kuću ili cestu.

“Ta odluka za mene znači prestanak posla. Ja se nemam gdje razmaknuti, kuća je ovdje, cesta je tu, objekti su tu. Uz suglasnost susjeda sada mogu raditi, ali ako dođe odluka općine mogu me kazniti”, objasnio je za Dnevnik.hr Darko Mladineo iz naselja Žena Glava.

Što s OPG-ovima?

Jednim potpisom zabranjeno je držanje stoke unutar građevinskih područja Komiže, ali izvan tih okvira domaće životinje smiju obitavati, pod uvjetom da su udaljene najmanje 50 metara od ceste i 150 metara od stambenog, ugostiteljskog, sakralnog ili turističkog objekta.

“Tu su pašnjaci do same ceste. Što bi se nama dogodilo sad da netko kaže da se ne može pedeset metara do ceste držat’? To je udar na ovu stočarsku proizvodnju na Visu koja je ionako već na koljenima”, komentira Velimir Mratinić.

Andrija Vitaljić iz Podhumlja je vlasnik OPG-a, pored kojeg je turistički objekt, a nedaleko je i crkva. “Ovo je sabotaža. Čuo sam od Francuske da su zaštitili pjev pijevaca zaštitili miris i sve zvukove i u tom smjeru bi trebala ići Hrvatska. To je tradicija šta privlači turiste”, smatra on.

Ublažavanje odluke

Da ne bi sve ostalo samo na riječima, komiški su farmeri pokrenuli i internetsku peticiju kojom traže ukidanje cijele odluke. Do sada ju je potpisalo 700 ljudi, što je nagnalo gradonačelnicu da preispita svoj potez. No, poptpuno ukidanje odluke ne najavljuje.

“Da smo im predložili da udaljenost od prometnice od 50 metara koje je definirano u većini gradova ukinemo u potpunosti, da udaljenost objekata za držanje domaćih životinja bude smanjena na 50 metara, da se do 20 kokoši može držati u okućnicama”, daje novi prijedlog Tonka Ivčević, gradonačelnica Komiže.

Komiža je grad koji se turistički razvija. No, nikako se ne smije zanemariti ni seoski turizam u kojem su domaće životinje jedan od glavnih aduta.