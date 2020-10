NE ZABORAVITE – NOĆAS POČINJE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA: Mijenja se sat, ali i još neke stvari; evo koje

Iduće godine će se, prema odlukama Europske unije, pomicanje sata ukinuti

U nedjelju, 25. listopada, u 3 sata ujutro završava ljetno računanje vremena pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag i počinje zimsko računanje vremena.

U NEDJELJU ZAVRŠAVA LJETNO RAČUNANJE VREMENA: Hoćemo li i nakon 2021. pomicati kazaljke?

Povratkom na zimsko računanje vremena mijenjaju i razdoblja dnevnih tarifa za obračun, pa će se sada utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavati u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati, piše na stranicama HEP-a.

Novi zakon

Podsjetimo, prema novom zakonu od 2019. godine, s promjenom sata više nema obaveze paljenja svjetala na automobilima. Novi zakon paljenje i gašenje svjetala regulira u datumskom razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka, a ne po promjenama zimskog i ljetnog računanja vremena.

Isto tako zbog pomicanja vremena u željezničkom prometu dva brza vlaka 820/821 na relaciji Split – Zagreb Glavni kolodvor – Split bit će zaustavljeni na sat vremena u kolodvorima u kojima se zateknu u skladu s voznim redom.

Ukidanje pomicanja sata

Iduće godine će se, prema odlukama Europske unije, pomicanje sata ukinuti, a do tada, sve države članice trebale bi odlučiti hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena. One zemlje koje žele ostati na ljetnom računanju vremena sat bi posljednji put trebale pomicati 28. ožujka 2021., a one koje žele ostati na zimskom računanju vremena 31. listopada 2021. godine.