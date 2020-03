NE VJERUJU SVI U VLADINE MJERE USLIJED KORONAKRIZE: ‘To nas neće spasiti, deseci tisuća radnih mjesta postaju bespotrebna’

Prema najnovijoj anketi Hrvatske gospodarske komore posljedice koronavirusa na poslovanje osjetit će 80 posto domaćih tvrtki

Zbog epidemije koronavirusa i posljedica koje izazivaju mjere za sprečavanje zaraze čak je 80 posto domaćih tvrtki u problemima. Frizeri, cvjećari, ugostitelji, organizatori događanja i stomatolozi gomilaju gubitke, posuđuju novac za plaće, te šalju ljude kući.

Očajni su svi, i vlasnici tvrtki i njihovi radnici. Dosadašnje Vladine mjere nisu dovoljne, sve zanima samo jedno, kako preživjeti period pred nama, piše RTL.hr.

‘Tromjesečna odgoda ništa ne mijenja’

Jedan od tih je i cvjećar Ivica Raveščak iz Bjelovara čijem OPG-u prijeti propast jer ovih dana nema kome prodati cvijeće.

“U našim plastenicima je 300 tisuća ovakvih teglica koje prosječno vrijede pet kuna, što će s tim biti, hoće li biti bačeno u smeće ja to ne znam, kao što ni ne znam gdje ćemo mi svi biti za četiri mjeseca kad to sve završi”, kazao je Raveščak za RTL.

On je 15 sezonskih radnika morao poslati kućama, a plaća neće biti ni za sedam stalno zaposlenih u Raveščakovom OPG-u. Odgoda plaćanja davanja i kredita neće ih spasiti.

“Odgoda od tri mjeseca koju je predložila Vlada za radnike nama ništa ne mijenja jer mi ćemo prvi novac dobiti u 12. mjesecu, a do 12. mjeseca ima sedam mjeseci”, kaže Raveščak.

‘Nakon dva mjeseca sve je u Božjim rukama’

U nevolji su i stomatolozi.

“Posla nema, rade se samo hitni slučajevi. Iako sam ja ovdje sama, imam zaposlena još dva djelatnika”, kaže za RTL Tamara Karleuša iz privatne stomatološke ordinacije.

Svi dežuraju na telefonu jer zapravo nema smisla biti u ordinaciji. Posudila je novac kako bi im svima osigurala plaće.

“Za plaće ću imati tako što sam napravila posudbu kao i većina mojih kolega. Na taj način premostit ću dva mjeseca, nakon ta dva mjeseca u Božje ruke”, dodaje Karleuša.

Osim uslužnih djelatnosti, poljoprivrede, turizma i prijevoza, zbog odluke o otkazivanju masovnijih okupljanja među najugroženijim su i umjetnost, zabava i rekreacija. Organizatori događanja udružili su se ne bi li ih Vlada bolje čula.

“Ukupno oko 2700 zaposlenika koji su kroz našu branšu ugroženi. Radi se o realizatorima događanja, sva poduzeća koja se bave iznajmljivanjem opreme, event agencije, sajmovi itd”, navodi Marko Perica iz udruženja realizatora i organizatora događanja.

Već 60 posto tvrtki bilježi gubitke

Deseci tisuća radnih mjesta preko noći su postala bespotrebna. Nema događaja koje će trebati ukrasiti cvijećem. Nema nastupa za koji treba dotjerati frizuru, a nema ni frizera koji će je napraviti. Salon Ivice Zanettija ne radi već drugi dan.

“Mi smo specifični, ugostitelji će konobara otpustiti pa mogu zaposliti novoga. Naši klijenti su navikli na moje djelatnike, oni su dugo kod mene i ne bi bilo fer da ih otpustim, ali mislim da će Vlada imati sluha za naše probleme”, kaže Zanetti.

Gotovo 60 posto tvrtki prijavilo je komori kako su do sada zabilježile gubitke do pola milijuna kuna, a ukoliko situacija potraje 11 posto ih očekuje gubitke veće od milijun kuna. No, to su podaci na uzorku od dvije tisuće tvrtki, realni gubici su puno, puno veći uvjeravaju nas sugovornici, a dosadašnje mjere neučinkovite. Isplata troška minimalca za naredna tri mjeseca jest Vladina mjera koja bi trebala sačuvati 400.000 radnih mjesta, no po kojem kriteriju će točno zaživjeti još nikome nije jasno.

‘Rupa u proračunu će se povećati’

Ravnateljica Ekonomskog Instituta u Zagrebu Maruška Vizek u Dnevniku Nove TV kazala je da je Vladin prvi set mjera za pomoć gospodarstvu korak naprijed, ali smatra da te mjere neće biti dovoljne.

“Vlada će morati građanima i poduzećima omogućiti pristup dodatnoj likvidnosti”, ističe.

Komentirajući mogućnost otpisa dugova banaka kazala je kako je sada “viša sila na snazi” te da će se morati posegnuti u državni proračun jer ovo što je zasad predloženo neće biti dovoljno.

“Rupa u proračunu će se povećati, država će se morati zadužiti, a HNB će morati izdati još obveznica. Velike tvrtke u pravilu imaju bolje zalihe likvidnosti i banke će biti spremnije kreditirati te velike tvrtke”, kazala je Vizek.

Po njezinom mišljenju, Vlada će morati spašavati male tvrtke i poduzetnike i djelovati odmah.

