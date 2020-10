NE VIDITE NIŠTA? Ovo je pogled naše medicinske sestre pod punom opremom; ‘Morala je biti obučena od glave do pete…’

‘Sistem je brzo označio krivca, kako se nacija ne bi zapitala kakvi su bili radni uvjeti koji su prethodili tragediji’

Kako izgleda pogled medicinske sestre pod punom zaštitnom opremom tijekom pandemije koronavirusa? Na Facebook stranici Medicinske sestre – medicinski tehničari objavljeno je fotografija koja prikazuje perspektivu sestre.

“S obzirom na to da je pacijent koji je nažalost preminuo (navodno zbog pogreške medicinske sestre, za vrijeme hemodijalize u Čakovcu) bio u samoizolaciji, sestra je morala biti obučena od glave do pete u svemirsko hot odijelo uz zaštitne naočale. Dolje na fotografiji je pogled na situaciju iz njene perspektive. Amen. Na stranu uvjeti rada, preopterećenost, manjak osoblja, neadekvatne plaće i nikakve beneficije ni na radni staž, ni povoljnije stambene kredite da se to deficitarno zanimanje zadrži u Hrvatskoj. Baš ništa. Sistem je brzo označio krivca, kako se nacija ne bi zapitala kakvi su bili radni uvjeti koji su prethodili tragediji”, stoji u opisu fotografije.

Nedavni smrtni slučaju u Čakovcu dogodio se zbog pogreške sestre. Prema neslužbenim informacijama pacijent je umro jer mu je u žilu ubrizgan medicinski benzin umjesto fiziološke otopine.

Pacijent je bio u samoizolaciji zbog potencijalne zaraze koronavirusom, a pretpostavlja se da je zbog toga sestra bila pod punom zaštitnom opremom.