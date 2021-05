‘NE VIDIM RAZLOGA ZA POVLAČENJE KANDIDATURE’: HDZ-ovac i Kuščevićev suoptuženik ne smatra se krivim: ‘Dajte mi vremena da pročitam’

‘Pazite, ja znam da nisam napravio ništa protuzakonito, vjerujem da to znaju i ljudi s kojima živim’, rekao je jedan od suoptuženika Uskok-ove optužnice protiv Kuščevića

Načelnik Nerežišća i HDZ-ov načelnički kandidat na lokalnim izborima u tom biračkom mjestu, Svemir Obilinović za Index je komentirao Uskok-ovu optužnicu protiv Lovre Kuščevića i još petero osoba, među kojima je i Obilinović sam.

‘Optužnica ima 150 stranica, dajte mi vremena da pročitam…’

Za Index je rekao da nema komentara vezanih uz optužnicu te da je nije stigao ni pročitati budući da ju je “dobio danas u 11:30, a ima 150 stranica”. “Volio bih je pročitat prije bilo kakvog komentara”, rekao je te dodao “dajte mi vremena da pročitam na miru optužnicu”.

Obilinović je rekao da će sudjelovati na lokalnim izborima, a kandidaturu neće povlačiti jer “ne vidi nikakvog razloga”. Smatra da mu optužnica neće stvarati nikakav problem. “Pazite, ja znam da nisam napravio ništa protuzakonito, vjerujem da to znaju i ljudi s kojima živim. Ja sam siguran da to znaju ljudi i u Nerežišćima i u Humcu i u Dračevici, a vjerujem da će to i sam postupak pokazati”, rekao je te dodao da je s Kuščevićem u dobrim odnosima ali i da se ne smatra političarom.

Prenamjena gospodarskih građevina

Kuščević je zajedno s Jakšom Goićem, bivšim predsjednikom Općinskog vijeća Nerežišća, i Obilinovićem koji je bio tadašnji pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine “od prosinca 2015. do veljače 2016. godine u Nerežišćima i Supetru dogovorio da mu omoguće povećanje vrijednosti njegove nekretnine kroz prenamjenu gospodarskih građevina-štala u stambene, poslovne ili zgrade mješovite namjene, izmjenom Plana, protivno Zakonu o prostornom uređenju kroz navodni ispravak istog, a izbjegavanjem propisane procedure i pribavljanja svih potrebnih suglasnosti”, stoji u dijelu Uskok-ove optužnice.