I dalje se govori o mailu koji je Sanja Musić Milanović poslala školi svoga sina kako bi se žalila na profesoricu. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i bivši ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko FIlipović za N1 je komentirao cijeli slučaj. Kaže da mu je postupak predsjednikove supruge teško razumjeti.

"U svojih 10 godina kao ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, moja djeca su išla u isto vrijeme Križanićevu u jednu od ove četiri gimnazije. Ja se niti jednom nisam pojavio u toj školi niti kao roditelj niti po službenoj dužnosti kao ravnatelj Agencije. Pritom ne mislim da se roditelji ne trebaju informirati o svojim učenicima, ja sam to riješio tako da se moja supruga informirala. Ničim ne dovodim u pitanje pravo gospođe Milanović da se zanima za svoje dijete i za sve ono što se događa u školi", rekao je Filipović.

'Način kako je to učinila bio je krajnje neprimjeren'

Objasnio je i što smatra spornim.

"Jedan je temeljni problem što je ona to učinila sa svim onim primjedbama na rad škole odnosno predmetne nastavnice četiri ili pet dana nakon završetka nastavne godine. Da je to isto napravila tijekom nastavne godine u listopadu, prosincu, ožujku pa sve do 21. lipnja bilo bi apsolutno legitimno. Kad u javnom životu obnašaš neku funkciju, osobito kad je u pitanju ovako osjetljivo područje kao što je škola, naprosto moraš voditi računa o tome da vaša pojava u toj instituciji uvijek ima i tu dodatnu dimenziju. Apsolutno je pravo gospođe Milanović da se brine o svom djetetu, međutim mislim da su vrijeme i način u kojem je to učinila bili krajnje neprimjereni", kazao je Filipović.