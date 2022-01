Za stare slovenske bungalove u naselju Stara Gavza na otoku Cresu ne jenjava interes. Tijekom protekla dva mjeseca bungalovi su se prodavali na dražbama u Sloveniji, a slovenski mediji prenose da je samo jedan ostao neprodan nakon što je prošlog tjedna održan zadnji, sedmi krug dražbi.

Kućice za odmor prodaju se u sklopu stečajnog postupka nad građevinskim poduzećem Primorje iz Ajdovščine.

Nije se štedjelo

Za komadić raja na Cresu nije se štedjelo - kvadrati u prvom redu do mora plaćali su se po pet, šest i više tisuća eura. Rekord drži ponuđenih 360.000 eura za bungalov od 40 četvornih metara s pripadajućom terasom na rubnom dijelu naselja, tik uz more.

No, kako pišu slovenski mediji koji se pozivaju na navode suradnika stečajnog upravitelja GP Primorja Rudolfa Hrameca, čini se da je taj kupac ipak na kraju odustao od kupovine, prenosi Novi list. Krajem studenog prošle godine za tu kućicu su licitirala čak 232 zainteresirana ponuđača. U tom paketu prodana su još četiri bungalova i svi su prodani po zapanjujućim iznosima; od 270 tisuća eura, koliko je kupac izdvojio za bungalov od 40 kvadrata, dok je jedan manji od 33 četvorna metra otišao za 180.000 eura. Sve licitacije potrajale su manje od sat vremena.

Kućice su se prodavale u paketu po pet-šest, svake srijede do zaključno prošlog tjedna. Na dražbi početkom prosinca kvadrat stambenog prostora prosječno se plaćao oko 5.500 eura, bez obzira što se nije radilo o samostalnim kućicama, već o apartmanima u dvojnim i trojnim objektima.

Za svaki od pet bungalova koji su se prodavali po početnoj cijeni od 70.816 eura, prošle srijede utržilo se od 156.000 do 205.000 eura, odnosno sveukupno 913.000 eura. Na koncu u stečajnu masu slovenskog Primorja, od prodaje bungalov-kućica na otoku Cresu slit će se gotovo 7,7 milijuna eura.

Radničko odmaralište

To je građevinsko poduzeće u stečaju od 2012. godine, a kao dio stečajne mase tog poduzeća našlo se i 38 kućica u Staroj Gavzi, izgrađenih u razdoblju od 1978. do 1981. godine. Tvrtka Primorje iz Ajdovščine svojevremeno je povoljno kupila veliko zemljište uz more u uvali Gavza, svega nekoliko kilometara udaljeno od naselja Cres gdje su izgradili 194 kućice.

Radilo se o odmaralištu koje je bilo namijenjeno radnicima tog poduzeća. Dio tih kućica s vremenom je prodan drugim slovenskim tvrtkama, a tijekom privatizacije devedesetih godina, u vlasništvo dijela tih atraktivnih mjesta za odmor došle su i privatne osobe.