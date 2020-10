NE SMIJU NOSITI MASKU, ALI MORAJU: ‘Znam da sam rizičan, ali što bih trebao? Zatvoriti se u četiri zida do kraja života?’

Unatoč tome što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo još u srpnju propisao iznimke od obveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima, Riječaninu Ninu Vosilli liječnica opće prakse je odbila napisati potvrdu o nenošenju maski, zbog čega u zatvorenim prostorima ne smije skinuti masku koja mu otežava disanje iako boluje od astme i kronične opstruktivne plućne bolesti

Nacionalni stožer civilne zaštite prošlog je ponedjeljka propisao nove, strože epidemiološke mjere u borbi protiv širenja zaraze koronavirusom, koje se odnose na ograničavanje broja sudionika na društvenim okupljanjima, ali i na nošenje maski u svim zatvorenim prostorima te na otvorenom u situacijama gdje se ne može održati socijalna distanca. Potonja odredba predstavlja problem u svakodnevnom životu dijela građana, kojima zaštitne maske otežavaju disanje ili ih čak guše, što je posljedica zdravstvenih problema koje imaju.

Kako su zaštitne maske u pojedinim situacijama bile propisane još i ranije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je još 13. srpnja propisao izuzeća od odredbi o obveznom nošenju maski. Među skupinama ljudi koji ni u kojoj situaciji ne moraju nositi maske, nalaze se i “osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti”.

“Nova preporuka je zapravo slična onoj koju smo imali i ranije. Popisana su i sva izuzeća, dakle svi oni koji ne moraju nositi maske ni u kojoj situaciji. Ta izuzeća su prilično dugačka. Vrlo je to slično onome što je bilo i prije propisano; dakle djeca mlađa od dvije godine, invalidi koji ne mogu pravilno staviti masku i slično…”, pojasnio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak prošli ponedjeljak tijekom predstavljanja mjera.

Teške dijagnoze

Astma je kronična upala dišnih puteva koja dovodi do njihove preosjetljivosti na različite podražaje, što se često manifestira “napadajima zaduhe, piskanja, kašlja i napetosti u prsnom košu, osobito noću i/ili rano ujutro”, piše Pliva zdravlje. Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je, prema istom izvoru, “jedna od najslabije prepoznatih bolesti i najmanje dijagnosticiranih bolesti u svijetu, kako kod bolesnika, tako i kod liječnika”, s vrlo visokim postotkom (od 65 do 78 posto) osoba koje nemaju postavljenu dijagnozu. Ta bolest izaziva kašalj i ubrzani zamor.

Riječaninu Ninu Vosilli su prije deset godina dijagnosticirane dvije bolesti – astima i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB). Ovakvo mu stanje u određenim trenucima stvara ozbiljne probleme. “Kad idem na uzbrdicu ili uz stepenice, onda se zapušem. Pušim i želim se ostaviti pušenja zbog tih zdravstvenih problema. Ujutro znam zbog toga imati napadaje kašlja i iskašljavanje sekreta, ali nemam to svako jutro ili svaki dan”, priča nam Vosilla.

Život s maskom, astmom i KOPB-om

No, redakciji Net.hr-a gospodin Vosilla javio se sa specifičnim problemom. Njemu je liječnica obiteljske medicine, unatoč preporukama HZJZ-a, odbila izdati potvrdu o nenošenju maske iz medicinskih razloga, koja bi ga lišila obveze da nosi masku u zatvorenim prostorima, a time i teškoća s disanjem. Vosilla nam priča kako niti na poslu ne nosi masku, ako ne mora, jer zbog nje otežano diše. Ipak, kada je u bliskom kontaktu s drugim osobama, navuče masku na lice.

“Radim na prodaji krema u kozmetičkom salonu, imam web-shop i stalno sam na računalu. Kad nekom otvaram vrata ili sam u bliskom kontaktu, onda imam maskicu, ali kad sam za kompjutorom ili nema klijenata pored mene, onda nema potrebe da je nosim”, ispričao je i dodao kako je u samom salonu u nekim situacijama gotovo nemoguće nositi masku. “U kozmetičkom salonu imamo i tretmane lica. Kako moja supruga kozmetičarka može nekog tražiti da stavi maskicu na lice, ako mu radi tretman lica? Druga je stvar depilacija nogu ili ruku.”

Iako nema problema na poslu, Riječaninu su zbog zaštitnih maski svakodnevne aktivnosti, poput odlaska u trgovinu, postale teške. “Kad odem u dućan reda radi stavim maskicu, ali je spustim ispod nosa i usta, na bradu, da mogu normalnije disati. Nije da se gušim, ali mi otežava disanje. Ako me djelatnik neke trgovine tražio da stavim masku, ja sam masku stavljao i nisam je skidao. Obično kad dođem u trgovinu, onda me traže da stavim masku. Kažem da sam astmatičar i da po preporuci stožera ne moram nositi masku. No, kada me traže potvrdu i kad im kažem da je nemam, kažu: ‘Ha, čujte, morate staviti masku’. Onda je stavim, ali je uvijek spustim ispod usta”, priča Vosilla.

Neobično opravdanje

Ovaj nezgodan problem bio bi riješen da mu je liječnica napisala potvrdu da ne mora nositi masku. No, ona je to odbila, a pritom je njezino opravdanje, u jednu ruku bilo logično, jer Vosilla spada u ugroženu skupinu građana zbog svojih dijagnoza, ali je u drugu ruku bilo pomalo i bizarno.

“Doktorica mi ne želi izdati potvrdu, kao da ja ne bih išao po trgovinama, gdje je veća koncentracija ljudi i mogućnost da poberem COVID-19. Meni treba potvrda da ne moram nositi masku, ako me djelatnik neke trgovine zamoli da stavim masku, da mu mogu tu potvrdu pokazati. Znam da sam rizičan, ali što bih sad trebao? Zatvoriti se u četiri zida do kraja života? Čujte, ja i žena živimo, imamo malo dijete, netko mora obavljati dućan i sve ostalo”, jada se Vosilla.

Istaknuo je kako, unatoč tome, svojoj liječnici obiteljske medicine ne želi raditi probleme. Nije se nikome žalio zbog toga, jer niti ne zna kome bi se žalio. A i da zna, ističe kako “se u ovoj državi sve sporo rješava”.

‘Dijagnoza nije indikacija za nenošenje maski’

Pitali smo Ministarstvo zdravstva, HZJZ te Nacionalni stožer što građani sa sličnim problemima mogu učiniti u situaciji u kojoj se našao Nino Vosilla. Nastojali smo otkriti i koliko su dobili pritužbi o nepoštivanju iznimki od obveznog nošenja maski. Epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić potvrdio nam je da su zaprimili “određen broj telefonskih upita i primjedbi vezano uz tu temu”, naglasivši kako je donošenje odluke o izuzeću od nošenja maski odgovornost liječnika obiteljske medicine.

“Donošenje odluke o izuzeću nošenja maske je u domeni procjene izabranog liječnika na temelju zdravstvenog stanja pacijenta koji traži izuzeće, a sukladno smjernicama za izuzeće koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tim smjernicama piše da među ostalim izuzeće uključuje osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti, a procjenu o tome u kojim je to slučajevima donosi liječnik. Kao i kod drugih postupaka prilikom dijagnosticiranja, liječenja i prevencije bolesti te općenito pružanja usluga zdravstvene zaštite, liječnici i drugi zdravstveni djelatnici trebaju poštivati i primjenjivati sve stručne i znanstvene preporuke i standarde suvremene medicine”, poručio je Kaić dodavši da građani koji se nađu u slučajevima poput ovog mogu prigovoriti “tijelima i institucijama nadležnim za prigovore i žalbe u području pružanja i ostvarivanja zdravstvene zaštite”, ne navodeći koja su to tijela.

Gotovo identičan odgovor smo dobili i od Nacionalnog stožera civilne zaštite, dok iz Ministarstva zdravstva, pak, poručuju kako se građani s ovim problemom trebaju javiti svom liječniku obiteljske medicine, što u ovoj situaciji zvuči paradoksalno. Naglašavaju kako su liječnici obiteljske medicine jedini nadležni stručno procijeniti zdravstveno stanje svojih pacijenata i dati preporuku o nenošenju maski.

“Liječnici obiteljske medicine sukladno odredbama Plana i programa mjera zdravstvene zaštite u obvezi su izdavati potvrde o zdravstvenom stanju osigurane osobe, a prema raspoloživim podacima iz zdravstvenog kartona. Potrebno je posebno naglasiti da doktor obiteljske medicine procjenjuje trenutno zdravstveno stanje, te na temelju kliničkog pregleda i uvida u trenutno zdravstveno stanje odlučuje je li određeno trenutno stanje pretpostavlja izuzeće od nošenja maske. Drugim riječima, dijagnoza sama po sebi nije indikacija za nenošenje maski za lice. Isto tako, treba naglasiti da osobe s različitim kroničnim bolestima spadaju u vulnerabilne skupine, pa ih nošenje maski za lice štiti od zaraze i koronavirusom kao i drugih respiratornih virusa”, poručili su iz Ministarstva zdravstva dodajući kako su i oni zaprimili nekoliko pritužbi građana.